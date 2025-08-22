Walldorf. (kbw) Mit ihrem neuen Programm "Avanti Dilettanti" steht die Sängerin und Kabarettistin Lisa Fitz am Samstag, 6. September, auf der Bühne beim Zeltspektakel am Tierpark Walldorf. Die RNZ verlost dreimal zwei Gästelisten-Plätze für den Auftritt: Wer sie gewinnen möchte, ruft am heutigen Freitag um 11 Uhr unter Telefon 06222/5876-7371 an. Die ersten drei Anrufer, die durchkommen, gewinnen.

Die Gewinner können ihre Tickets dann am Abend der Veranstaltung unter Nennung ihres Namens an der Abendkasse abholen – vorsichtshalber sollte ein Lichtbildausweis mitgebracht werden, um sich gegebenenfalls ausweisen zu können. Beginn des Auftritts von Lisa Fitz ist um 20 Uhr. Wer kein Glück bei der Verlosung hat, kommt regulär an Karten im Vorverkauf im RNZ-Ticketshop. Sie sind dort für 32,80 Euro erhältlich.

In ihrem Programm widmet sich die Künstlerin, die mit zehn Jahren erstmals auf der Bühne stand, den "Depperten, die einen zur Verzweiflung und stillen Weißglut bringen", wie es in der Ankündigung heißt. Es geht um "unqualifizierte Auskünfte, mentale Unreife, misslaunige Zeitgenossen, tumbe Nerven- und Zeitfresser" und mehr. Und wenn einem dann der "depperte Dilettant" in sich selbst im Spiegel entgegensehe, komme die Zeit für echte Größe mit der Erkenntnis: "Ich weiß, dass ich nichts weiß."