Weinheim. (web) Der Badisch Unterländer Angelsportverein lädt am Karfreitag wieder zum Fischessen auf das Vereinsgelände am Weinheimer Waidsee ein. "Das Karfreitagsfischessen ist unser Höhepunkt des Jahres – neben dem Fischerfest, das immer am zweiten Juliwochenende stattfindet", erklärt der Erste Vorsitzende, Mesut Özcan.

Die Helfer aus dem Verein werden weite Teile des Feiertags am See verbringen, die ersten kommen schon in den frühen Morgenstunden, die letzten gehen erst zu fortgeschrittener Abendstunde, wie Schriftführer Lars Pflästerer verrät. Das normale Publikum wird von 10 bis 18 Uhr bewirtet.

Der Erste Vorsitzende Özcan rechnet mit 1000 bis 1500 Besuchern. "Das ist schwer abzuschätzen, diese Veranstaltung ist erfahrungsgemäß sehr wetterabhängig", sagt er im RNZ-Gespräch.

Bereits im letzten Jahr hatte das Karfreitagsfischessen wieder stattgefunden. In den beiden Jahren zuvor konnte es nicht angeboten werden, der Pandemie wegen. Der Verein zählt rund 140 Mitglieder.