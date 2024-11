Weinheim. (web) Rund 50 Feuerwehrkräfte, Beamte von Landes- und Bundespolizei sowie Mitarbeiter der Bahn und der Stadtwerke sind am Sonntagnachmittag in den Suezkanalweg geeilt. Dort hatten Passanten gegen 15.30 Uhr bemerkt, dass Qualm aus dem alten Stellwerksgebäude dringt, und die Einsatzkräfte alarmiert.

Vor Ort mussten die Feuerwehrleute zwei Problematiken berücksichtigen, wie Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach am Sonntagabend im RNZ-Gespräch erklärte: Da das Gebäude nicht mehr in Betrieb ist, waren Gefahren – etwa herabfallende Bauteile – für hineinlaufende Einsatzkräfte nicht auszuschließen. Auf der anderen Seite war es aber auch möglich, dass sich doch noch Menschen in dem Haus aufhalten – zum Beispiel Wohnungslose.

So forderte die Feuerwehr Weinheim die Werkfeuerwehr der Firma Freudenberg an. Deren Teleskopmastbühne sollte die Drehleiter gegebenenfalls ergänzen. Dann gingen mit Atemschutzgeräten ausgestattete Kräfte in das Gebäude, aus dem es aus zwei Stockwerken qualmte. Ergebnis: Drinnen waren keine Menschen, aber alte Unterlagen. Diese hatten aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Das führte zu einem Zimmerbrand, den die Wehrleute löschten. Der Raum ist nun ausgebrannt.

Während der Löscharbeiten musste die Main-Neckar-Bahnlinie gesperrt werden. Ersten Angaben zufolge kam der Zugverkehr für eine bis anderthalb Stunden zum Erliegen.

Auch der Suezkanalweg war gesperrt. Ein Notfallmanager der Bahn kam nach Weinheim, ebenso Kreisbrandmeister Patrick Janowski. Aufseiten der Feuerwehr waren Kräfte aus der Stadt, aus Sulzbach und aus Rippenweier im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten und die Absicherung des Gebäudes zogen sich hin. Auch die Stadtwerke schickten einen Mitarbeiter an den Ort des Geschehens, um Gefahren durch elektrischen Strom auszuschließen. Die Feuerwehr blockierte die Eingänge zum Gebäude und leuchtete es aus.

War es Brandstiftung? Zumindest hofft die Polizei auf Zeugenaussagen: Wer Verdächtiges wahrgenommen hat, solle sich unter der Telefonnummer 06201/10030 bei der Polizei melden.