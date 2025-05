Weinheim. (web) Die Polizei hat Teile des Weinheimer Hauptbahnhofs abgeriegelt. Das betrifft die Zufahrtsstraßen, allen voran die Mannheimer Straße. Es wird in Kürze mit dem Ankommen eines Demonstrationszuges von Rechtsextremisten gerechnet.

Sowohl am Zentralen Omnibusbahnhof an der Ostseite des Hauptbahnhofs, als auch auf dessen westlicher Seite wollen Gegendemonstration die Neonazis empfangen. Auf den Bahnsteigen und an den Zufahrten zum Bahnhof haben Sicherheitskräfte Position bezogen. Die Bundespolizei ist mit im Einsatz. Auf den Parkplätzen rund um den stehen eine zweistellige Anzahl an Polizeiwagen.

Foto: Kreutzer

Außerdem sind Sicherheitskräfte auf Motorrädern unterwegs. Zur Stunde verkehrt die RNV-Linie 5 noch. Allerdings könnte es auch hier zu Sperrungen kommen. Es sind bereits Ordnern auf den Bahnsteigen der Straßenbahn.

In Weinheim werden Ansprachen mehrerer Kommunal- und Landespolitiker erwartet. Auch Schüler wollen sich äußern. Zudem wollen mehrere Weinheimer Musiker künstlerische Beiträge beisteuern. Zum friedlichen Protest hat das parteiübergreifende Bündnis "Weinheim bleibt bunt" aufgerufen. Zur Stunde befinden sich 400 bis 500 Teilnehmer vor Ort. In diesen Momenten beginnt die Kundgebung.