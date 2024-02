Walldorf. (RNZ) Ein breites Bündnis verschiedener Organisationen plant für Sonntag, 18. Februar, eine Demonstration gegen Rechts in Walldorf. Nachdem in zahlreichen Städten und Gemeinden Menschen gegen völkisches Gedankengut auf die Straße gegangen sind, ist nun unter dem Titel "Walldorf solidarisch gegen rechts – für eine bunte und menschenfreundliche Gesellschaft" eine Veranstaltung mit Treffpunkt am Astorhaus geplant. Beginn ist um 15 Uhr.