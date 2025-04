Region Wiesloch. (tne) An diesem Osterwochenende können von Donnerstag bis Montag, 17. bis 21. April, zahlreiche festliche Gottesdienste in den Gemeinden und Städten sowie verschiedene Feste und Aufführungen besucht werden. Traditionelle Veranstaltungen wie Osterfeuer, Ostereiersuchen, Fischessen oder ein Eierlauf finden in den nächsten Tagen statt. Das frühlingshafte Wetter kann bei gemeinsamen Radtouren genossen werden.

Hier wird das Osterfest gefeiert

> Das Karfreitagskonzert des ökumenisches Arbeitskreises Walldorfer Kirchenmusik findet am Freitag um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche, Johann-Jakob-Astor-Straße 1 in Walldorf, statt. Geboten werden unter dem Titel "Fantasien" Werke von Mozart, Bach und Pachelbel. Die Walldorfer Pfarrerin Henriette Freidhof spielt das Cello, Susanne Wuwer-Belz die Querflöte und Patrick Mörtel die Orgel. Der Eintritt ist frei.

> Eine Abendmahlsmessfeier mit Gebetswache findet am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, in der Wieslocher Dreifaltigkeitskirche, Kurpfalzstraße 22, statt. Der Chor "Nova Cantica" möchte den Gottesdienst mit Gesängen aus Taizé begleiten.

> Der Osternachts-Surprise-Chor der evangelischen Petrusgemeinde Wiesloch singt am Karsamstag einfache Lieder aus alter und neuer Zeit in der evangelischen Stadtkirche, Pfarrstraße 3. Um 22 Uhr soll der Weg vom Kreuz zur Auferstehung mit einem liturgischen Osternachtsgottesdienstes gefeiert werden.

> Zu einem feierlichen Ostergottesdienst mit dem Kirchenchor lädt die katholische Kirchengemeinde am Sonntag in die Kirche St. Juliana, Kirchberg 7 in Malsch, ein. Der Chor möchte ab 10.30 Uhr die "Missa in C" von Mozart und "Halleluja" zu Gehör bringen.

> Der Kirchenchor Rot wird die Karfreitags-Liturgie um 15 Uhr mit passenden Gesängen mitgestalten. Die "Missa in G" von Franz Schubert und "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" von Joseph Haydn sowie weitere festliche Chorsätze wird der Chor beim Gottesdienst am Ostermontag zu Gehör bringen: 10.30 Uhr, in der Kirche St. Mauritius, Walldorfer Straße 4.

> Das traditionelle Osterfeuer wird am Sonntag um 20 Uhr in Flammen gesetzt. Standort der aufgetürmten Holzpyramide ist der Eschelbacher Berg in Balzfeld. Vor Ort gibt einen Wagen mit Getränken und Snacks. Alle Bürger sind eingeladen.

Hier kommt man in Bewegung

> Gemeinsam durch die Region radeln können alle Interessierten bei dem "Feierabendradeln" der Ortsgruppe Wiesloch/Walldorf des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Am heutigen Donnerstag starten die wöchentlichen Touren mit Treffpunkt um 17.30 Uhr an der Bibliothek, Gerbersruhstraße 41 in Wiesloch. Die Distanz beträgt zwischen 25 und 35 Kilometer in etwa ein bis zwei Stunden. Benötigt wird nur ein verkehrstaugliches Rad mit einer funktionierenden Beleuchtung und etwas Kondition. Details zu der Tour finden sich unter www.wiesloch-walldorf.adfc.de/neuigkeit/feierabendradeln.

> Der Sportschützenverein Rauenberg lädt zum "Ostereier-Schießen" ein. Das Schützenhaus, Rauenberger Straße 7, hat am Samstag von 13 bis 17 Uhr, sonntags von 9 bis 17 Uhr und montags von 9 bis 13 Uhr für die Bevölkerung geöffnet. Wenn ins Schwarze getroffen wird, können bunt gefärbte Eier gewonnen werden.

> Bei dem traditionellen Eierlauf am Ostermontag, 15 Uhr, können Jung und Alt gemeinsam um die Wette laufen. Ziel ist es, die rohen Eier heil vom Start in den Ziel-Korb zu transportieren. Der Ort des Geschehens ist die Ortsmitte vom Unterhof. Organisiert wird das Ganze vom dortigen Heimatverein.

> Zu dem Radwandertreff des Radsportvereins "Victoria" Rot sind am Samstag alle Radler mit Alltagsrädern und Pedelecs eingeladen. Die Gruppe erkundet in moderatem Tempo die Umgebung. Neben der Bewegung soll auch die Geselligkeit im Mittelpunkt stehen. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Parkring-Sporthalle, Wiesenstraße 6 in Rot. Weitere Informationen unter 0 62 27/5 08 57.

