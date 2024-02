Walldorf/Heidelberg. (RNZ/rl) Die Staatsanwaltschaft Heidelberg will den mutmaßlichen Mörder eines 63-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen. Der zur Tatzeit 40-Jährige soll sein Opfer am frühen Morgen des 7. Oktober 2023 in Walldorf getötet haben soll.

Bekannt geworden war die Tat erst am 10. Oktober, als ein Techniker für Wartungsarbeiten ins Gebäude kam und dort einen stechenden Geruch bemerkte. Die verständigte Polizei entdeckte später die Leiche des 63-Jährigen.

Der Beschuldigte hatte sich mit dem Tatopfer ein zweistöckiges Reihenmittelhaus in Walldorf geteilt. Am frühen Morgen des 7. Oktober soll er seinen schlafenden Mitbewohner zunächst gegen den Kopf geschlagen und dann mehrmals mit einem Messer wiederholt auf den völlig überraschten Mann eingestochen haben.

Anlass der Gewalttat war, dass der sich der 40-Jährige von seinem Mitbewohner in seiner Ruhe gestört sah. Die Ermittlungen konnten jedoch nicht klären, ob es wirklich eine Ruhestörung gab oder sich der 40-Jährige diese lediglich eingebildet hatte.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg geht davon aus, dass der Beschuldigte unter einer psychischen Erkrankung leidet und zur Tatzeit jedenfalls seine Steuerungsfähigkeit aufgehoben war.

Er befand sich seit seiner Festnahme am 10. Oktober 2023 zunächst in Untersuchungshaft. Nach etwa zwei Wochen erfolgte eine Umwandlung des Haftbefehls in einen Unterbringungsbefehl, mit der Folge, dass der Beschuldigte in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt wurde.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heidelberg hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens im Sicherungsverfahren und die Anberaumung der Verhandlungstermine zu entscheiden.

