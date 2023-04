Walldorf. (tt) Im Walldorfer Tierpark gibt es einen weiteren bestätigten Vogelgrippe-Fall: Wie der Rhein-Neckar-Kreis auf RNZ-Nachfrage erklärte, wurde das Virus bei einer Laufente, deren Beprobung in einem ersten Durchgang ein fragliches Ergebnis lieferte, nachgewiesen. Die Laufente, sowie ein weiteres Tier, das sich mit ihr in einer Quarantäne-Einheit befand, ...

Nach dem Vogelgrippe-Ausbruch Anfang März stehen 50 Vögel und drei Schweine unter Beobachtung, die regelmäßig durch Mitarbeiter des Veterinäramtes beprobt werden. Aufgrund des Falls im Tierpark und den Funden von infizierten Wildvögeln an mehreren Orten im Kreis wurde am 8. März eine Stallpflicht für Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Enten, Gänse, Strauße, Emus und Nandus erlassen, die in dieser Woche bis zum 24. April verlängert wurde.

Walldorf. (tt) Nach den Vogelgrippe-Fällen im Walldorfer Tierpark Anfang März ist die beliebte Einrichtung im Walldorfer Norden immer noch geschlossen. Nur der Zugang zum Spielplatz und zum Restaurant sind möglich. Zunächst waren die zwei Nandus "Waltraut" und "Trude" an dem hochansteckenden Influenza-A-Virus des Subtyps H5N1 verendet. Kurze Zeit später musste zudem noch eine erkrankte Laufente sowie ein weiteres Tier, das sich mit ihr in einer Quarantäne-Einheit befand, auf Anordnung des Veterinäramtes getötet werden. Auch wenn es bisher keine weiteren Vogelgrippe-Fälle gibt, wird der Tierpark erst in der zweiten Aprilhälfte wieder öffnen können.

"Sofern keine weiteren Fälle von Aviärer Influenza im Tierpark auftreten, ist eine Abschlussuntersuchung aller empfänglichen Tiere für Mitte der Kalenderwoche 16 geplant", teilt eine Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises auf RNZ-Nachfrage mit. Seien diese Proben alle negativ und die Abschlussdesinfektion im Tierpark erfolgt, könne die Einrichtung wieder geöffnet werden, so die Sprecherin. Das Veterinäramt stimme sich dazu eng mit der Stadt Walldorf ab, die den Tierpark betreibt.

"Wenn nicht unerwartet noch weitere Geflügelpestfälle im Tierpark auftreten, ist eine Wiederöffnung in der zweiten Aprilhälfte möglich", heißt es vom Rhein-Neckar-Kreis. Diese Wiedereröffnung für Besucherinnen und Besucher hänge aber davon ab, ob bis zur Abschlussuntersuchung keine weiteren Fälle von Geflügelpest im Tierpark auftreten und eine sogenannte Abschlussdesinfektion durchgeführt wurde. Zudem dürfe die Abschlussuntersuchung der Tiere keine positiven Geflügelpest-Ergebnisse mit sich bringen.

Update: Freitag, 7. April 2023, 20.02 Uhr

Zwei Laufenten mussten getötet werden

Walldorf. (tt) Im Walldorfer Tierpark gibt es einen weiteren bestätigten Vogelgrippe-Fall: Wie der Rhein-Neckar-Kreis auf RNZ-Nachfrage erklärte, wurde das Virus bei einer Laufente, deren Beprobung in einem ersten Durchgang ein fragliches Ergebnis lieferte, nachgewiesen. Die Laufente, sowie ein weiteres Tier, das sich mit ihr in einer Quarantäne-Einheit befand, mussten auf Anordnung des Veterinäramtes getötet werden. Seither gab es aber keinen weiteren positiven Befund unter den 50 Vögeln und drei Schweinen, die unter Beobachtung stehen.

