Weinheim. (RNZ) In der Nacht auf Dienstag ist die Freiwillige Feuerwehr mehrfach durch die automatische Brandmeldeanlage des Werner-Heisenberg-Gymnasiums alarmiert worden, obwohl es nicht gebrannt hat. Das teilt die Stadt mit. Vier Mal seien Einsatzkräfte der Wehrabteilungen Stadt und Sulzbach ausgerückt: um kurz nach 1 Uhr, gegen 4 Uhr, um kurz vor 5 Uhr sowie gegen 6.30 Uhr.

Vor Ort stellte sich heraus, dass jeweils derselbe Rauchmelder in der Tiefgarage des Schulgebäudes ausgelöst hatte. Beim ersten Einsatz erkundeten die Brandschützer den betroffenen Bereich umfassend. Sie konnten weder Rauch noch Feuer feststellen. Die Anlage wurde daraufhin zurückgestellt und der Einsatz beendet.

Da die Brandmeldeanlage weiter aktiv blieb, löste sie in den darauffolgenden Stunden erneut mehrfach aus. "Solange eine Brandmeldeanlage betriebsbereit ist und einen Alarm absetzt, ist die Feuerwehr verpflichtet, jeder Auslösung nachzugehen. Eine eigenständige Deaktivierung oder technische Veränderung durch die Feuerwehr ist rechtlich nicht zulässig, da dies ausschließlich in die Verantwortung des Betreibers fällt", erklärt eine Sprecherin der Stadt Weinheim.

Trotz mehrfacher Versuche war zunächst kein Verantwortlicher des Objekts zu erreichen. Erst am frühen Morgen kam der Kontakt zustande, sodass die Anlage ordnungsgemäß an den Betreiber übergeben werden konnte. Damit war dieser für die weitere Überwachung des fehlerhaften Melders verantwortlich. Danach hatten die Freiwilligen der Feuerwehr zumindest an dieser Stelle wieder ihre Ruhe. Und nicht nur sie: Bei der Feuerwehr gab es am Dienstag mehrere Anfragen, weshalb die Kräfte bei jedem Alarm mit Blaulicht und Martinshorn ausrücken.

Die Stadt stellt ausdrücklich klar, dass bei einem Objekt dieser Größe zu Beginn eines Alarms nie auszuschließen ist, dass die Meldung aus einem anderen Gebäudeteil stammt und es dort brennt. Die Anfahrt mit Sondersignal ist in solchen Fällen erforderlich, um die gesetzlich geforderte Eile zur Gefahrenabwehr zu gewährleisten. Nur so dürfen Einsatzfahrzeuge bei Rot weiterfahren oder Vorrang im Verkehr in Anspruch nehmen.

Die Feuerwehr muss jeden Alarm ernst nehmen und sich die Situation vor Ort anschauen. Auch Fehlalarme verursachen daher den vollständigen Einsatzablauf, um die Gesundheit von Menschen und Sachwerte zu schützen.