Region Wiesloch. (tne) An diesem Wochenende wird in den Städten und Gemeinden der Region für Klein und Groß etwas geboten. Egal ob Kunstliebhaber, Fan der Rock-Musik oder Freund guten Essens, von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Januar, gibt es einiges zu erleben und zu lernen.

Hier kann geschlemmt werden

> Im Balzfelder Tierpark findet am Samstag, 18. Januar, ab 11 Uhr das Schlachtfest statt, welches von der Tierparkfreunden veranstaltet wird. So lange der Vorrat reicht sollen den Gästen Wellfleisch, Füllsel oder Bratwürste mit Kraut angeboten werden.

> Bei dem Schlachtfest des Walldorfer ASV werden am Sonntag, 19. Januar, ab 11.30 Uhr selbst gemachte Gerichte zum Mittagessen angeboten. Davor lädt der Angelsportverein ab 10 Uhr zum gemeinsamen Frühschoppen auf dem Vereinsgelände, In den Schrebergärten, ein. Reservierungen und Vorbestellungen sind telefonisch möglich unter 0174/2544154, gerne auch per Whatsapp oder SMS.

Hier wird es musikalisch

> Um Geschichten aus 100 Jahren Rock’n’Roll geht es am Samstag, 18. Januar, im Wieslocher "R’n’P", Am Schwimmbad 14. Christoff Leim tritt ab 20.30 Uhr mit seinem neuen Programm "Rock Stories 2" auf. Die Gäste können Lach- und Krachgeschichten aus 100 Jahren Geschichte des Rock’n’Roll erwarten. Karten sind im Vorverkauf für zehn Euro erhältlich unter www.eventim-light.de oder an der Abendkasse für 15 Euro. Der Einlass zu der Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

> Auf der Bühne im Wieslocher Palatin, Ringstraße 17-19, wird am Sonntag, 19. Januar, eine poetische Amüsierschau mit Live-Zeichnungen und Chansons präsentiert. Bei der Show mit dem Titel "Ein rätselhafter Schimmer" möchten das Trio Größenwahn und Robert Nippoldt das Publikum zu einer Zeitreise einladen.

Karten können für 28 Euro regulär und 22,50 Euro ermäßigt telefonisch unter 06222/582660 reserviert beziehungsweise im Internet unter www.palatin.reservix.de gekauft werden. Beim Online-Kauf fällt eine Servicegebühr von zwei Euro an.

> Musik und Politik will der Wieslocher Ortsverband der Grünen am Samstag, 18. Januar, verbinden. Im Schatthausener Dorfgemeinschaftshaus in der Hohenhardter Straße 7 findet ab 19.30 Uhr die Veranstaltung "Pop und Politik" statt. Musikalisch ist die "Klein-Raum-Band" angekündigt, den Abend zu gestalten. Ebenfalls anwesend sein soll der Bundestagsabgeordnete Jürgen Kretz, um einen Text vorzutragen. Der Eintritt ist frei, der Verein "Hoha7" sorgt für die Bewirtung.

Hier kann Kunst bestaunt werden

> In die Wieslocher Galerie "Vivere Arte", Marktstraße 13, lädt die Künstlerin Laura Figueiredo-Brandt am Samstag, 18. Januar, ab 16 Uhr, zur Vernissage von "Befreiter Geist" ein. Die Ausstellung kann bis Samstag, 15. Februar, kostenlos besichtigt werden. Weitere Inforomationen gibt es im Internet unter www.viverearte.de.

> Das Rauenberger Rathaus stellt ab Sonntag, 19. Januar, die Werke der Wieslocher Künstlerin Rosemarie Beigel und des aus Pfronten stammenden Künstlers Xaver Viktor Schneider aus. Ab 14.30 Uhr sind Interessierte zur Vernissage von "Kraichgau grüßt Allgäu" eingeladen. Noch bis Mittwoch, 12. Februar, kann die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

> Zur Vernissage "Poetische Begegnungen" laden die Hannah Tzschenktke, Marcus Heim und Agnes Schneidewind in die Alte Apotheke in der Hauptstraße 47 in Walldorf ein. Am Samstag, 18. Januar, können ihre Werke, die die künstlerische Begegnung zwischen Personen und unterschiedlichen Kunst- und Ausdrucksformen inszenieren, ab 15 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Hier werden Theaterstücke aufgeführt

> Im Wieslocher Marionettentheater gastieren die "Schwarzen Fäden" aus Heppenheim mit ihrem Stück "Es spukt in der Burg". Gleich zwei Vorstellungen finden am Sonntag, 19. Januar, um 14 und 15.30 Uhr statt. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Karten sind per E-Mail an kartenreservierung@marionetten-wiesloch.de oder in der Buchhandlung Eulenspiegel, Hesselgasse 26, erhältlich. Der Eintritt kostet sechs Euro für Kinder, acht Euro zahlen Erwachsene.

> Das Walldorfer Werkraumtheater zeigt am Samstag, 18. Januar, um 18 Uhr sein Stück "Robin Hood", welches für Kinder ab fünf Jahren geeignet ist. Am Sonntag, 19. Januar, wird um 17 Uhr das Stück "Addams Family", für Kinder ab sieben Jahren geeignet, vorgeführt. Karten sind ab 8,50 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder an der Theaterkasse oder per E-Mail an info@werkraumtheater.de erhältlich.

> Die Rotenberger Schlossgeister führen am Sonntag ihr aktuelles Stück "Ein goldiges Kerlchen" im Bürgerhaus, Heiligenwiesen 4, vor. Die Karten für die Vorführung um 17 Uhr kosten zwölf Euro und sind erhältlich unter 06222/660715 oder an der Abendkasse.

> Das Theaterzimmer der St. Leon-Roter Kastanienschule, Walldorfer Straße 7, wird heute und Samstag, 18. Januar, zur Bühne der Theatergruppe "Scheinwerfer 87". Sie führt jeweils um 20 Uhr das Ein-Personen-Stück "Meine Väter" auf. Die Eintrittskarten kosten zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Reservierungen sind telefonisch möglich unter 06227/50275.