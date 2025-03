Walldorf/Heidelberg. (kbw) Der Mann, wegen dem am 12. Juni 2023 ein Streifenwagen zur Obdachenlosen-Beratungsstelle "Plattform" in Walldorf ausrückte, war für die Polizei kein Unbekannter.

Schon früher sei er aufgefallen, weil er Passanten um Geld anbettelte, und dabei auch aggressiv werden konnte, sagte einer der Beamten am Montag als Zeuge in einem Sicherungsverfahren am Landgericht