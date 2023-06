Weinheim. (RNZ) Es ist eine junge Generation von Bäckern, die meist in Groß- und Universitätsstädten Fuß fassen will. Sie pflegt eine Backkunst, die Innovation und Tradition in einem bietet. Die Brote sollen schmecken, haltbar und gesund sein. In Weinheim machen sich die aus Birkenau stammende Bäckermeisterin Annick Hermes-Brehm und ihr Mann Marvin Hermes schon eine Weile mit Backwaren aus der Bäckerei Brehm einen Namen, etwa auf dem Bauernmarkt oder beim Mio-Kiosk am Minigolfplatz im Schlosshof.

Jetzt versuchen sie noch mehr. Sie starten am Wochenende, 17. und 18. Juni, die Wochenend-Öffnung einer Brot-Boutique im Stil eines Pop-up-Stores in der Bahnhofstraße 14. Am Samstag, 18. Juni, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 19. Juni, von 12 bis 17 Uhr verkaufen sie dort selbst gebackene Brote. Das Sortiment beinhaltet langzeitgeführte (gut gereifte) Sauerteigbrote, aber auch Croissants aus Sauerteig, alles mit Biomehl hergestellt.

Annick Hermes-Brehm und ihr Bäckerkollege Sebastian Siegel backen. Mit im Boot beim "Pop-up" ist Bastian Bürner, der mit "Zweilaut" in Weinheim einen Weinhandel betreibt, Restaurants berät und Event-Erfahrung besitzt, etwa mit dem "Dachi" in der Ulnerschen Kapelle auf der Weinheimer Kerwe.

Die nächste Komponente ist Bio-Kaffee aus einer Kopenhagener Rösterei und Kombucha als alkoholfreie Getränke-Alternative. Das Wochenende ist ein Vorgeschmack auf ein Projekt, das die beiden planen. Es trägt den Markennamen "Bobo", was einige Bedeutungen haben kann, wie Marvin Hermes erklärt. Laut Wikipedia spricht man davon, dass "Bobo" den "bourgeoisen Bohemien" beschreibe, der idealistisch lebt, einen sanften Materialismus pflegt, korrekt und kreativ zugleich ist und "unser gesellschaftliches, kulturelles und politisches Leben zunehmend prägt". "Bobo" gehörte aber auch zum ersten Vokabular der Tochter von Hermes-Brehm und Hermes.

Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann begrüßt die Initiative: "Das sind genau die Impulse, die unsere City im Moment braucht."