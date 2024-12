Weinheim. (RNZ) Gemeinsame, stimmungsvolle Erlebnisse bei Gesang und Musik kann man um Weihnachten herum in Weinheim gleich einige erleben.

Am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr, läutet OB Manuel Just mit seiner Weihnachtsansprache das Finale des Marktplatz-Weihnachtsmarkts ein. Begleitet vom Posaunenchor Viernheim, stimmt er mit den Akteuren der IG Marktplatz und den Weihnachtsmarktbesuchern im Schein von Wunderkerzen Weihnachtslieder an, die jeder kennt. Der Marktplatz-Weihnachtsmarkt hat ein letztes Mal für diese Saison donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

In Rippenweier wird am Sonntag, 22. Dezember, 14.30 Uhr, Adventsmusik vor der Verwaltungsstelle gespielt. Zu hören sind Chalumeau, Flügelhorn und Serpent. Es werden Liedblätter ausgeteilt, sodass die Besucher auch dort mitsingen können.

In Lützelsachsen laden der Männergesangverein 1868 Lützelsachsen und der Förderverein der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule, unterstützt vom Lützelsachsener Ortschaftsrat, an Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember, um 17 Uhr, zum Weihnachtsliedersingen in den Hof der Grundschule ein.

Ortsvorsteher Christian Lehmann wird eine kleine Weihnachtsansprache halten, und der Schulchor der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule sowie der MGV-Jugend- und der Männerchor treten auf. Es wird Glühwein und Punsch ausgeschenkt, der Erlös kommt dem Förderverein der Grundschule zugute.