Walldorf. (pol/mün) In der Nacht zu vergangenem Samstag soll ein 63 Jahre alter Mann von seinem Mitbewohner getötet worden sein. Grund dafür sei gewesen, dass sich der mutmaßliche Täter in seiner Nachtruhe gestört fühlte. Der 40-jährige Tatverdächtige sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Donnerstag mit.

Die Tat soll sich in der Wohnung der beiden Männer in Walldorf gegen drei Uhr ereignet haben. Der 63-Jährige soll mit seiner Ruhestörung den 40-Jährigen "zu seiner Tat bewegt haben", schreiben die Behörden.

Erst am Dienstag wurde die Tat bekannt und dann habe sich der Verdacht gegen den 40-jährigen Mitbewohner erhärtet.

Das Amtsgericht Heidelberg erließ Haftbefehl, der 40-Jährige kam in Untersuchungshaft.