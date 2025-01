Weinheim. (dpa) Das Erlebnisbad "Miramar" in Weinheim will spätestens im Frühjahr wieder öffnen. Der Betreiber nannte einen Zeitraum zwischen März und April. Das Schwimmbad wurde Anfang Dezember durch einen Brand in der Salz- und Kristalltherme teilweise zerstört. Abschließende Untersuchungen hätten ergeben, dass ein technischer Defekt zum Feuer geführt habe, teilte der Betreiber mit.

Zunächst sollen aber nur das Freizeitbad und die Saunalandschaft wieder in Betrieb genommen werden. Der Thermenbereich soll den Angaben zufolge baugleich mit der ursprünglichen Therme wiedererrichtet werden und im Dezember öffnen.

Bei dem Brand sei ein Schaden von deutlich über zehn Millionen Euro entstanden, wie jüngste Schätzungen ergeben hätten, teilte der Betreiber mit. Die Summe könne sich aber auch noch ändern, falls Außenwände und eine Betonplatte ersetzt werden müssten. Dies werde noch geprüft.

Keine Kündigungen geplant

Das Bad beschäftigt rund 130 Mitarbeiter. Betriebliche Kündigungen solle es nicht geben, versicherte der Betreiber zuletzt. Mitarbeiter wurden stattdessen angehalten, Urlaub zu nehmen und Überstunden abzubauen.

Ort des Geschehens

Jährlich durchschnittlich bis zu 700.000 Menschen hatten das "Miramar" nach Angaben des Betreibers vor dem Brand besucht. Neben Saunalandschaft und Erlebnisbad mit zahlreichen Rutschen bietet das "Miramar" auch einen Außenbereich mit Waldsee und Strand.