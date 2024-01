Walldorf. (RNZ) Wegen einer halbseitigen Straßensperrung der Bahnhofstraße 9 in Walldorf in Richtung Drehscheibe fahren die Linienbusse derzeit nicht die reguläre Strecke, wie die Stadt mitteilt. Die Linien 720 und 721 fahren das Nahversorgungszentrum (NVZ) – von der Haltestelle Walzrute kommend – an und biegen nach rechts in die Bahnhofstraße ein, um über Ringstraße und Nußlocher Straße die Drehscheibe zu erreichen; von dort wird der reguläre Linienweg aufgenommen.

Die Linien 718, 750, 798 und 799 fahren stadteinwärts ebenfalls die Umleitung über Ringstraße und Nußlocher Straße und erreichen über die Drehscheibe das NVZ. Die Linie 750 fährt allerdings an Wochenenden das NVZ nicht an.

Die Linie 706 fährt – von Ikea kommend – nicht wie üblich über den Schlossweg, sondern über die Bürgermeister-Willinger-Straße und Ringstraße zur Haltestelle Kautzelweg. Damit entfallen die Haltestellen Feuerwehrhaus und Drehscheibe Steig B. Stadteinwärts fährt die Linie 706 das Versorgungszentrum nicht an, sondern über Kautzelweg und Sambugaweg zur Drehscheibe, anschließend gilt die reguläre Linienführung.

In Fahrtrichtung Wiesloch gilt weiter die reguläre Route. Das Ende der Sperrung wird veröffentlicht, sobald dies bekannt ist.