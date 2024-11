Von Christoph Moll und Sabrina Lehr

Neckargemünd/Meckesheim. Kamala Harris oder Donald Trump: Wer steht künftig an der Spitze der USA? Diese Frage elektrisiert aktuell vor der Präsidentschaftswahl in der kommenden Woche nicht nur die Amerikaner, sondern auch viele Menschen in Deutschland. In der hiesigen Region ist das Interesse in Neckargemünd und Meckesheim besonders