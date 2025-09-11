Donnerstag, 11. September 2025

zurück
Plus Walldorf/Heidelberg

5 Freunde entdeckten beim Zelten ausgebüxtes Hündlein in Not

Der entlaufene Mischling drohte zu ertrinken. Noah, Phil, Henri, Ben und Eric bekamen ein richtiges Abenteuer.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 58 Sekunden
Noah (v.l.), Phil, Henri, Ben und Eric wollten zum Ende der Sommerferien noch ein kleines Abenteuer erleben und eine Nacht zelten. Als sie hier fröhlich in die Kamera grinsten, ahnten sie noch nicht, dass ihr Wunsch wenige Stunden später in Erfüllung gehen sollte. Da wurden die fünf Jungs aus Walldorf nämlich zu Lebensrettern für Hund Mick. Fotos: privat

Von Anja Hammer

Wiesloch/Walldorf. Überglücklich schaut Sylvia MacLennan auf ihren Hund Mick. Der zweijährige Pudel-Havaneser-Mischling, der nach dem Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger benannt ist, schläft selig und erholt sich von einem großen Abenteuer.

Dass der Vierbeiner überhaupt in seinem Zuhause in der Heidelberger Südstadt ist, gleicht einem Wunder und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Anja Hammer
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.