Vor zwei Wochen waren im Walldorfer Tierpark zwei Nandus an der Vogelgrippe verendet, das Friedrich-Löffler-Institut konnte das Influenza-A-Virus des Subtyps H5N1 nachweisen. "Im Falle eines positiven Befundes werden strenge Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Geflügelpestvirus auf andere Tiere innerhalb oder gar außerhalb des betroffenen Betriebes zu verhindern", erklärte ein Sprecher des Kreises. Weil es sich bei dem Virus der Geflügelpest um einen Zoonoseerreger handle, sei eine Infektion beim Menschen zwar unwahrscheinlich, müsse aber verhindert werden.

"Aus diesen Gründen wurden die positiv getestete Laufente sowie eine weitere Laufente, die zusammen in einer Quarantäneeinheit untergebracht waren, getötet", so der Kreissprecher. Die Tötung sei vom Veterinäramt angeordnet worden, um die anderen Vögel des Tierparks vor einer Ansteckung mit dem Geflügelpestvirus zu schützen – "und weitere schwere Krankheitsverläufe, wie bei den an der Geflügelpest verendeten Nandus, zu verhindern."

Seit dem Ausbruch vor zwei Wochen wurden bisher zwei Beprobungen des Gesamtbestandes aller Tiere, die für das Virus empfänglich sind, durch das Veterinäramt vorgenommen. Zusätzlich wurden 30 Vögel – verschiedene Entenarten, Gänse, Friesenhühner und Pfauen –, die mit der Laufente zusammen im Stall waren, erneut untersucht. "Alle Vögel und Schweine des Tierparks wurden am 14. März erneut beprobt. Der Befund des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Karlsruhe erbrachte für alle untersuchten Tiere ein negatives Ergebnis", so der Kreissprecher.

Update: Freitag, 17. März 2023, 18.59 Uhr

Bislang keine weiteren Vogelgrippe-Fälle im Tierpark

Walldorf. (tt) Die beiden Nandus "Waltraud" und "Trude" aus dem Walldorfer Tierpark sind in der vergangenen Woche an der Vogelgrippe gestorben. Das teilte der Rhein-Neckar-Kreis gestern auf RNZ-Nachfrage mit. Im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Karlsruhe wurde auch beim zweiten Tier der hochansteckende Influenza-A-Virus des Subtyps H5N1 nachgewiesen. "Der Bestätigungsbefund des Friedrich-Löffler-Institutes steht noch aus", erklärte ein Sprecher. Gute Nachrichten gibt es von der Beprobung der anderen Tierpark-Bewohner: "Alle anderen untersuchten Tiere waren in der ersten Untersuchung negativ."

Nur bei einer Laufente sei ein fragliches Ergebnis erzielt worden. Die Laufenten seien deshalb am Dienstag erneut beprobt worden. Die Untersuchungsergebnisse liegen allerdings noch nicht vor. Wegen des Vogelgrippe-Ausbruchs stehe das Veterinäramt mit dem Tiergesundheitsreferat des Landwirtschaftsministeriums in enger Abstimmung. "Um die aktuelle Gesundheitsentwicklung bei den Tieren überwachen zu können, werden die Tiere wöchentlich beprobt", so der Sprecher. Die Proben werden dabei von Amtstierärzten entnommen. "Sofern möglich, werden kombinierte Rachen-Kloakenabstriche direkt vom Tier gewonnen." Von Tieren, bei denen dies nicht möglich sei, würden Proben aus frisch abgesetztem Kot entnommen.

Zur Vermeidung von Ansteckungen sei es besonders wichtig, jeden direkten oder indirekten Kontakt von gehaltenem Geflügel mit Wildvögeln soweit wie möglich auszuschließen. Deshalb muss der Tierpark für Besucher geschlossen bleiben (Spielplatz und Restaurant sind erreichbar). Außerdem wurden epidemiologische Einheiten – das sind Tiere, die in Gemeinschaft leben und von denen angenommen wird, dass sie nach Infektionen wahrscheinlich gemeinsam erkranken – gebildet. "Futtermittel, Einstreu und Vogelkot aus der Umgebung der betroffenen Tiere sind unschädlich zu beseitigen." Zudem dürfen Tiere weder in noch aus dem Tierpark gebracht werden.

