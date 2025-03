Region Heidelberg. (luw) Das Angebot ist riesig: Das erste Wochenende des kalendarischen Frühlings bietet rund um Heidelberg zahlreiche Veranstaltungen – drinnen wie draußen, laut wie leise. Die RNZ fasst – soweit bekannt – zusammen, was Samstag und Sonntag, 22. und 23. März, in der Region los ist.

Dossenheim

> Zum Saloon-Abend lädt der "Lakota Trading Post" am Samstag ein. Ab 18 Uhr ist der Saloon auf dem Vereinsgelände in der Verlängerung des Oberen Burggartens geöffnet.

> Ein Nähcafé findet erstmals am Samstag im AVR-Gebrauchtwaren-Kaufhaus "zweite sahne" im Oberen Langgewann statt. Ziel des gemeinsam mit dem Inklusionsunternehmen Blauherz organisierten Treffens ist es, ausrangierten Kleidungsstücken eine zweite Chance zu geben, dadurch Textilabfälle zu vermeiden. Teilnehmer werden gebeten, eigene Materialien wie Stoffreste, Knöpfe, Nähgarn, Maßband und möglichst auch eine eigene Nähmaschine mitzubringen.

Unter Anleitung des Kreativteams von Blauherz werden Kleidungsstücke dann repariert oder individuell aufgewertet. Die Aktion findet von 15 bis 18 Uhr statt,. um Anmeldung per E-Mail an events@zweite-sahne.de wird gebeten.

> Ein Lesefest veranstaltet die Gemeindebücherei am Samstag. Bei freiem Eintritt wird von 10.30 bis 12 Uhr für Kinder ab vier Jahren gebastelt, gemalt, gespielt und das Kamishibai – ein japanisches Papiertheater – angeschaut. Motto des Tages ist "Im Märzen der Bauer..."

> Ein von der Konfirmations-Gruppe gestalteter Gottesdienst findet am Sonntag ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Das Motto lautet "Er und ich – Was Jesus zu sagen hat". Musik ist von Flöte und Orgel zu hören, danach wird zum Kirchen-Café eingeladen.

> Eine Ausstellung mit Ölbildern von Stefanie Lampert wird am Sonntag in der Galerie Julia Philippi eröffnet. Die Vernissage dauert von 12 bis 17 Uhr; ab 14 Uhr führt Werner Meyer, ehemaliger Direktor der Kunsthalle Göppingen, in die Ausstellung ein.

Eppelheim

> Die Bürgermeisterkandidaten werben am Samstag ein letztes Mal vor der Wahl am Sonntag um Stimmen. Von 9 bis 12 Uhr steht Matthias Kutsch auf dem Wasserturmplatz für Fragen und Anregungen bereit; im gleichen Zeitraum und ebenfalls auf dem Wasserturmplatz ist auch Alexander Hahn mit einem Infostand; auch Dennis Wiedemann sucht von 9 bis 12 Uhr auf dem Wasserturmplatz den Dialog mit den Bürgern. Und Hildegard Stolz sowie Die Linke lädt zu einer Infoveranstaltung am Samstag ab 18.30 Uhr in der Pizzeria Sole d’Oro ein.

> Eine Börse für Modellbahn, Modellauto und Spielzeug findet am Samstag in der Rudolf-Wild-Halle statt. Bei freiem Eintritt werden dort unter der Organisation des Viernheimer "Gebrauchtwarenhandels Modellspielwaren" von Christian Baumann verschiedenste Modelle und Spielwaren an mehreren Ständen präsentiert. Geöffnet ist von 11 bis 16 Uhr.

> Ein "Film-Gottesdienst" wird am Sonntag in der Pauluskirche gefeiert. Ab 18 Uhr wird unter dem Motto "Mut zur Liebe" mit Filmausschnitten erlebbar gemacht, wie Liebe befreien und lebendig machen kann.

> Musik in der Josephskirche ist am Sonntag ab 17 Uhr angesagt. Volker Luft bietet auf Gitarre unter dem Motto "Soli deo gloria" eine "musikalische Biografie von Johann Sebastian Bach und Martin Luther" dar. Der Eintritt ist frei, ein Kostenbeitrag nach eigenem Ermessen ist erwünscht.

