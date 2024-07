Von Armen Hesse

Walldorf. Um sich an heißen Tagen mit Trinkwasser versorgen zu können, gibt es jetzt ein Nachfüll-Netzwerk in Walldorf. An 14 Ausgabestellen – wie zum Beispiel im Aqwa oder in Geschäften in der Innenstadt – kann sich die Bevölkerung mit Trinkwasser versorgen und es in selbst mitgebrachte Flaschen oder Becher füllen. Das Rathaus selbst ist nicht mit dabei.