Außerdem müssen die Standorte, an denen die betroffenen Vögel gehalten wurden, sowie die unmittelbare Umgebung gereinigt und desinfiziert werden. Mit Einrichtungsgegenständen und Gerätschaften, die mit den Vögeln in Berührung gekommen sein könnten, sowie Fahrzeugen und Transportboxen ist ebenso zu verfahren.

Wann der Tierpark wieder öffnen kann, ist offen: "Der Zeitpunkt hängt von der weiteren Entwicklung des Ausbruchsgeschehens im Tierpark sowie der allgemeinen Vogelgrippesituation im Kreis ab", so der Sprecher.

Update: Donnerstag, 9. März 2023, 20.03 Uhr

Zweiter Nandu im Tierpark an Vogelgrippe gestorben

Von Timo Teufert

Walldorf. Der Verdacht auf Vogelgrippe bei einem Nandu, der am Donnerstag im Walldorfer Tierpark verendete, wurde am Samstag vom Friedrich-Löffler-Institut bestätigt. Wie der Rhein-Neckar-Kreis mitteilt, ist zudem der zweite Laufvogel, der in Walldorf gehalten wurde, am Samstag gestorben. Dieses Tier wird gerade im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Karlsruhe untersucht. Aufgrund des Vogelgrippe-Ausbruchs im Tierpark sowie bei Wildvögeln an mehreren Orten im Rhein-Neckar-Kreis hat das Veterinäramt eine Aufstallungspflicht für Geflügel im gesamten Landkreis erlassen, die ab Mittwoch, gilt.

Der Tierpark, der von der Stadt Walldorf betrieben wird, ist seit Freitagnachmittag für Besucher geschlossen. Nur ein kleines weißes Schild weist in knappen Worten darauf hin, dass das beliebte Ausflugsziel "leider auf unbestimmte Zeit" geschlossen bleibt. Warum die Gehege und Volieren mit Bauzäunen abgesperrt sind und vom Parkplatz aus nur noch ein Zugang zum Spielplatz und zum Restaurant möglich ist, erfahren die Besucher nicht.

Während am Montag der Pfau noch frei auf der Anlage umherlief, wurden nun von der Aufsichtsbehörde "erhöhte Biosicherheitsmaßnahmen angeordnet, sodass eine Verschleppung des Virus zwischen den Tierbeständen aber auch nach außen ausgeschlossen werden kann", heißt es vom Veterinäramt auf RNZ-Nachfrage.

An den Eingängen zum Tierpark ist dieser Hinweis zu finden. Foto: Teufert

Ob sich nur die beiden Nandus mit dem hochansteckenden Influenza-A-Virus des Subtyps H5N1 infiziert haben, oder ob noch weitere Tiere betroffen sind, sei bisher nicht bekannt. "Am Montag fand eine Beprobung aller für Geflügelpest empfänglichen Tiere des Tierparks wie Vögel und Schweine statt", heißt es vom Veterinäramt. Das Ergebnis werde in den nächsten Tagen erwartet.

"Im Gegensatz zu einem Nutzgeflügelbestand wird im Tierpark eine Bekämpfung der Geflügelpest grundsätzlich ohne Tötungen durchgeführt", können die Amtstierärzte mit Blick auf die Konsequenzen für andere Tierpark-Bewohner beruhigen. "Die Vögel werden deshalb in kurzen Abständen mehrfach auf das Geflügelpestvirus untersucht, bis der Ausbruch erloschen ist."

Außerdem müsse das Gehege, in dem die beiden Nandus zusammen mit den Alpakas lebten, gereinigt und desinfiziert werden. "Die Desinfektion wird vom Veterinäramt und Verbraucherschutz abgenommen", heißt es vom Rhein-Neckar-Kreis. Wann der Tierpark wieder öffnen könne, werde in Abstimmung zwischen der Stadt und dem Veterinäramt entschieden.

