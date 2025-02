Region Heidelberg. (bmi/luw) Die fünfte Jahreszeit nimmt langsam aber sicher Fahrt auf: Die erste Prunksitzung und eine Tanzgaudi sind am Wochenende rund um Heidelberg geboten. Konzerte, Kabarett, eine große Demonstration sowie eine Glühweinwanderung sind weitere Höhepunkte der Veranstaltungsübersicht der RNZ – soweit bekannt – für Samstag und Sonntag, 8. und 9. Februar.

Bammental

> Eine Gesprächsrunde mit dem Bundestagsabgeordneten Moritz Oppelt veranstalten die CDU-Ortsverbände aus Bammental, Mauer, Wiesenbach und Gaiberg am Samstag im FC-Clubhaus. In der Schwimmbadstraße 17/1 stellt sich der Bundestagskandidat um 17 Uhr vor.

Dossenheim

> Die Konzertreihe "Ein Deutsches Requiem" macht am Sonntag um 17 Uhr in der katholischen Kirche Station. Dort führen der "Junge Kammerchor Rhein-Neckar" und die "Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar" das bedeutende Chorwerk der Romantik von Johannes Brahms auf. Die Leitung hat Thomas Kalb inne. Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf via www.jungerkammerchor.eu

Eppelheim

> Eine Demonstration unter dem Titel "Eppelheim wählt demokratisch" findet am Samstag in der Innenstadt statt. Sie beginnt um 14 Uhr an der Christkönigkirche in der Rudolf-Wild-Straße und endet mit einer Abschlusskundgebung auf dem Vorplatz der Rudolf-Wild-Halle. Veranstalter ist Walter Läßle, der wie die Kirchen dazu aufruft, gemeinsam für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt einzutreten und gegen Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus Stellung zu nehmen.

> Zur Bundestagswahl informieren die örtlichen Parteien am Samstag in Eppelheim. Die CDU ist von 9 bis 12 Uhr mit einem Infostand gegenüber des Wasserturms präsent, und auch bei der FDP haben Interessierte von 9 bis 11.30 Uhr in der Hauptstraße 73 Gelegenheit, sich über aktuelle politische Themen zu unterhalten – ab 10 Uhr zeitweise auch mit dem Bundestagskandidaten Tim Nusser.

> Einen Infostand zur Petition gegen den Radschnellweg RS 16 zwischen Heidelberg und Schwetzingen bietet der Verein "Eppelheim bewegen" am Samstag auf dem Wasserturmplatz an. Von 9 bis 12 Uhr werden hier Unterschriften gesammelt.

Gaiberg

> Haydn, Hassler, Schumann und Co. führt das Ensemble Vocal am Samstag – wie Tags darauf in Neckargemünd – in der katholischen St. Michaelskirche auf. Um 19 Uhr tritt die Neckargemünder Chorgruppe unter Leitung von Ralf Sutter und Begleitung von Yi-Yu Chen am Klavier auf. Geboten wird laut Ankündigung ein "A-cappella-Konzert mit weltlichem Programm". Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Kostenlose Tickets können reserviert werden unter www.doo.net/veranstaltung/179573/buchung

Leimen

> Musikalisches Kabarett wird am Samstag dank der Gruppe "NoName" in der Schlossberghalle Gauangelloch geboten. Beginn ist um 19 Uhr. Bei "NoName" handelt es sich um neun Frauen aus Bammental, die ihre Auftritte im Tanten-Oma-Outfit absolvieren und dabei nicht an bissigen Kommentaren zum aktuellen politischen Geschehen sparen. Begleitet werden die Frauen von einem Gitarristen. Veranstalter ist der Verein "Gauangelloch gemeinsam gestalten". Karten gibt es keine mehr. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

> "Käsekuchenalarm" heißt es am Samstag im Quer-Begegnungszentrum in der Rathausstraße 15 A. Von 10 bis 14 Uhr werden dort Kuchenspenden für die Aktion "Leimen backt für die Mannheimer Vesperkirche" angenommen. Es wird gebeten, "Einmalverpackungen" zu verwenden. Mehr Infos gibt es unter Telefon 06224/704343.

Mauer

> Eine Glühweinwanderung veranstalten die SG Viktoria Mauer und der Förderverein Rot-Weiß am Sonntag von 10.30 bis 16.30 Uhr. Während dieser Zeit werden an folgenden Stationen verschiedene Essens- und Getränkeangebote feilgeboten, von Feuerzangenbowle über Punsch zu Gulaschsuppe und weißem Käs’: an Kreisel und Fischerhütte und Rathaus sowie im Wiesental und am SG-Clubhaus – bei letzterer Station gar bis 20 Uhr. Mehr Informationen gibt es unter www.sgmauer.de

Meckesheim

> Einen Tag oder offenen Tür veranstaltet die Karl-Bühler-Schule am Samstag von 10 bis 12 Uhr in ihren Räumen. In diesem Zeitraum sind in der Einrichtung in der Schulstraße 19 Viertklässler und ihre Eltern zum Kennenlernen eingeladen. Auf dem Programm stehen etwa Schulhausführungen, Projektvorstellungen und Workshops, Infostände und ein Schülerkaffee.

