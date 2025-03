Region Wiesloch. (tne) An diesem Wochenende wird von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. März, ein buntes Programm geboten. Musikalisch reichen die Konzerte von Rock’n’Rock über Soul bis hin zu christlicher Popmusik. Auch für das Auge wird bei den Kunstausstellungen, der Mineralienbörse und auf den Bühnen der Region so manches dargeboten. Für Familien mit Kindern gibt es einige Veranstaltungen, zwischen denen man sich entscheiden kann.

Hier spielt die Musik

> Im Rahmen des Musikfestivals "Swingin’ Wiwa" finden an diesem Wochenende vier Shows in verschiedenen Gemeinden statt. Den Anfang macht St. Leon-Rot mit dem Konzert der 14-köpfigen Formation "Shades of Soul", welche am heutigen Freitag im Harres, An der Autobahn 60, auftritt. Ab 20 Uhr gibt sie mit ihrem Programm "Saturday Night Train" Vollgas auf der Bühne. Karten an der Abendkasse kosten 18 Euro.

Am Samstag haben junge Talente bei dem "Newcomer-Festival" in Dielheim die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Sie treten ab 19 Uhr in der Kulturhalle, Pestalozzistraße 11, auf. Der Eintritt ist frei. Die "Red Cool Chili Peppers" treten am Sonntag im Wieslocher Rock’n’Pop Club, Am Schwimmbad 14, auf. Beginn ist um 21 Uhr, Karten an der Abendkasse kosten zwölf Euro.

Ebenfalls am Sonntag zeigt der Entertainer Klaus Thomé im Walldorfer "Schlupfloch", Hauptstraße 13, sein Können. Sein Programm "Sinatra & Friends" mit Hits von Dean Martin oder Elvis Presley beginnt um 19.30 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro. Tickets im Vorverkauf für alle "Swingin’ Wiwa" Veranstaltungen gibt es bei Bücher Dörner in Wiesloch, 06222/920911, und Walldorf, 06227/1831 sowie in Ulli’s Lädl in St. Leon-Rot, 06227/8397173.

> Zu einem Chor-Konzert lädt der "1. FC Heidelberg" in Kooperation mit dem Frauenforum am Samstag, 20 Uhr, in die Wieslocher Stadtbibliothek, Gerbersruhstraße 47, ein. Das Programm "Phoenixen" verspricht einen unterhaltsamen Abend mit humorvollen Akzenten. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 20 Euro.

> Christliche Popmusik von Martin Pepper gibt es am Samstag, 19.30 Uhr, im Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde, Bunsenstraße 1 in Walldorf. Der Konzertabend verspricht ermutigende Lieder voll Trost und Tiefe. Der Eintritt ist frei, es ist jedoch eine vorherige Anmeldung notwendig unter www.feg-wiwa.de.

> Die "Pat Patricks Horsepower Band" hat sich für den Freitagabend im Wieslocher Jazzclub 77, Bahnhofstraße 9, angemeldet. Das Trio möchte den Sound der 1960er Jahre wieder aufleben lassen. Der Eintritt kostet zehn Euro, für Mitglieder weniger. Einlass ab 19.30 Uhr.

> Junge Musiker des Jugendposaunenchors Nordbaden treten am Sonntag um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Walldorf, Johann-Jakob-Astor-Straße 1, auf. Der Eintritt ist frei.

> Ein Konzert mit dem "Dover Quartet" findet am heutigen Freitag im Palatin, Ringstraße 17-19 in Wiesloch, statt. Die Kunstfreunde Wiesloch laden ab 19.30 Uhr dazu ein, Paradestücke der Streichquartettliteratur zu genießen. Karten gibt es ab 22 Euro unter www.kunstfreunde-wiesloch.de und 01 60/ 95 33 79 78.

> Zu einem Valentinskonzert lädt der Rauenberger Chor "Chorazón" am Samstag in die Kulturhalle, Dambach-La-Ville-Straße 5, ein. Das Motto ab 19 Uhr lautet "Sie liebt mich... sie liebt mich nicht?". Eintrittskarten sind bei der Volksbank Rauenberg und unter vorstand@liederkranz-rauenberg.de erhältlich.

> Der Spielkreis für alte Musik lädt am Samstag zum musikalischen Abendgebet unter dem Titel "Loslassen und Ballast abwerfen", ein. Interessierte können sich am Samstag, 18.30 Uhr, in der Walldorfer Kirche St. Peter, Hauptstraße 22, einfinden.

Hier gibt es Sehenswertes

> Bei der Finissage der Ausstellung "Soaked" von Vitalii Fedotov und Mimi Kohler stellen am Sonntag auch Kinder der Kikusch-Talente-AG und der Albert-Schweitzer-Schule eigene Werke mit aus. In der Wieslocher Kunstgalerie "Vivere Arte", Marktstraße 13, können die Werke von 16 bis 18 Uhr bestaunt werden. Eintritt frei.

