Region Heidelberg. (lesa/luw) Ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm erwartet die Menschen an diesem Samstag und Sonntag, 18. und 19. Januar, rund um Heidelberg. Von der Modellbahn- und Spielzeugbörse über tierische Veranstaltungen und Gartentipps bis hin zu Party und Kultur dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Dossenheim

> Frühstücksgespräche für Alleinlebende und Interessierte bietet die evangelische Kirchengemeinde wieder am Samstag im Martin-Luther-Haus. Ab 10 Uhr hält Historikerin Christel Deeg-Schmitt einen Vortrag über "Große Frauen in der Bibel". Anmeldung unter Telefon 06221/866653 oder 06221/866582

> Eine vogelkundliche Exkursion unter dem Titel "Faszination Eulen" mit Experte Michael Ziara findet am Sonntag statt. Der BUND lädt um 16.15 Uhr zum Treffpunkt im Eingangsbereich des Steinbruchs Leferenz ein und bittet um Anmeldung per E-Mail an m.ziara@web.de

> Ein musikalischer Abendgottesdienst findet am Sonntag im Martin-Luther-Haus statt. Ab 18 Uhr leitet der evangelische Pfarrer Matthis Weber die Liturgie und es sind Flöten sowie Klavier zu hören.

Eppelheim

> Eine Börse für Modellbahn, Modellauto und Spielzeug findet am Samstag in der Rudolf-Wild-Halle statt. Der "Gebrauchtwarenhandel Modellspielwaren" mit Sitz in Viernheim lädt von 11 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt dazu ein. Weitere Informationen, auch für interessierte Aussteller, gibt es im Internet unter www.modellbahnshop-baumann.de

> Einen fachgerechten Obstbaumschnitt demonstriert der Obst- und Gartenbauverein mit hilfreichen Tipps am Samstag ab 14 Uhr auf dem gemeindeeigenen Grundstück "In den Hardten": vom Lidl-Markt ausgehend Richtung Plankstadt und vom neuen Wasserwerk Richtung Norden. Scheren und Schneidegiraffen können mitgebracht werden. Zudem sollen zwei Jungbäume gepflanzt werden.

> Nach dem Gottesdienst ist die Gemeindeversammlung – zumindest am Sonntag in der Pauluskirche. Um 11 Uhr berichtet im Anschluss an den evangelischen Gottesdienst der Kirchengemeinderat über seine Arbeit; außerdem wird es um die Themen Finanzen, Regionalisierung und Diakonie gehen.

> Einen Neujahrsempfang zum Start in 2025 lädt der TVE am Sonntag in die Philipp-Hettinger-Halle. Vorsitzender Claus Reske kommenteirt 2024 und blickt auf 2025, Konzertmeisterin Barbara Mauch-Heinke spielt, die Frisbee-Sportler und Leichtathleten werden für ihre Leistungen geehrt und andere herausragende Vereinspersönlichkeiten ausgezeichnet.

Leimen

> Eine Aprés-Ski-Party wird am Samstag im Schützenhaus Gauangelloch gefeiert. Los geht’s um 19 Uhr, Karten gibt’s vor Ort. Jede Gruppe, die aus fünf Personen mit Helm oder Skibrille besteht, bekommt einen "Meter" gratis. Veranstalter sind die Angellocher Kerweborscht und die Schützengilde.

> Ein Gemeindefrühstück und ein Wortgottesdienst steht beim kfd am Sonntag im Mauritiushaus, Graben 7, auf dem Programm. Um 9 Uhr freut sich die Frauengemeinschaft auf zahlreichen Besuch beim Frühstück; um 10 Uhr folgt der Wortgottesdienst ebenfalls im Mauritiushaus.

> Das Bambinireiten des Reitsportvereins findet am Sonntag von 11 bis 14 Uhr auf der Anlage in der Landgrafenstraße statt. Tickets werden bis 12.30 Uhr verkauft, solange der Vorrat reicht. Reit- oder Radhelme sollen mitgebracht werden; bei schlechtem Wetter findet das Event in der Reithalle statt.

Neben Reiten ist für das leibliche Wohl gesorgt, es werden "Poolnudel-Pferde" gebastelt, es gibt Kinderschminken und andere Aktionen wie Stifte-Mäppchen bemalen, Hufeisen bekleben und Windspiel basteln.

> "Robin Hood und der falsche König" heißt das Stück, das das Theater "Die Maske" auf Einladung des Kulturkreises am Sonntag um 14 Uhr in der Aegidiushalle in St. Ilgen aufführt. Karten können beim Kulturkreis unter Telefon 06224/53372 reserviert oder einfach direkt an der Abendkasse gekauft werden. Geeignet ist das Stück laut Veranstalter ab fünf Jahren.

