175 Jahre Pilgerhaus – Leerstehendes Gasthaus wurde Rettungsanker
Vor 175 Jahren gab ein Pfarrer den Anstoß. Jetzt feierte die Diakonie mit Bewohnern, Stadt und Kreis den 175. Geburtstag des Pilgerhauses
Von Günther Grosch
Weinheim. "Jubilate! Laudate!", sang der Kirchenchor unter der Leitung von Kantor Martin Lehr. Wilfried Bootz gratulierte im Namen des Lions Clubs Weinheim und verlieh den Lions-Kunstförderpreis an Jessica Stöhr, Angelika Wenz und Andreas Weygoldt.
Beatrix Vogt-Wuchter, Vorständin des Diakonischen Werks Baden, Landrat Stefan Dallinger und OB
