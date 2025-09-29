Von Miko Burghardt

Walldorf. Mein Name ist Miko und ich bin 18 Jahre alt. In meinem Umfeld war Demenz bisher selten bis gar kein Thema. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es ein so wichtiges Thema in unserer Gesellschaft ist. Als ich aber den Demenzparcours auf dem Walldorfer Wochenmarkt ausprobiert habe, hat sich meine Sicht auf Menschen mit dieser Krankheit