> "Einen Kinder-Bibel-Samstag" veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde am Samstag im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Der "Erlebnismorgen rund um die biblische Geschichte" steht diesmal unter der Überschrift "Die Sturm Stillung" und richtet sich an Kinder von fünf bis zwölf Jahren.

Neckargemünd

> Ein Benefizkonzert gibt es am Samstag im Berufsbildungswerk der SRH, Im Spitzerfeld 25, zu hören. In der dortigen Aula treten auf Einladung des Lions Clubs Neckargemünd die Musikfreunde Heidelberg auf und "erwecken Alexander Glasunow aus dem Dornröschenschlaf". Das Orchester unter Leitung von René Schuh und mit dem Cellisten Christian Delacroix führt Werke des russischen Komponisten ab 19 Uhr auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten und gehen an Neckargemünder Einrichtungen.

> "Einen Konzertabend mit "Tango marcando" können Interessierte am Samstag um 18.30 Uhr im Bürgersaal Prinz Carl der Musikschule erleben. Das Ensemble tritt in der Hauptstraße 56 in Zusammenarbeit mit der Musikschule auf und führt in der Besetzung eines "orquesta típica" mit Streichern, Bandoneon, Klavier und Kontrabass Tango-Stücke eines ganzen Jahrhunderts auf.

> Das Waldhilsbacher Reparaturcafé ist am Samstag ab 10 Uhr geöffnet. Dann lautet das Motto im Bürgerkeller, Schulstraße 8, wieder "Hosch was zu repariere"und es wird versucht, kaputten Dingen ein zweites Leben zu schenken.

> Einen Infostand zur Bundestagswahl bietet der CDU-Ortsverband Waldhilsbach am Samstag. Dieser ist ab 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Landgasthofs Rössl am Dorfbrunnen zu finden.

> "Bereichernde Migration. Menschen erzählen." lautet der Titel des "Neckargemünder Gesprächs", zu dem der Grünen-Ortsverband am Sonntag von 11 bis 13.30 Uhr im Jakobssalon, Jakobsgasse 4, einlädt. Dabei erzählen laut Ankündigung Menschen mit Migrationshintergrund, "wie sie es geschafft haben, hier etwas aufzubauen, was dabei hilfreich und was schwierig war und was ihre Träume sind". Auch grundlegende Fakten zum aktuellen Migrationsgeschehen werden kurz vorgestellt. Dazu gibt es ein Frühstück.

> Ein Chorkonzert führt das Ensemble Vocal am Sonntag in Neckargemünd auf – wie auch bereits am Tag zuvor in Gaiberg. Um 18 Uhr hat die aus der Stadt am Neckar stammende Chorgruppe in der evangelischen St. Ulrichskirche ein Heimspiel. Die Sänger führen unter Leitung von Ralf Sutter und Begleitung von Yi-Yu Chen am Klavier Werke etwa von Haydn, Hassler, Schumann und Brahms auf.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Kostenlose Tickets können reserviert werden unter www.doo.net/veranstaltung/179574/buchung

> Zur Ü 60-Party in Mückenloch lädt Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser im Namen des Ortschaftsrates am Sonntag um 14.11 Uhr in die Kirchberghalle ein. Dort erwarten die Seniorinnen und Senioren des Stadtteils unter anderem Auftritte der Neckargemünder Karnevalsgesellschaft wie des Musikvereins Trachtenkapelle Mückenloch. Der stellvertretende Ortsvorsteher Willi Wallstab bietet einen Hol- und Bringservice und nimmt Fahrtwünsche unter Telefon 0171/1620404 entgegen.

Nußloch

> Die erste Prunksitzung der Saison veranstaltet der Karneval-Club am Samstag in der Festhalle. Los geht’s – wie in der kommenden Woche ein zweites Mal – um 19.11 Uhr, Einlass, Küche und Barbetrieb beginnen ab 18.31 Uhr. Angekündigt sind "unvergessliche Abende voller Humor, traditioneller Büttenreden und spektakulärer Showeinlagen.

Sandhausen

> Eine Gemeindeversammlung hält die evangelische Kirchengemeinde am Sonn­tag in der Bartholomäuskirche ab. Um 11 Uhr geht es dort etwa um den Gemeindehausneubau, die Kirchenrenovierung sowie den Stand beim Strategieprozess der Region Mittlerer Leimbach.

Schönau

> Eine Filmvorführung für die ganze Familie gibt es am Samstag in der Stadthalle zu erleben. Dort macht das mobile Kino Station und zeigt um 15.30 Uhr den nicht altersbeschränkten Streifen "Fuchs und Hase retten den Wald", eine laut Ankündigung "lustige Story in liebevoller Knet-Optik über große Egos, Einsamkeit und Freundschaft.

Spechbach

> Zum "ersten Samstagsplausch" lädt die Gemeinde an diesem Samstag ins Foyer der Turn- und Festhalle. Zwischen 14 und 17.30 Uhr gibt es eine "gemütliche Runde bei Kaffee und Kuchen" sowie Gelegenheit zu Gesprächen und Bekanntschaften.

Wiesenbach

> Ihre Tanzgaudi zelebrieren die Schisslhocker am Sonntag in der Biddersbachhalle. Um 13 Uhr lädt der Wiesenbacher Carnevalclub zu "Show und Gardetanz" sowie Kaffee und Kuchen ein und stellt dabei auch eine Tombola auf die Beine.