> Zum "Sonntag im Franziskushof" lädt die katholische Kirchengemeinde am Sonntag ein. Ab 12 Uhr bekochen die Ministranten ihre Gäste; das Mittagessen zum günstigen Preis gibt’s im Gemeindezentrum in der Blumenstraße.

Gaiberg

> Einen Obstbaum-Schnittkurs bietet der Verein zur Erhaltung der Gaiberger Streuobstwiesen am Samstag an. Von 10 bis 13 Uhr wird den Teilnehmern an den Bäumen auf den neu bepflanzten Flächen der Gemeinde unter fachkundiger Anleitung gezeigt, worauf es beim richtigen Schnitt ankommt.

Treffpunkt ist am Parkplatz des Berghofs Weinäcker an der L600; Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Astschere oder -säge sowie Arbeitshandschuhe sollten mitgebracht werden, falls vorhanden. Bei schlechtem Wetter wird auf den 5. April ausgewichen.

> Der Sommertagszug der Gemeinde findet am Sonntag statt. "Wir wollen uns vom Winter verabschieden" heißt es um 14 Uhr am Bärenbrunnen, wo sich die Gruppen aufstellen. Über die Hauptstraße geht es inklusive mehrer Stopps samt gemeinsamen Singen der Sommertagslieder und unter Begleitung des Musikvereins zum Festplatz. Der Zug endet vor dem Feuerwehrhaus, wo alle Kinder eine Sommertagsbrezel erhalten und Grundschulkinder sowie Schulanfänger des Kindergartens Bergnest Musik aufführen.

Dann wird der fast drei Meter große, vom Heimat- und Kulturverein gestaltete Schneemann verbrannt. "Wir wagen zu behaupten, es ist der schönste Winter der Region", frohlockt die Gemeinde. Die Kita Gänseblümchen sorgt für Verpflegung.

Heiligkreuzsteinach

> Sommertags-Stecken werden am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus Hilsenhain gebastelt. Auf Einladung der Hilsemer Dorfgemeinschaft geht’s um 10 Uhr los; Krepp-Papier, Schere, Tacker und ein Haselstecken müssen mitgebracht werden.

> Zur Müllsammelaktion im Rahmen des bundesweiten Waldputztags ruft der "Verein für artgerechte Pferdehaltung, Erhalt der Reitkultur und der Landschaft in Heiligkreuzsteinach auf". An beiden Tagen ziehen Freiwillige mit Müllsäcken und Handschuhen durch den Wald; weitere Infos unter www.apfel-in-heilig.de

Leimen

> Zu einem Theaterabend lädt der TV St. Ilgen gemeinsam mit dem Bayern- und Gebirgstrachtenverein Heidelberg am Samstag ein. Ab 19.30 Uhr wird in der Aegidiushalle St. Ilgen der Dreiakter "Pension Hollywood" aufgeführt; Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Karten gibt es bei der Sparkasse Leimen, in der St. Ilgener Filiale der Volksbank Kurpfalz und bei Optik Mattern in Sandhausen.

> Einen Putztag veranstaltet etwa der Verein "Gauangelloch Gemeinsam Gestalten" am Samstag ab 10 Uhr in Gauangelloch; hier wird um Anmeldung per E-Mail an gggmail@web.de gebeten. Als Abschluss der Leimener Putzwoche lädt die Lokale Agenda Leimen zur "Putzparty" ein; Treffpunkt ist um 10 Uhr am "Basket 2", Hilfsmittel werden bereitgestellt. Abschluss ist ab 13 Uhr mit kleiner Zusammenkunft ebendort.

> Ein Konzert der Lehrkräfte der Musikschule findet am Sonntag im Rosensaal statt. Ab 18 Uhr stehen Ensemble- und Einzelbeiträge auf verschiedenen Instrumenten mit Stücken unter anderem von Mozart und Tschaikowski auf dem Programm.

> Bambinireiten bietet der Reitsportverein am Sonntag auf seiner Anlage in der Landgrafenstraße an. Von 11 bis 14 Uhr besteht neben der Möglichkeit zu reiten auch Gelegenheit zum Basteln und Malen sowie zu Tattoos und Kinderschminken. Interessierte sollten möglichst einen Reit- oder Radhelm mitbringen; bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Reithalle statt. Der Ticketverkauf dauert bis 13 Uhr beziehungsweise solange der Vorrat reicht.

