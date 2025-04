Region Heidelberg. (bmi/lew) Auch wenn Ostern vorbei ist, so bleibt doch immer noch die frühlingshafte Stimmung, die mit den Festtagen einhergegangen ist. Genau diese Stimmung wollen auch am ersten "Nach-Oster-Wochenende" zahlreiche Vereine und andere Organisationen in der Region rund um Heidelberg nutzen, um viele Besucher bei ihren Veranstaltungen begrüßen zu können. So ist auch am Samstag und Sonntag, 26. und 27. April, wieder einiges geboten im Heidelberger Umland. Was genau, hat die RNZ – soweit bekannt – zusammengetragen.

Bammental

> Frühlingsfest wird am Samstag in der Hauptstraße rund um das Familienzentrum gefeiert. Von 13 bis 23 Uhr ist für Programm mit Musik, Mitmachaktionen, Spiel, Spaß, Kulinarik, Kunsthandwerk, Flohmärkte und mehr gesorgt. Am Rathausplatz wird eine Bühne aufgebaut, auf der um 13 Uhr nach der Eröffnung durch Bürgermeister Holger Karl die Band "Blue Note" auftritt. Es folgen um 14.15 Uhr der Kindergarten Kleine Helden mit den Chören Taktvoll und "CafroTon", um 15 Uhr die "Singing Swallows" mit der Tanzgruppe "Velours", um 16.30 Uhr Dalajama, um 18.15 Uhr Mundo Art. Um 19 Uhr wird unter Begleitung der Feuerwehrkapelle der Maibaum gestellt und um 20 Uhr treten die Herzensmensch Allstars auf. Tagsüber warten in der Hauptstraße Mitmachaktionen wie ein Fahrradparcours, Bobbycar-Führerschein, Bastel- und Kreativstände, Kinderschminken und Trommelworkshop, Fußballturnier, Torwandschießen und Tischkicker. Es gibt auch ein Glückswürfelspiel und das Entenrennen auf der Elsenz mit Start um 16 Uhr an der Elsenzbrücke, das zu den Höhepunkten des Festes zählt. Bei der Feuerwehr wartet zudem eine Fahrzeugausstellung auf die Besucher.

Dossenheim

> "Pflücken ohne Bücken" nennt der Obst- und Gartenbauverein einen Kurs fürs Anlegen eines Hochbeets, den er in Kooperation mit der Volkshochschule am Samstag anbietet. Von 14 bis 16.15 Uhr lernen die Teilnehmer auf dem Vereinsgelände kostenlos wie ein Hochbeet aufgebaut und befüllt wird, wie Gemüse für Hausgarten und -balkon angebaut werden. Es referiert Sven Gropp. Die Anmeldung erfolgt im Internet unter www.vhs-dossenheim.de oder www.ogv-dossenheim.de

> Zum Whiskey Tasting lädt der Verein "Lakota Trading Post" am Samstag um 19 Uhr. Mehr Infos und Anmeldung per E-Mail an lakota-trading-post@web.de

> Frühlingsfest feiert der Freundeskreis der Gemeindebücherei am Samstag auf dem Bolzplatz hinter dem Neuen Friedhof. Das Fest in der Verlängerung des Frankenwegs im Augustenbühl beginnt um 14 Uhr, verspricht "kulinarische und literarische Köstlichkeiten" wie den Auftritt der Bläserkapelle der Musikkapelle, Vorlesezeit für Kinder und einen Wettbewerb um das schönste Frühlingsgedicht für alle bis 14 Jahre.

> Einen Karate-Schnupperkurs für Erwachsene bietet die TSG Germania am Samstag im Fitnessraum der Tennishalle im Vereinsheim, am Sportplatz 5, an. Das kostenlose Angebot vermittelt von 10.30 bis 11.45 Uhr erste Tritte und Schläge, Elemente von Fitness und Selbstverteidigung. Es wird an den folgenden beiden Freitagen fortgesetzt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an karate@tsg-germania.de

> Eine Pflanzentauschbörse veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein am Samstag von 10 bis 12 Uhr auf seinem Vereinsgelände in den Maßenäckern. Pflanzen aus dem eigenen Garten können dort getauscht, ver- oder gekauft werden – Austausch mit Gleichgesinnten inklusive.

Gaiberg

> "60 Jahre Energie, Herz & Engagement" werden am Sonntag im Rathaushof gefeiert. Dorthin lädt Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel von 14.30 bis 19 Uhr alle Gaiberger zur "großen Sause" mit "ganz viel Gemeinschaft" und guter Laune ein. Neben Essen und Trinken ist für eine Hüpfburg für Kinder gesorgt.

Leimen

> Eine Wort-Gottes-Feier veranstaltet die katholische Pfarrgemeinde am Sonntag, um 10.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche. Dort findet im Anschluss auch ein Frühschoppen mit Weißwurst und Brezeln statt.

> Eine ornithologische Exkursion begibt sich am Sonntag auf die Spuren von Haus- und Gartenrotschwanz. Treffpunkt ist um 8 Uhr an der Straßenbahnendhaltestelle Friedhof. Von hier geht es zu den Streuobstwiesen zwischen Leimen und Nußloch. Exkursionsleiter ist Dr. Harald Kranz. Die Teilnehmer werden gebeten, Ferngläser mitzunehmen. > Zu einer Vernissage lädt die Bettendorffsche Galerie im Schlossgarten Gauangelloch am Sonntag ein. Beginn ist um 11 Uhr. Die Ausstellung "Marisa Vola – Algerien und Anderswo" ist anschließend bis zum 6. Juli zu sehen. Geöffnet hat die Galerie freitags und samstags von 14.30 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr. Die Einführung im Rahmen der Vernissage übernimmt Beatrix Altmann-Schmitt. Zudem liest Marisa Vola aus ihrem Buch "Tagebuch aus XY-Zeiten".