> Ein Vorbereitungskonzert für den Wettbewerb Jugend musiziert findet am Sonntag um 17 Uhr im Rosensaal statt. Die veranstaltende Musikschule kündigt an, dass Schüler aus den Streicherklassen von Katharina Uzal und Vladimir Rivkin ihre Wertungsprogramme präsentieren.

Lobbach

> Eine Vernissage gibt es am Sonntag um 11 Uhr in der Manfred-Sauer-Stiftung im Neurott 20. Mit dieser wird die Ausstellung "Familienbande" eröffnet, die bis 9. März täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet ist. Zu sehen ist eine Mischung aus Acryl-Malerei, Fotografie, Mixed Media und Skulpturen.

Meckesheim

> Ein Handball-Minispielfest findet am Sonntag ab 11 Uhr in der Auwiesenhalle statt. Dazu lädt der TSV Meckesheim ein.

Neckargemünd

> Der Grünen-Kreisverband Odenwald-Kraichgau lädt zum Neujahrsempfang am Sonntag im Martin-Luther-Haus ein. Ab 15 Uhr sprechen unter anderem der Landesverkehrsminister Winfried Hermann, Bundestagskandidat Jürgen Kretz sowie Bürgermeister Jan Peter Seidel.

> Eine Winterwanderung im Naturschutzgebiet Kleingemünd bietet der Obst- und Gartenbauverein am Sonntag an. Los geht’s um 14 Uhr an der Jet-Tankstelle in Kleingemünd. Rund 90 Minuten lang geht’s um die "Auswirkungen des Klimawandels auf die Ernährungskette" und um die Bedeutung der Streuobstwiesen. Anmeldung per E-Mail an ogv.neckargemuend@gmail.com

Nußloch

> "Intuitiver Spiel...Raum" heißt die Ausstellung, die am Sonntag im Zentrum Aktiver Prävention, einstmals Racket-Center, Vernissage feiert. Die Eröffnung der Werkschau von Künstlerin Sigrid Lehr-Libnau eröffnet um 14 Uhr; insgesamt ist sie bis 28. Februar zu besichtigen.

Neckarsteinach

> Ein Taizé-Abendgebet findet am Sonntag in der katholischen Kirche statt. Ab 18 Uhr wird zu einem meditativen Erlebnis mit viel Gesang eingeladen.

> Eine Gemeindeversammlung findet am Sonntag nach dem evangelischen Gottesdienst statt. Um 12 Uhr wird in der Kirche über die aktuellen Herausforderungen und den Entwicklungsprozess der Kirche gesprochen; der Gottesdienst findet um 11 Uhr statt.

Sandhausen

> Einen Neujahrsempfang richtet der FDP-Ortsverband am Sonntag um 17 Uhr in der ehemaligen Synagoge, Hauptstraße 111, aus. Als Gastredner tritt der Europaparlamentarier Andreas Glück auf und spricht über seine Arbeit und aktuelle politische Themen.

> Einen Vereinstauschtag führt der Briefmarken- und Münzentauschring am Sonntag von 9 bis 12 Uhr im alten Feuerwehrhaus, Hauptstraße 141, durch.

Schönau

> Zur Winterfeier lädt der Männergesangverein (MGV) "Liederkranz" am Samstag in die Stadthalle ein. Ab 19.30 Uhr wird ein Programm rund um das Motto "Weißt du noch...?" angekündigt; Mitwirkende sind die "Rasselbande", "Colourful Singers", Gemischter Chor, Kleiner Chor und Pianist Yixuan Wang, die Leitung liegt bei Chorleiterin Britta Reibold. Nachdem Programm gibt es Musik von DJ Roger Tison und die Bar wird geöffnet. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 18 Uhr.

Spechbach

> Ehrungen für ehrenamtliche Bürger, Sportler und Blutspender finden am Sonntag im Rahmen von "Spechbach – Aktiv" im Bürgersaal des Rathauses statt. Die Veranstaltung der Gemeinde beginnt um 11 Uhr.

Wilhelmsfeld

> Franz Schuberts Winterreise wird am Sonntag im Bürgersaal im Rathaus dargeboten. In der Reihe "Konzerte im Bürgersaal" der Musikschule Schönau treten Veronika Nünemann am Klavier und Sänger Thomas Ströckens auf. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter der Adresse https://doo.net/veranstaltung/176818/buchung wird gebeten.