> Das Huub Dutch Duo zeigt am Sonntag wieder Musikkabarett. Ihr Programm "Life is Fine... when you’re on Wäscheline" führen die beiden ab 17 Uhr in der Aegidiushalle St. Ilgen auf; Veranstalter ist der Kulturkreis.

> Die Amtseinführung des neuen Kooperators Pfarrer Georg Henn findet am Sonntag in der katholischen Herz-Jesu-Kirche statt. Sie beginnt um 10.30 Uhr.

> Eine Wanderung über sechs Kilometer bei Eschelbronn plant der TSV Nordstern Gauangelloch. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Vereinsheim. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Eschelbronn. Weitere Informationen unter Telefon 06226/60668.

Lobbach

> 50 Jahre Lobbach feiert der Musikverein Waldwimmersbach am Samstag mit "Blasmusik der Spitzenklasse". Michael Maier und seine Blasmusikfreunde präsentieren ab 20 Uhr in der Maienbachhalle in Lobenfeld vier Stunden lang böhmisch-mährische Blasmusik und Solotitel. Einlass ist ab 18.30 Uhr; Karten gibt es im Café Montanari und im Bürgermeisteramt Lobbach; Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Meckesheim

> Zur Zwergenkirche lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag alle Familien mit kleinen Kindern ein. Los geht’s um 11.15 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus.

Neckargemünd

> Das Preisträgerkonzert von "Jugend musiziert" im östlichen Rhein-Neckar-Kreis findet am Samstag im Martin-Luther-Haus statt. Ab 18 Uhr treten bei freiem Eintritt fast 60 Preisträger unter anderem in den Kategorien Streicher solo, Klavier und ein Blasinstrument sowie Percussion auf.

> Das Reparatur-Café öffnet am Samstag im Alten Rathaus. Ehrenamtliche Fachleute stehen von 9.30 bis 12 Uhr bereit, um kaputten Gegenständen vom Toaster über Kleidung bis zum Schmuck neues Leben einzuhauchen. Spenden sind willkommen.

> Das Narzissen-Blütenfest feiert der Obst- und Gartenbauverein Waldhilsbach am Sonntag. Von 11 bis 17 Uhr wird auf der Anlage des Vereins am Marktweg geplaudert und geschlemmt.

> "Cello meets Jazz" heißt es am Sonntag in der evangelischen Kirche Dilsberg. Ale­xandra Netzold am Cello und Oliver Taupp am Piano spielen ab 18 Uhr Werke unter anderem von Tschaikowski, Enrique Granados und Miles Davis. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten; Veranstalter ist der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Dilsberg.

Neckarsteinach

> Zur Aktion "Saubere Landschaft" ruft die Stadt am Samstag auf. Ab 9 Uhr ziehen Freiwillige mit Müllsäcken, Greifzangen und Handschuhen durch Stadtgebiet und Stadtteile, um Müll aufzusammeln. Danach sind alle ins Feuerwehrhaus, Hirschhorner Straße 64, eingeladen.

> Ein Frühlings-Kunst- und Handwerker-Markt öffnet am Samstag und Sonntag im Bürgerhaus "Zum Schwanen". Jeweils von 10 bis 17 Uhr präsentieren auf Einladung des Heimat- und Kulturvereins Aussteller ihre selbst kreierte Ware, zum Teil wird auch Handwerk vor Ort vorgeführt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass der Parkplatz am "Schwanen" bis Sonntag etwa 17 Uhr nur für Aussteller mit entsprechender Parkberechtigung nutzbar ist.

> Ein Taizé-Gebet wird am Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche gefeiert. Ab 19 Uhr wird bei Kerzenlicht gesungen und gebetet.

Nußloch

> "Gesundheit & Lebensfreude" lautet das Motto der Yoga-Convention beim Zentrum Aktiver Prävention (ZAP) am Samstag und Sonntag. Dort werden Workshops, Vorträge, Meditation, Musik, ein Markt und mehr geboten. Auch Dr. Patrick Broome, Yogalehrer der deutschen Fußballnationalmannschaft, wird angekündigt. Weitere Informationen gibt es unter www.zap-nussloch.de

> Das Andernoser Austernfest wird nach dem Auftakt an diesem Freitag auch am Samstag ab 18 Uhr in der Festhalle gefeiert. Unter Organisation des Vereins "Pflege europäischen Brauchtums" und der Gemeinde werden unter anderem Austern, Bratwurst französischer Art und weitere Spezialitäten der südwestfranzösischen Küche angeboten. Die Banda-Gruppe "Lous Tiarrots" aus Castets sorgt für Stimmung.

