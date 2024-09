Region Wiesloch. (aham) Langeweile kommt dieses Wochenende gewiss nicht auf. Von Kerwen über Märkte bis hin zur Pferdewallfahrt ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Hier kann man bummeln

> Der Wieslocher Herbstmarkt lockt am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, in die Innenstadt. Die Fußgängerzone verwandelt sich in eine bunte Marktmeile. Die Geschäfte werden auch am Sonntag geöffnet sein – und zwar von 13 bis 18 Uhr. Der Markthandel startet bereits an beiden Tagen um 11 Uhr. Am Sonntag lockt in der Schwetzinger Straße ein Flohmarkt.

> Beim Dielheimer Kunsthandwerkermarkt am Sonntag, 29. September, bieten Künstler Handgemachtes an. Von 11.30 bis 17 Uhr im Innenhof des Rathaus-Nebengebäudes in der Rauenberger Straße 4 gibt es etwa Seifen, Lederwaren oder Schmuck.

> Einen Flohmarkt für Kindersachen in Malsch veranstaltet der Förderverein Kindernest. In der Letzenberghalle werden am Samstag, 28. September, gut erhaltene Kleidung, Spielzeug, Bücher und Spiele verkauft.

Hier stellen sich Vereine vor

> Der Wieslocher "Tag der Vereine" findet am Sonntag, 29. September, auf dem Vorplatz des Palatins statt. Los geht es um 11 Uhr. Geboten werden zahlreiche Vorführungen und Mitmachaktionen der beteiligten Vereine, 17 an der Zahl. Es gibt Zwiebelkuchen, neuen Wein und einen Auftritt des Indie-Pop-Duos "Used".

> Zum Walldorfer Theaterfest lädt das Werkraumtheater am Samstag, 28. September, ab 17 Uhr in die Hauptstraße 11 ein. Die Akteure stellen sich und das Programm für die kommende Saison vor, dazu geben sie bei freiem Eintritt Einblicke in mehrere Stücke.

> Der Wieslocher Tae-Kwon-Do-Verein "Koleyko" öffnet am Samstag, 28. September, die Türen seines Trainingscenters in der Lempenseite 56. Bei Kaffee und Kuchen informiert der Verein von 13 bis 16 Uhr über sein Trainingsangebot, zudem gibt es eine Tae-Kwon-Do-Vorführung.

Hier geht’s tierisch zu

> Der Zirkus Bely gastiert ab Samstag, 28. September, auf der Festwiese am Schwimmbad in Wiesloch. Bis Sonntag, 13. Oktober, finden die Vorstellungen um 16 Uhr statt, außer montags und dienstags, das sind Ruhetage. In der rund zweistündigen Vorstellung zeigen 15 Multitalente Jonglage, Luftartistik, Bodenakrobatik und zudem Dressurvorführungen mit Pferden, Kamelen, Hunden und weiteren Tieren.

> Beim Voltigierturnier in Wiesloch des Reitvereins können nicht nur Profis ihr Können zeigen. Am Samstag, 28., und Sonntag, 29. September, geht es jeweils ab 9 Uhr auf der Anlage im Reitplatzweg 17 los. Das Finale des Nachwuchscups Nordbaden und die Nordbadische Meisterschaft im Gruppen- und Einzelvoltigieren werden ausgetragen.

> Zur Pferdewallfahrt zum Letzenberg lädt der Verkehrs- und Heimatverein Malsch am Sonntag, 29. September. Es wird sich um 10 Uhr am westlichen Ortseingang von Malsch bei der Katharinenkapelle aufgestellt und es folgt der obligatorische Satteltrunk. Um 10.30 Uhr beginnt der Marsch zum Letzenberg durch die Hauptstraße. Um 11 Uhr findet dann die Pferdesegnung auf dem Letzenberg statt.

Hier kann man was erleben

> Der Rettigheimer Wein- und Kerwemarkt wird am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, in der Dorfmitte rund um die Pfarrkirche St. Nikolaus gefeiert. In der Kirche findet am Samstag um 18 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Dann folgt die Eröffnung. Heiße Rhythmen gibt es mit der Band "Reindeers" bei der Dorfscheune. Dort zündet auch um 22 Uhr ein Feuerwerk.

