Region Wiesloch. (tne) An diesem Wochenende wird von Freitag bis Sonntag, 7. Februar bis 9. Februar, in der Region einiges geboten. Musikalische Unterhaltung wird in verschiedenen Stilen vorgeführt und Darsteller zeigen bei Komödien und Familienstücken ihr Können auf der Bühne.

Bei den Ausstellungen geht es an diesem Wochenende nicht nur um Kunst, sondern auch um Krafträder. Die Freunde des Karnevals können sich freuen, denn es wird zu den ersten Faschingsveranstaltungen eingeladen.

Hier wird es musikalisch

> Auf Einladung der Musikschule Südliche Bergstraße gibt das Streichquartett "Quartetto brioso" am Sonntag ein Konzert in Walldorf. Ab 17 Uhr bringen sie in der Laurentiuskapelle, Kapellenweg 1, Klavierquartette von Mozart, Mendelssohn und Brahms zu Gehör. Der Eintritt ist frei.

> Im Wieslocher Jazzclub, Bahnhofstraße 9, steht das Duo "Blue in Green" – Axel Grunewald (Saxofon) und Jochen Gümbel (Gesang und Gitarre) – mit Gastmusiker "Lucky Ludd" alias Ludger Donath auf der Bühne. Das Trio möchte am Freitag um 20.30 Uhr, bekannte Jazzstandards und Stücke aus Swing, Bossa Nova, Pop und Blues vortragen. Der Eintritt kostet zehn Euro, für Mitglieder weniger. Weitere Informationen unter www.jazzclub77.de.

> Anne Folger tritt im Wieslocher Palatin, Ringstraße 17-19, mit ihrem Programm "Spielversprechend" am Sonntag auf. Ab 19 Uhr möchte die Entertainerin mit einem abwechslungsreichen Programm aus Kabarett, Geschichten, eigenen Songs, Stand-up und Kompositionen unterhalten. Karten sind für 26,30 Euro unter www.palatin.reservix.de erhältlich.

> Der Walldorfer Posaunenchor lädt zu einem musikalischen Festakt in die evangelische Stadtkirche, Johann-Jakob-Astor-Straße 1, ein. Am Sonntag kann das Publikum festliche, mehrchörige Bläsermusik aus mehreren Jahrhunderten mit dem Nordbadischen Blechbläserensemble und die Uraufführung der "Jubiläums-Suite" von Matthias Bucher erwarten. Eintritt frei, Spenden sind willkommen.

Hier wird es närrisch

> Die KG Blau-Rot Malsch lädt am Samstag zu ihrer großen Prunksitzung ab 19.11 Uhr in die Letzenberghalle, Schulstraße 4, ein. Die Küche soll bereits ab 18 Uhr geöffnet sein. Im Anschluss an die Prunksitzung spielt Musik auf der Bühne.

> Am Samstag wird in St. Leon-Rot der Kappenabend im Jugend-Kultur-Punkt "BLU", Leostraße 31, veranstaltet. Die KGB St. Leon-Rot lädt ab 20 Uhr ein und verspricht einen Abend mit guter Musik und ausgelassener Stimmung. Der Eintritt ist frei.

> Im Rettigheimer Jugendzentrum Focus, Gartenstraße 26, findet am Freitag ab 20.11 Uhr ein Kappenabend statt. Die Gäste der Faschingsparty können sich auf Partymusik, Faschingshits und Songs der 80er und 90er Jahre freuen. Beim Tragen einer Kappe gibt es einen kostenlosen Kurzen.

Hier zeigen Darsteller ihr Können

> Das Stück "Die Wunderübung" wird im Walldorfer "Forum 84 - Theater im Keller", Hauptstraße 19, aufgeführt. Am Freitag zeigen die Darsteller ab 20 Uhr die Komödie über die Beziehung von Johanna und Valentin. Das Paar versucht, alles mit einer Therapie in den Griff zu kriegen. Karten für zwölf Euro unter 06227/819234 oder www.forum84.de/karten.html.

> Im Walldorfer Werkraumtheater, Hauptstraße 11, werden an diesem Wochenende drei Theaterstücke für die ganze Familie vorgeführt. Am Samstag wird um 18 Uhr "Robin Hood" präsentiert. Es ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Das Stück "Lulu, das Elefantenkind", für Kinder ab drei Jahren, wird am Sonntag um 11 Uhr aufgeführt.

Ebenfalls am Sonntag spielen die Darsteller "Aschenputtel" um 17 Uhr. Es eignet sich für Kinder ab sechs Jahren. Karten sind ab 8,50 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder an der Theaterkasse oder per E-Mail an info@werkraumtheater.de erhältlich.

> Das St. Leon-Roter Amateurtheater "Scheinwerfer 87" führt am Sonntag das Familienstück "Schneewittchen und die sieben Zwerge" auf. Es eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Karten für die Aufführungen um 11 und 15.30 Uhr im Harres-Veranstaltungszentrum, An der Autobahn 60, sind ab zehn Euro bei allen Schauspielern, unter 06227/50275 oder bei der Sparkasse St. Leon-Rot erhältlich.

Hier kann man Ausstellungen besuchen

> Die Motorradfreunde Hambrücken veranstalten an diesem Wochenende eine Motorrad-Ausstellung in und um die Lußhardthalle, Pfarrer-Graf-Straße 6 in Hambrücken. Samstags und sonntags können Interessierte zwischen 10 und 18 Uhr Neues auf dem Motorrad- und Rollermarkt bestaunen. Auch Bekleidung, Tuning, Umbauten, Service sowie Polster- und Sattlerarbeiten, Accessoires und Dienstleistungen rund um das Motorradfahren sollen zu sehen sein.

> In der Ausstellung "Poetische Begegnungen" in der Alten Apotheke, Hauptstraße 47 in Walldorf, zeigen die Künstler Hannah Tzschentke, Marcus Heim und Agnes Schneidewind ihre Werke. Geöffnet ist sie am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter 06227/2526.

> Die Wieslocher Kunstgalerie "Vivere Arte", Marktstraße 11, zeigt die Ausstellung "Befreiter Geist" von der Künstlerin Laura Figueiredo-Brandt. Samstags können die Werke von 10 bis 14 Uhr betrachtet werden. Weitere Informationen unter www.vivere-arte.de.

> "Frauen Leben" wird im Wieslocher Palatin ausgestellt. Die Fotografien von Ingrid Vielsack können Samstag und Sonntag von 15 bis 19 Uhr in der Ringstraße 17-19 angesehen werden. Sie zeigen Frauen unterschiedlichen Alters und Herkunft in einem Projekt der Evangelischen Erwachsenenbildung. Der Eintritt ist frei.