> Dressurprüfungen im Hallenturnier des Reitvereins stehen an diesem Wochenende an. Nach dem Auftakt am Freitag sind am Samstag von 9 bis 21 Uhr und an Sonntag von 9 bis 17 Uhr auf der Vereinsanlage Prüfungen verschiedener Klassen zu sehen.

Sandhausen

> Eine Rundwanderung durch den Wald um Sandhausen findet am Samstag unter Organisation von Volkshochschule, Verkehrs- und Heimatverein sowie Weinkontor Falter statt. Diese ist allerdings bereits ausgebucht.

> "Bilder aus Osten" heißt das Konzert, das das Neuenheimer Kammerorchester am Sonntag in der Dreifaltigkeitskirche gibt. Nach Auftritten an diesem Freitag in Lützelsachsen und am Samstag in Heidelberg werden am Sonntag ab 18 Uhr in Sandhausen zum dritten Mal unter der Leitung von Matthias Metzger Dvoráks "Streicherserenade op. 22" und Schumanns "Bilder aus Osten op. 66" dargeboten. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

> Die "Kids Party" ist die nächste Veranstaltung der Reihe zum Abschied der Festhalle: Am Sonntag geht es ab 13 Uhr ebendort rund. Zuerst tritt Theo Tollpatsch auf, ab 15 Uhr gibt’s ein Rockkonzert für Kinder mit "Rock 4 Kids". Der Eintritt ist frei.

> Zum Vereinstauschtag lädt der Briefmarken- und Münzentauschring Interessierte am Sonntag von 9 bis 12 Uhr ins Alte Feuerwehrhaus, Hauptstraße 141, ein.

Schönau

> Das Mobile Kino kommt am Samstag wieder in die Stadthalle. Gezeigt werden drei Filme: ab 15.30 Uhr läuft "Die Heinzels – Neue Mützen, Neue Mission", ab 17.30 Uhr "Woodwalkers" und ab 20 Uhr "Die Witwe Clicquot". Tickets gibt es jeweils an der Abendkasse vor Ort.

> Suzie Ungerleider tritt am Sonntag in Begleitung von BJ Baartmans im ICC Pfälzer Hof auf. Auf Einladung des Vereins Kulturbrücke gibt die in den USA geborene und in Kanada aufgewachsene preisgekrönte Sängerin und Liedermacherin ein Konzert; laut Ankündigung gilt sie auch als "hervorragende Szenenbildnerin und Geschichtenerzählerin".

BJ Baartmans gilt als einer der "gefragtesten Gitarristen und Singer/Songwriter aus den Niederlanden", auch bekannt ist er als Mitglied der Band "Matthews Souther Comfort". Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erwünscht; aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter www.pfaelzerhof.com gebeten. Los geht’s um 19 Uhr.

> "Gypsy ’n’ Roll mit französischem Flair" gibt es am Sonntag in der Stadthalle. Im Rahmen der Reihe "Live-Musik im Schaufenster" und auf Einladung von Musikschule und "Ton Art Musikalien" tritt "Nid de Poule" ab 17 Uhr auf; Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Spechbach

> Haxenessen findet am Samstag beim Tennisclub (TC) statt. Wer bis Donnerstag per E-Mail vorbestellt hat, kann sich garantiert ab 11 Uhr im TC-Clubhaus Haxen, Sauerkraut und Brot schmecken lassen. Alternativ gibt’s "Bastis Rindergulasch mit Spätzle". Die Küche schließt um 16 Uhr.

Wiesenbach

> Zur Männerballett-Gaudi lädt der Carnevalclub "Die Schisslhocker" am Samstag in der Biddersbachhalle ein. Ab 19.30 Uhr gibt’s ein Männerballett-Turnier, einen "Meterbier-Wettbewerb" und mehr. Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Wilhelmsfeld

> Zur Waldputzaktion ruft die Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld (BGW) am Samstag auf. Treffpunkt ist um 9 Uhr vor der Odenwaldhalle. Nach getaner Aktion wird in die Halle zu Eintopf und heißer Wurst eingeladen. Helfer werden gebeten, Arbeitshandschuhe mitzubringen.