Am Kerwesonntag kann man die Ausstellung "200 Jahre Kirche St. Nikolaus" besichtigen. Ab 11 Uhr gibt’s Mittagstisch. An der Dorfscheune folgt um 12 Uhr der Auftritt der Jagdhornbläser. Ab 16 Uhr musizieren dort die "Rettigheimer Kleeblatt-Musikanten". Vor der Kirche wird ein Kinderflohmarkt veranstaltet.

> Die Dielheimer Kerwe steigt am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, auf dem Dorfplatz. Los geht es um 12.30 Uhr mit der Hakorundfahrt durch den Ort. Um 18 Uhr erfolgt die Eröffnung mit dem Musikverein. Die Band "Across the Ages" sorgt ab 20 Uhr für Stimmung.

Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit dem Kerwe-Gottesdienst auf dem Dorfplatz weiter, danach gibt es Mittagessen in den Vereinszelten. Um 14 Uhr startet der Kerweumzug von der Kriegsstraße in die Hauptstraße. Gegen 16 Uhr gibt es ein Platzkonzert der Guggemusik Feuerschnegge, abends sorgen die Bands "Bridgehole" und "Neighbours" für Stimmung.

> 300 Jahre Eremitage Waghäusel werden am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, in und um das Waghäuseler Kulturdenkmal gefeiert. Am Samstag tritt um 18.30 Uhr im Festzelt auf dem Gelände "Tobbmaster Fitsch & The Fabulous Fernando Horns" auf, ab 20 Uhr die "Waghäusel Music Family" und um 22 Uhr die "Zap-Gang".

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Hauptbühne. Um 12.30 Uhr folgt der Festvortrag, um 14 Uhr das Konzert "Von Barock bis Pop". Eine szenische Darbietung zeigt um 16.30 Uhr eine Intrada zur Grundsteinlegung.

Ab 13 Uhr gibt es Führungen durch das Museum, Mitmachangebote, Spielstationen, eine Fotoaktion sowie ein Bastel- und Kreativmarkt. Ab 19.30 Uhr wird die Museumsnacht mit einer Fresko-Projektion gestartet. Der Eintritt ist frei.

> Der Fahrtag in Bad Mingolsheim findet am Sonntag, 29. September, statt. Die Eisenbahnfreunde lassen die Gäste von 11 bis 17 Uhr in ihren Zügen über ihr Gelände in der Professor-Kurt-Sauer-Straße fahren.

Hier gibt’s was zu sehen

> Marcelo Ricardo Zeballos zeigt in Wiesloch erstmals seine Werke in Deutschland. Der argentinische Pop-Art-Künstler stellt in der Vivere-Arte-Galerie aus. Die Vernissage findet am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr in der Marktstraße 11 statt. "Die lange Reise des Regisseurs – Eine Retrospektive in Buenos Aires" lautet der Titel.

> Marlis Lehr und Jutta Pfister stellen in Schatthausen unter dem Titel "Blau-Grau" aus. Im Dorfgemeinschaftshaus "Hoha 7" in der Hohenhardter Straße 7 sind Lehrs realistische Bleistiftzeichnungen und Pfisters kolorierte Fineliner-Zeichnungen und Acrylbilder ab dem heutigen Freitag, 27. September, bis 15. November zu sehen. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr.

> Um ostdeutsche Demokraten dreht es sich in Wiesloch bei "… denen mitzuwirken versagt war". Das Kulturforum Südliche Bergstraße lädt ein zur Ausstellung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Diese wird im Foyer des Rathauses am Freitag, 27. September, um 18.30 Uhr eröffnet.

> Die Rettigheimer Hobbykünstler-Ausstellung lockt ins Gemeindezentrum St. Nikolaus. Zu sehen sind etwa Holzskulpturen, Fotos, Schmuck und Aquarelle. Die Ausstellung ist am Samstag, 29. September, 17 bis 21 Uhr, und Sonntag, 29. September, 11 bis 20 Uhr, geöffnet.

Hier gibt’s was zu hören

> Der SAP-Chor singt in Walldorf die "h-Moll"-Messe von Johann Sebastian Bach. Mit dem Karlsruher Barockorchester bringt der Chor das Werk am Samstag, 28. September, zur Aufführung. Beginn ist um 18 Uhr in der Stadtkirche in der Johann-Jakob-Astor-Straße 1. Der Eintritt ist frei, Spenden werden für "Hilfe zur Selbsthilfe Walldorf" erbeten.