Aufgrund des Falls im Walldorfer Tierpark und den Funden von infizierten Wildvögeln an mehreren Orten im Rhein-Neckar-Kreis weitet das Veterinäramt ab dem heutigen Mittwoch die Aufstallungspflicht für Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Enten, Gänse, Strauße, Emus und Nandus auf den gesamten Kreis aus und hat dafür eine Allgemeinverfügung erlassen. Bislang galt die Stallpflicht nur für einzelne Gemeinden. Die betroffenen Geflügelarten müssen in geschlossenen Ställen, einer überstehenden, dichten Abdeckung und mit einer gegen Wildvögel gesicherten Seitenbegrenzung gehalten werden. Geflügelausstellungen und ähnliche Veranstaltungen sind im Rhein-Neckar-Kreis untersagt. "Die Allgemeinverfügung ist befristet und gilt bis zum Ablauf des 11. April, solange keine Fristverlängerung erfolgt", heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Landratsamt bittet erneut alle Bürger, verendet aufgefundene Vögel dem Veterinäramt, der Gemeinde oder der Polizei unter Angabe des Fundortes zu melden. "Die toten Vögel sollen nicht berührt oder bewegt werden", so der Kreis.

Update: Dienstag, 7. März 2023, 18.17 Uhr

Verdacht auf Vogelgrippe im Tierpark

Walldorf. (tt) Weil am Donnerstag ein Nandu im Walldorfer Tierpark offenbar an der Vogelgrippe gestorben ist, bleibt die beliebte Freizeiteinrichtung vorerst auf Anweisung des Rhein-Neckar-Kreises geschlossen.

Wegen des erkrankten Nandus kontaktierten die Verantwortlichen am Donnerstag einen Tierarzt. Wie die Stadt, die den Tierpark betreibt, mitteilt, verstarb der Laufvogel in Anwesenheit des Arztes. Auf Anraten des Veterinärs wurde das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt informiert und am selben Tag Proben nach Karlsruhe gebracht.

"Noch am Donnerstag sind in enger Abstimmung mit dem Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises präventive Maßnahmen besprochen und durch die Stadt als Träger des Tierparks eingeleitet worden: Futterautomat, Streichelzoo und die Teichanlagen wurden geschlossen", heißt es in einer Mitteilung.

Am Freitagnachmittag wurde der Stadt mitgeteilt, dass der vorläufige Befund positiv sei und der Verdacht sich erhärtet habe, dass der verstorbene Nandu mit der Vogelgrippe infiziert war. "Ein endgültiger Befund durch das Labor steht noch aus, das Ergebnis wird Anfang nächster Woche erwartet", so die Stadt.

Das bedeutet, dass vorsorglich und auf Anweisung durch den zuständigen Rhein-Neckar-Kreis mit sofortiger Wirkung eine Schließung des Tierparks angeordnet ist. Die Gaststätte kann weiterhin besucht werden.

Nandus sind flugunfähiger Vogel, die aus Südamerika stammen. Mit einer Scheitelhöhe von 1,25 bis 1,40 Meter ist er der größte Vogel Südamerikas, der auf der Flucht Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreichen kann.

Erst am Freitag hatte der Rhein-Neckar-Kreis wegen der Geflügelpest eine Stallpflicht für Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Enten, Gänse, Strauße, Emus und Nandus erlassen, um eine weitere Ausbreitung der Geflügelpest zu verhindern.

Wegen der bisherigen Fundorte von infizierten Tieren gilt sie allerdings seit Samstag nur für die Gemeinden Brühl, Ilvesheim, Edingen-Neckarhausen, Dossenheim, Plankstadt, Ketsch, Altlußheim und Neulußheim sowie den Städten, Schwetzingen, Ladenburg, Eppelheim und Hockenheim.

Ort des Geschehens

Bereits am 20. Januar hatte das Landwirtschaftsministerium sogenannte Biosicherheitsmaßnahmen auch für Geflügelhaltungen unter 1000 Tieren angeordnet. Dazu zählt zum Beispiel die Sicherung der Ein- und Ausgänge zu den Ställen der Vögel gegen unbefugten Zutritt.