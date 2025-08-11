In der Weinheimer Innenstadt brachen alle Dämme (Fotogalerie)
Schon am Freitag war es voll in der Innenstadt. Prominenz war an Zapfhahn und DJ-Pult.
Von Philipp Weber
Weinheim. Die Altstadtkerwe hat sich einmal mehr als Magnet erwiesen. Etwa 40.000 Gäste haben bereits am Freitag und am Samstag in den Gassen und auf den Plätzen der Innenstadt gefeiert. Und auch am heutigen Montag geht es noch mal rund in der City.
Die RNZ hat sich am Samstagabend ins Getümmel gestürzt und kann von Promis an Ausschank und
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+