> Inspiriert von Otmar Alt, laden die Drittklässler der Grundschule zu ihrer Vernissage "Elefantenvogel Kroko trifft Kratzmatz und Freunde" in das Dorfgemeinschaftshaus, Hohenhardter Straße 7 in Schatthausen, ein. Am heutigen Freitag können die Werke der Schüler ab 19 Uhr betrachtet werden. Der Eintritt ist frei.

> Die Vernissage "Ottos Wohnung" findet am heutigen Freitag bei freiem Eintritt in der Alten Apotheke Walldorf, Hauptstraße 47, statt. Hier zeigt der Leistungskurs für Bildende Kunst des Gymnasiums Walldorf ab 18.30 Uhr Landschaftsmalerei und Architektur-Werke.

Hier kommen Kinder auf ihre Kosten

> Die Lesepatin Gisa Rachor liest am Samstag, 10.30 Uhr, Kindern ab fünf Jahren in der Walldorfer Stadtbücherei, Hirschstraße 15, Geschichten vor. Es ist keine Anmeldung notwendig.

> Zwei Theaterstücke für die ganze Familie können im Werkraumtheater Walldorf, Hauptstraße 11, angesehen werden. Am Samstag wird um 18.30 Uhr das Stück "Aschenputtel" gezeigt und am Sonntag "Robin Hood" um 17 Uhr. Karten sind ab 8,50 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder an der Theaterkasse oder per E-Mail an info@werkraumtheater.de erhältlich.

> Das Bremer Figurentheater zeigt die Geschichte "Armstrong - Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond" in der Stadtbücherei Walldorf, Hirschstraße 15. Der Eintritt für die Veranstaltung am Samstag um 15 Uhr kostet vier Euro.

> Zu einem Kinderkonzert zum Mitmachen für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren lädt die Wieslocher Stadtkapelle am Samstag ab 15 Uhr in die Merian-Grundschule, Johann-Philipp-Bronner-Straße 41, ein. Danach können die Instrumente ausprobiert werden. Eintritt frei.

Hier bleibt man in Bewegung

> Ein Kunstspaziergang durch Wiesloch wird am Samstag von 14 bis 16 Uhr von der Volkshochschule Südliche Bergstraße angeboten. Treffpunkt ist die Parkanlage Amarante, Gerbersruhstraße 37. Die Führung kostet zehn Euro, Anmeldung unter www.vhs-sb.de oder 0 62 22/9 29 60.

> Bei dem "Tag der Vereine" in der und um die Sporthalle Rettigheim, Gartenstraße 26, zeigen die Sport- und Musikvereine am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihr Können auf der Bühne. Die Besucher können vielfältige Sportangebote, kulturelle Vielfalt, ehrenamtliches Engagement und Spaß für Jung und Alt erwarten.

> Das Fahrradkino zeigt den Film "Crescendo" im Rahmen der Wochen gegen Rassismus. Am heutigen Freitag werden ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Zeisigweg 1 in Frauenweiler, acht Personen benötigt, die in die Pedale treten, um den Film am Laufen zu halten. Eintritt frei.

Hier kann Seltenes gekauft werden

> Die Mineralien- und Fossilienfreunde Rhein-Neckar laden für Sonntag, von 10 bis 17 Uhr zur Mineralienbörse in der Astoria-Halle in Walldorf, Schwetzinger Straße 91, ein. 77 Aussteller versprechen ein breit gefächertes Angebot an Mineralien und Kristallen, Fossilien sowie von verschiedenen Schmuckstücken.

Hier zeigen Darsteller ihr Können

> Intrigen, kriminelle Energien und Spannung kann das Publikum am Sonntag, 18 Uhr, im Theaterzimmer der Kastanienschule, Walldorfer Straße 7 in Rot, erwarten. Die Jugendgruppe der Scheinwerfer führt ihr neues Mafia-Stück "Die Würfel sind gefallen" auf. Der Eintritt liegt bei sechs Euro, Tickets gibt es unter 06227/50275.

> Die Komödie "Fleisch ist mein Gemüse" von Heinz Strunk erzählt am Samstag, 20 Uhr, die urkomische Geschichte einer Landjugend. Die Inszenierung möchte mit authentischen Darstellern, Humor und Livemusik überzeugen. Karten ab 32,90 Euro unter 06222/582640 oder www.palatin.de

Hier kann man etwas Neues lernen

> Das Leben von Rositta Oppenheimer steht bei dieser szenischen Lesung im Vordergrund. Anton und Ursula Ottmann lesen am heutigen Freitag um 19 Uhr in der Wieslocher Buchhandlung Dörner, Hauptstraße 84, aus dem Buch "Oppenheimer, Briefe gegen das Verbrechen" vor. Der Eintritt ist frei.