Hier kommen Familien auf ihre Kosten

> Die Modelleisenbahnfreunde Kurpfalz laden zum 1. öffentlichen Fahrtag in diesem Jahr ein. Am Karfreitag werden die Türen im Alten Bahnhof Wiesloch, Bahnhofstraße 9, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Sie zeigen ihre sehenswerte Modelleisenbahn mit dem Bahnhof Wiesloch-Stadt um 1967 der Öffentlichkeit. Auf dem Anlagenteil Waldangelloch sind weitere kleine Details entstanden. Die Mitglieder des Vereins haben wieder Züge ihrer Sammlungen zur Verfügung gestellt.

> Eine Show voller Akrobatik, Comedy und Unterhaltung für die ganze Familie kann an diesem Wochenende im Wieslocher Palatin, Ringstraße 17-19, besucht werden. Am Samstag findet um 14 Uhr und 18 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr das Oster-Varieté statt. Tickets sind ab 19 Euro für Kinder und Jugendliche sowie ab 29,50 Euro für Erwachsene online und an allen "Reservix"-Vorverkaufsstellen verfügbar. Weitere Informationen gibt es unter www.oster-variete.de

> Hier können Kinder auf dem Freibadgelände Ostereier suchen. Die Ortsgruppe der DLRG lädt am Ostermontag in den Aqwa Bäder- und Saunenpark, Schwetzinger Straße 91 in Walldorf, ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Freibadtor. Die große Suche beginnt um 11.30 Uhr, es werden Sammeltüten zur Verfügung gestellt.

> Der Osterhase ist zu Besuch im Tierpark Balzfeld, Eschelbacher Straße 20, und möchte Kindern eine kleine Überraschung mitbringen. Besucher können am Ostermontag, 11 Uhr, vorbeikommen. Organisiert wird alles von den Tierparkfreunden.

Hier geht es um Kunst und Literatur

> Beim "Shared Reading" liest die Gruppe am Donnerstag gemeinsam Kurzgeschichten oder Gedichte unter der Anleitung des Leseleiters Wolfgang Widder. Anschließend wird über das Gelesene gesprochen. Anmeldung zu dem Treffen um 19 Uhr in der Wieslocher Buchhandlung Dörner, Hauptstraße 84 unter 0 62 22/ 9 20 90 oder per E-Mail an: info@buecher-doerner.de.

> Eine Kunstausstellung kann in der Alten Apotheke Walldorf, Hauptstraße 46, angesehen werden. Werke unter dem Titel "Hic Sunt Dracones" von Petra Kaluza treffen auf "Landscapes" von Jörg Staudt. Die Ausstellung kann am Freitag, Sonntag und Montag von 15 bis 18 Uhr besucht werden. Kontakt: 0 62 27/ 25 26. Eintritt frei.

> Kunstvolle und energiegeladene Textilcollagen von Magdalena Maatkare können in der Wieslocher Kunstgalerie "Vivere Arte", Marktstraße 11, betrachtet werden. Die Ausstellung "Lichtzeichen" hat am Donnerstag von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.viverearte.de.

Hier gibt es am Karfreitag guten Fisch

> Der Angelsportverein Walldorf lädt zum Fischessen auf das Vereinsgelände, In den Schrebergärten, ein. Ab 11 Uhr sollen verschiedene Fischgerichte zum vor Ort verspeisen oder Mitnehmen angeboten werden.

> Fischverkauf im Fanfarenhaus findet von 11 bis 14 Uhr in der Bruchsaler Straße 28 in Mühlhausen statt. Der Angelsportverein bietet gemeinsam mit dem Fanfarenzug Zanderfilet, Seehechtfilet, Heringsbrötchen und Kartoffelsalat an. Bei Abholung soll ein geeignetes Gefäß für den Fisch mitgebracht werden.

> In beiden Ortsteilen von St. Leon-Rot laden die Angelvereine zum Fischessen ein. In Rot wird am Anglersee ab 10 Uhr verschiedene Fischbrötchen, Filets, Kartoffelsalat und kühle Getränke angeboten. Der Fischverkauf in St. Leon auf dem Vereinsgelände "Am Vogelwaldsee" geht von 10 bis 15 Uhr. Hier werden Zanderfilet, Forelle, Fischbrötchen oder Kartoffelsalat angeboten. Die Speisen können vor Ort verzehrt oder auch mitgenommen werden.

> Der Angelsportclub "Frühauf" Schatthausen veranstaltet sein traditionelles Backfischessen von 11 bis 14 Uhr am Sportplatz im Birkenweg 15. Der Verein bietet den Besucherinnen und Besuchern Zanderfilet, Forellen, Seelachsfilet und Kartoffelsalat an. Die Fischgerichte können vor Ort im Vereinsheim verspeist werden. Bei Abholung werden die Besucher gebeten, geeignete Gefäße mitzubringen.

> Der Verein der Tierparkfreunde Balzfeld lädt ab 11 Uhr zu Backfisch mit Kartoffelsalat oder Knödeln mit Pilzrahmsoße und Salat in den Tierpark, Eschelbacher Straße 20, ein. Es ist keine Reservierung im Voraus möglich.