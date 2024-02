Von Philipp Weber

Weinheim. Viele Menschen verbinden mit einem Pfarrer oder einer Pfarrerin sehr persönliche Momente; das liegt in der Natur dieses seelsorgerlichen Berufsbilds. Wenn aber ein Geistlicher im Range eines Dekans – früher sagte man voller Ehrfurcht "Herr Dekan" – noch ein Vierteljahrhundert nach seinem beruflichen Wirken vielen Christen in guter Erinnerung ist, dann hat wohl der richtige Mensch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewirkt.

Walter Blöchle wirkte über 20 Jahre lang (von 1978 bis 1999) als Dekan des damaligen evangelischen Kirchenbezirks Ladenburg-Weinheim und Pfarrer in der früheren Paulusgemeinde in der Nordstadt. "Das ist eine außergewöhnlich lange Zeitspanne, wie sie kaum noch vorkommt", sagt die heutige Pfarrerin an der Peterskirche, Ute Haizmann. Die Seelsorgerin kennt die traurige Nachricht längst: Walter Blöchle ist jüngst im Alter von 88 Jahren verstorben.

Blöchle erblickte 1936 in Karlsruhe das Licht der Welt. Wenngleich er später jahrzehntelang in der Kurpfalz wohnte, blieb er zeitlebens Fan des Karlsruher SC. An das eine oder andere Gespräch über den gemeinsamen Leib- und Magensport kann sich Haizmann, selbst Anhängerin des SC Freiburg, gut erinnern. Blöchle wuchs mit zwei jüngeren Geschwistern auf und entschied sich nach dem Abitur für das Studium der Theologie.

Die erste eigene Pfarrstelle nach der praktischen Berufsausbildung trat er 1968 in Heddesheim an. Bereits sieben Jahre zuvor hatte er seine Frau Inge geheiratet. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Vor allem in ihren ersten gemeinsamen Jahren musste die Familie öfter umziehen. Inzwischen sind schon zwei Urenkel auf der Welt.

1978 trat Blöchle dann die Stelle als Leiter des Dekanats an und wurde Gemeindepfarrer der Paulusgemeinde, die sich in der Peterskirche traf. Ein Dekan galt seinerzeit noch als Amtsperson. Doch diese Seite seines Berufes habe Blöchle nie herausgekehrt, wie Haizmann von älteren Gemeindegliedern weiß: "Er begriff sich eher als Hirte, der nah bei den Menschen ist. Er versuchte, die Leute in ihrer Verschiedenheit zu erreichen."

Wenn er kranke Gemeindeglieder besuchte, hatte er bisweilen eine kräftigende Suppe dabei, die seine Frau daheim zubereitet hatte. Die 2021 verstorbene Inge Blöchle brachte sich ebenfalls in die Stadtgesellschaft ein. Sie war eine der Initiatorinnen des Weinheimer Mittagstischs, der gemeindeübergreifenden christlichen Solidaritätsaktion, in deren Zuge jeden Winter Menschen zum Essen und Kontakteknüpfen in Kirchen und Gemeindehäuser eingeladen werden. Der Mittagstisch begeht derzeit sein 25-jähriges Bestehen.

In Erinnerung blieben auch die Reisen zu den ostdeutschen Partnergemeinden. Vor allem in der Zeit, als die Brüder und Schwestern aus diesen Gemeinden noch hinter dem Eisernen Vorhang wohnten, war deren christliches Leben von schwierigen Umständen geprägt. Die Blöchles sollen ihre Familienkutsche damals mit allerlei Esswaren aus dem Westen beladen haben. Allzu viel Nervosität durfte man bei solchen Aktionen nicht an den Tag legen. Aber offenbar gelang der Grenzübergang.

Er hielt Kontakt zu seiner alten Gemeinde

Nach dem Ende von Walter Blöchles beruflicher Laufbahn zog die Familie nach Lützelsachsen. Dort engagierte sich der Alt-Dekan im Kirchenchor. Solange es seine Gesundheit erlaubte, schaute er jedoch weiter in der Peterskirche vorbei. Jetzt nicht mehr als Prediger, sondern als Gast in den Gottesdiensten. Auch den Kontakt zu den früheren Pfarrerkollegen erhielt er aufrecht. Und auch seine früheren Gemeindeglieder aus der Nordstadt vergaß er nicht. Zuletzt soll er gesundheitlich jedoch abgebaut haben. Vor seinem Tod wünschte er sich, dass der Trauergottesdienst in der Peterskirche stattfinden möge: der Stätte seines segensreichen Wirkens.

Info: Die öffentliche Trauerfeier für Walter Blöchle findet am Mittwoch, 28. Februar, 11.30 Uhr, in der Peterskirche Weinheim, Grundelbachstraße 114, statt. Danach erfolgt die Beisetzung im engsten Familienkreis.