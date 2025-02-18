Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Wer am vergangenen Samstag im Walldorfer Aqwa-Hallenbad ein paar Bahnen schwimmen wollte, musste unverrichteter Dinge umkehren. Seit den frühen Morgenstunden liefen die Wettkämpfe der Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen, die erstmalig in der Astorstadt ausgetragen wurden. Mehr als 150 Teilnehmende maßen sich in verschiedenen