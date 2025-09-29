Weinheim. (web) Ralf Mittelbach gilt als zuverlässiger Feuerwehrkommandant – und als sehr realitätsgetreuer Berichterstatter. Deshalb muss man ihm glauben, dass die jüngste Öffentlichkeitsaktion der Brandschützer ein Volltreffer war.

Mittelbach spricht in einer Pressemitteilung sogar von "überwältigender Resonanz". Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim hat am Samstag mit einer großen