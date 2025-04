Region Wiesloch. (tne) An diesem Wochenende wird von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. April, passend zu dem frühlingshaften Wetter in der Umgebung eine Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen im Freien angeboten. Ob Sportler, Hobby-Gärtner oder Familie, für alle ist etwas dabei. Auch Kunst- und Weinliebhaber können Neues entdecken. Die Freunde der Musik kommen ebenfalls nicht zu kurz: Von Blasmusik über Klassik bis Rock und Pop finden viele Konzerte statt.

Hier spielt die Musik

> Die Wieslocher Kunstfreunde laden zu einem Konzert im Palatin, Ringstraße 17-19, ein. Am Samstag, 19 Uhr, sind das Bundesjugendorchester und die japanische Geigerin Midori zu Gast. An diesem Abend sollen dem Publikum Werke von Detlev Glanerts sowie Johannes Brahms geboten werden. Karten ab 29 Euro sind direkt beim Veranstalter erhältlich per E-Mail an kontakt@kunstfreunde-wiesloch.de oder telefonisch unter 0160/95 337978.

> Beim Musikfestival "Swingin’ Wiwa" gibt es am Samstag ein Konzert mit "Ray’s Your Glass". Ab 19 Uhr tritt das Duo bestehend aus Ray Mahumane und Rino Galiano in "Ninas Lifestyle & Coffee", Bahnhofstraße 1-3 in Walldorf auf. Der Eintritt ist frei.

> "Ebert und Berninger" spielen am Sonntag um 11 Uhr eine Matinee in der Bluesstation im Alten Bahnhof, Bahnhofstraße 9 in Wiesloch. Das Gitarrenduo spielt Stücke aus verschiedenen Genres wie Blues, Rock, Jazz, Klassik, Folklore und Flamenco. Der Eintritt kostet zehn Euro, Mitglieder vergünstigt. Weitere Informationen gibt es unter www.jazzclub77.de.

> Beim "Bayrischen Frühschoppen" am Sonntag können die Gäste zünftige Blasmusik erwarten. Im Mühlhäuser Fanfarenhaus, Bruchsaler Straße 28, spielt ab 10 Uhr die Gruppe "Mühlhäuser Blechmusi". Vor Ort werden bayrische Spezialitäten aus der Küche angeboten.

> Das Orgelkonzert mit Lenka Fehl-Gajdosová, im Rahmen der Rauenberger Abendmusik findet am Sonntag, 18 Uhr, in der Kirche St. Peter und Paul, Wieslocher Straße 8, statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Hier kann Neues gelernt werden

> Aus dem Alltag eines Ermittlers berichtet heute der Chef des Landeskriminalamts. Andreas Stenger ist auf Einladung der Kolpingsfamilie ab 20 Uhr in der Bernhardushalle, Untere Mühlstraße 12 in Mühlhausen, zu Gast. Stengers Erfahrung verspricht fesselndee Einblicke und Schilderungen echter Kriminalfälle. Gäste sind willkommen.

> Eine öffentliche Stadtführung mit dem Titel "Wieslochs Stolpersteine" wird am Samstag von der Volkshochschule Südliche Bergstraße veranstaltet. Die Führung soll an das Schicksal der jüdischen Mitbürger unter der Naziherrschaft erinnern. Treffpunkt ist am Eingang des Rathauses, Marktstraße 13, um 14 Uhr. Die Kosten betragen zehn Euro; Anmeldung unter www.vhs-sb.de oder 0 62 22/9 29 60.

> Beim "Impuls am Sonntagmorgen" steht die einflussreiche politische Denkerin Hannah Arendt im Mittelpunkt. Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 10 Uhr, in die Baiertaler Kirche in der Pauline-Maier-Straße 30 ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

> Ein Besuch einer Imkerei findet im Rahmen der Reihe "Kulturforum trifft..." am Sonntag statt. Treffpunkt für die kostenfreie Veranstaltung ist direkt bei der Imkerei "The Honeybees" in der Baiertaler Straße 61 in Wiesloch.

Hier geht es ums Gärtnern

> Bei der Pflanzentauschbörse können Pflanzen aller Art mitgebracht und getauscht oder auch verschenkt werden. Egal ob Ableger, Setzlinge, Tomaten oder Blumen für den Balkon. Die Börse findet in der Stadtbücherei, Hirschstraße 15 in Walldorf, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

> Im internationalen Kräutergarten wird am Sonntag zur Frühjahrspflanzaktion eingeladen. Ab 11 Uhr können die Teilnehmer weitere Kräuter im Stadtwingert neben dem Wieslocher Gerbersruhpark einpflanzen. Interessierte melden sich per E-Mail an info@demokratie-wiesloch.de an oder kommen ohne Anmeldung vorbei. Die Arbeitsmaterialien werden gestellt.

Hier dreht sich alles um Wein

> Zur Rauenberger Weinkost laden die Winzer am Samstag von 18 bis 23 Uhr ins Winzermuseum, Alte Kirchgasse 1, ein. Die Weingüter Ihle, Block, Hirsch, Barth, Fellini und Schäfer sowie die Winzergenossenschaft Kraichgau, die die "Winzer von Baden" vertritt, präsentieren die Gewächse des letzten Jahrgangs und andere Spezialitäten. Das Musikduo Klein sorgt für Unterhaltung. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Hier kommt man in Bewegung

> Bei einer Radtour des Rhein-Neckar-Kreises tauchen die Teilnehmenden am Sonntag ein in die Welt des Spargels. Von Wiesloch radeln sie durch die Rheinebene und erfahren so manch Wissenswertes über die Spargelregion Rhein-Neckar. Proviant sollte mitgebracht werden. Start ist um 11 Uhr. Die Kosten betragen 8 Euro. Um Anmeldung bis heute wird gebeten, per E-Mail an radguide_gm@web.de.

> Zu einer Vogelstimmenwanderung mit Christiane Staab lädt die CDU in Walldorf ein. Treffpunkt für die Tour in die heimische Vogelwelt ist am Sonntag um 7.45 Uhr am Schützenhaus in der Rennbahnstraße 67. Geleitet wird die Tour von Michael Wink, Seniorprofessor an der Universität Heidelberg und renommierter Ornithologe. Anmeldungen sind per E-Mail an kontakt@christiane-staab.de möglich.

> Zu einer Radtour zur Insel Rott lädt der Radsportverein Victoria Rot am Samstag ein. Abfahrt ist an der Parkring-Sporthalle in Rot um 9.30 Uhr und am Feuerwehrhaus in St. Leon um 9.40 Uhr. Die Streckenlänge beträgt rund 80 Kilometer. Alle Interessierten sind eingeladen.

Hier dreht sich alles um Kunst

> In der Kunstgalerie Oberhof 21 ist am Sonntag ein Tag der offenen Tür. Sabine Grabenauer zeigt der Öffentlichkeit ihre abstrakten Werke und farbenfrohen Landschaftsbilder. Die Galerie befindet sich im Dielheimer Ortsteil Oberhof und hat von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Hier kann etwas erlebt werden

> Die Eisenbahnfreunde Bad Schönborn laden zu ihrer Saisoneröffnung ein. Am Samstag werden die Tore in der Professor-Kurt-Sauer-Straße von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Gruppe "Just for Fun" sorgt am Nachmittag für musikalische Unterhaltung. Für Modellbahner gibt es eine Tauschbörse, bei der Zubehör gehandelt werden kann. Die Personen-Züge warten auf die Fahrgäste, die eine nostalgische Fahrt genießen möchten.