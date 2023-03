Außerdem müsse das Gehege, in dem die beiden Nandus zusammen mit den Alpakas lebten, gereinigt und desinfiziert werden. "Die Desinfektion wird vom Veterinäramt und Verbraucherschutz abgenommen", heißt es vom Rhein-Neckar-Kreis. Wann der Tierpark wieder öffnen könne, werde in Abstimmung zwischen der Stadt und dem Veterinäramt entschieden.

Ob sich nur die beiden Nandus mit dem hochansteckenden Influenza-A-Virus des Subtyps H5N1 infiziert haben, oder ob noch weitere Tiere betroffen sind, sei bisher nicht bekannt. "Am Montag fand eine Beprobung aller für Geflügelpest empfänglichen Tiere des Tierparks wie Vögel und Schweine statt", heißt es vom Veterinäramt. Das Ergebnis werde in den nächsten Tagen erwartet.

Walldorf. Der Verdacht auf Vogelgrippe bei einem Nandu, der am Donnerstag im Walldorfer Tierpark verendete, wurde am Samstag vom Friedrich-Löffler-Institut bestätigt. Wie der Rhein-Neckar-Kreis mitteilt, ist zudem der zweite Laufvogel, der in Walldorf gehalten wurde, am Samstag gestorben. Dieses Tier wird gerade im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Karlsruhe untersucht. Aufgrund des Vogelgrippe-Ausbruchs im Tierpark sowie bei Wildvögeln an mehreren Orten im Rhein-Neckar-Kreis hat das Veterinäramt eine Aufstallungspflicht für Geflügel im gesamten Landkreis erlassen, die ab Mittwoch, gilt.

Von Timo Teufert

Der Tierpark, der von der Stadt Walldorf betrieben wird, ist seit Freitagnachmittag für Besucher geschlossen. Nur ein kleines weißes Schild weist in knappen Worten darauf hin, dass das beliebte Ausflugsziel "leider auf unbestimmte Zeit" geschlossen bleibt. Warum die Gehege und Volieren mit Bauzäunen abgesperrt sind und vom Parkplatz aus nur noch ein Zugang zum Spielplatz und zum Restaurant möglich ist, erfahren die Besucher nicht.

Während am Montag der Pfau noch frei auf der Anlage umherlief, wurden nun von der Aufsichtsbehörde "erhöhte Biosicherheitsmaßnahmen angeordnet, sodass eine Verschleppung des Virus zwischen den Tierbeständen aber auch nach außen ausgeschlossen werden kann", heißt es vom Veterinäramt auf RNZ-Nachfrage.

An den Eingängen zum Tierpark ist dieser Hinweis zu finden. Foto: Teufert

"Im Gegensatz zu einem Nutzgeflügelbestand wird im Tierpark eine Bekämpfung der Geflügelpest grundsätzlich ohne Tötungen durchgeführt", können die Amtstierärzte mit Blick auf die Konsequenzen für andere Tierpark-Bewohner beruhigen. "Die Vögel werden deshalb in kurzen Abständen mehrfach auf das Geflügelpestvirus untersucht, bis der Ausbruch erloschen ist."

Außerdem müsse das Gehege, in dem die beiden Nandus zusammen mit den Alpakas lebten, gereinigt und desinfiziert werden. "Die Desinfektion wird vom Veterinäramt und Verbraucherschutz abgenommen", heißt es vom Rhein-Neckar-Kreis. Wann der Tierpark wieder öffnen könne, werde in Abstimmung zwischen der Stadt und dem Veterinäramt entschieden.

Aufgrund des Falls im Walldorfer Tierpark und den Funden von infizierten Wildvögeln an mehreren Orten im Rhein-Neckar-Kreis weitet das Veterinäramt ab dem heutigen Mittwoch die Aufstallungspflicht für Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Enten, Gänse, Strauße, Emus und Nandus auf den gesamten Kreis aus und hat dafür eine Allgemeinverfügung erlassen. Bislang galt die Stallpflicht nur für einzelne Gemeinden. Die betroffenen Geflügelarten müssen in geschlossenen Ställen, einer überstehenden, dichten Abdeckung und mit einer gegen Wildvögel gesicherten Seitenbegrenzung gehalten werden. Geflügelausstellungen und ähnliche Veranstaltungen sind im Rhein-Neckar-Kreis untersagt. "Die Allgemeinverfügung ist befristet und gilt bis zum Ablauf des 11. April, solange keine Fristverlängerung erfolgt", heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Landratsamt bittet erneut alle Bürger, verendet aufgefundene Vögel dem Veterinäramt, der Gemeinde oder der Polizei unter Angabe des Fundortes zu melden. "Die toten Vögel sollen nicht berührt oder bewegt werden", so der Kreis.

Update: Dienstag, 7. März 2023, 18.17 Uhr

Verdacht auf Vogelgrippe im Tierpark

Walldorf. (tt) Weil am Donnerstag ein Nandu im Walldorfer Tierpark offenbar an der Vogelgrippe gestorben ist, bleibt die beliebte Freizeiteinrichtung vorerst auf Anweisung des Rhein-Neckar-Kreises geschlossen.

Wegen des erkrankten Nandus kontaktierten die Verantwortlichen am Donnerstag einen Tierarzt. Wie die Stadt, die den Tierpark betreibt, mitteilt, verstarb der Laufvogel in Anwesenheit des Arztes. Auf Anraten des Veterinärs wurde das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt informiert und am selben Tag Proben nach Karlsruhe gebracht.

"Noch am Donnerstag sind in enger Abstimmung mit dem Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises präventive Maßnahmen besprochen und durch die Stadt als Träger des Tierparks eingeleitet worden: Futterautomat, Streichelzoo und die Teichanlagen wurden geschlossen", heißt es in einer Mitteilung.

Am Freitagnachmittag wurde der Stadt mitgeteilt, dass der vorläufige Befund positiv sei und der Verdacht sich erhärtet habe, dass der verstorbene Nandu mit der Vogelgrippe infiziert war. "Ein endgültiger Befund durch das Labor steht noch aus, das Ergebnis wird Anfang nächster Woche erwartet", so die Stadt.

Das bedeutet, dass vorsorglich und auf Anweisung durch den zuständigen Rhein-Neckar-Kreis mit sofortiger Wirkung eine Schließung des Tierparks angeordnet ist. Die Gaststätte kann weiterhin besucht werden.

Nandus sind flugunfähiger Vogel, die aus Südamerika stammen. Mit einer Scheitelhöhe von 1,25 bis 1,40 Meter ist er der größte Vogel Südamerikas, der auf der Flucht Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreichen kann.

Erst am Freitag hatte der Rhein-Neckar-Kreis wegen der Geflügelpest eine Stallpflicht für Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Enten, Gänse, Strauße, Emus und Nandus erlassen, um eine weitere Ausbreitung der Geflügelpest zu verhindern.

Wegen der bisherigen Fundorte von infizierten Tieren gilt sie allerdings seit Samstag nur für die Gemeinden Brühl, Ilvesheim, Edingen-Neckarhausen, Dossenheim, Plankstadt, Ketsch, Altlußheim und Neulußheim sowie den Städten, Schwetzingen, Ladenburg, Eppelheim und Hockenheim.

Bereits am 20. Januar hatte das Landwirtschaftsministerium sogenannte Biosicherheitsmaßnahmen auch für Geflügelhaltungen unter 1000 Tieren angeordnet. Dazu zählt zum Beispiel die Sicherung der Ein- und Ausgänge zu den Ställen der Vögel gegen unbefugten Zutritt.