Mauer

> Eine Führung zum "Menschen der Urzeit" gibt es am Sonntag um 14 Uhr rund um das Heid’sche Haus zu erleben. Diesmal leitet Heino Hobbie vom Verein Homo heidelbergensis den kostenfreien Rundgang mit Treffpunkt in der Bahnhofstraße 4. Von dort geht es über den Zeitenpfad, ins Urgeschichtliche Museum und zur Sandgrube Grafenrain.

Meckesheim

> Das Meckser Frühlingsfest steigt am Samstag und Sonntag auf dem Festplatz. Dort erwarten die Besucher samstags ab 15 und sonntags ab 11 Uhr Livemusik, ein Vergnügungspark mit Karussell, der auch freitags und montags öffnet, ein Festzelt sowie "bayrische Schmankerl". Organisiert vom SFZ Musikzug öffnet samstags ab 19 Uhr das Festzelt, wo ab 20 Uhr "Die Mückenlocher" spielen. Karten hierfür gibt es vor Ort, Reservierungen sind per E-Mail an info@sfz-meckesheim.de möglich. Sonntags gibt es ab 11 Uhr ganztägig Unterhaltungsmusik.

> Platzeröffnung feiert der Tennisclub Meckesheim am Samstag auf seiner Anlage am Buchenwald zwischen Meckesheim und Mönchzell. Ab 14 Uhr wartet dort neben kulinarischen Angeboten auch ein Kinderspielplatz.

> Das Repaircafé Kaputto bietet am Samstag von 10 bis 13 Uhr wieder kostenfreie Dienste an. In der Handarbeitswerkstatt in der Friedrichstraße 27 wird gestopft, geflickt, gehäkelt und gestrickt und bei weiteren Reparaturen geholfen.

> Eine Pflanzen-Tauschbörse veranstaltet erstmals der Obst- und Gartenbauverein Meckesheim am Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf dem Vereinsgelände. Für die Besucher besteht die Gelegenheit, ihre Setzlinge zu tauschen oder zu verschenken.

Neckargemünd

> Zum Schnuppertennis für Jedermann lädt der Tennisclub am Samstag von 12 bis 14 Uhr auf der Anlage in der Schwimmbadstraße 6. Bei der Eröffnung der Sandplatzsaison gibt es Tipps und Einblicke vom Trainerteam, ein Mini-Spaßturnier für Jugendliche, das "Croissant-Turnier" mit Spiel ohne Aufschlag sowie kulinarische Angebote. Anmeldung erwünscht per E-Mail an info@pta-tennis.de

Nußloch

> Maibaumfest auf dem Lindenplatz feiert der Verbund Nußlocher Selbstständiger (VNS) am Samstag. Ab 15 Uhr wird nach alter Tradition der Baum mit Zunftschildern, Ortswappen und Schmuck verziert – in Nußloch "aus Sicherheitsgründen bereits Ende April", wie der VNS betont. Beim Fest mit Platzmusik und Essensangeboten sind auch Heimatverein, Gemeinde und Feuerwehrkapelle beteiligt.

> Ponyreiten bietet der Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein Nußloch am Sonntag an. Los geht es um 12 Uhr. Das Ende ist für 14 Uhr vorgesehen. Die Kinder reiten auf speziell ausgebildeten Schulpferden.

Sandhausen

> Die Wiedereröffnung der evangelischen Christuskirche wird am Sonntag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst gefeiert. Anschließend gibt es einen Empfang mit Büffet und Möglichkeit zur Besichtigung.

> Zum "Dog-Date" lädt der Verein Tierhilfe Menorca am Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr auf den Spargelhof Schmitt im Sandhäuser Hof 1 ein. Hundefreunde sind willkommen, die Pflegehunde von Pflegestellen aus der Umgebung vor Ort kennenzulernen. Die Besucher können herausfinden, ob ihr "Herzenshund" dabei ist. Ergänzt wird dieses Angebot um einen Flohmarkt mit Equipment für die Fellnasen. Und auch für das leibliche Wohl der Vier- und Zweibeiner wird gesorgt.

Spechbach

> Der Sommertagszug der Gemeinde findet am Sonntag statt. Ab 13.30 Uhr geht es vom Reichartshäuser Berg aus und mit musikalischer Begleitung durch die Turnerkapelle auf die Strecke via Hirtenstraße, die Straßen "Brückenwiesen" und "Am Heiligenbuckel" über die Hauptstraße zum Turnhallenvorplatz. Dort wird der Winter verbrannt und es bewirtet der Elternbeirat des Kindergartens.

Wiesenbach

> "Flohmarkt ohne Geld" heißt es am Samstag beim 32. Wiesenbacher Warentauschtag. Die Veranstaltung vom örtlichen BUND und der Gemeinde findet von 10 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz der Biddersbachhalle statt. Dort können Privatleute gebrauchsfähige Dinge tauschen, die zum Wegwerfen zu schade sind. Auch Helfer zum Aufbau ab 9 oder Abbau bis 14 Uhr sind willkommen.

> Die Vernissage der Gemeinschaftsausstellung "Licht und Schatten" findet am Sonntag um 15 Uhr in der Bürgergalerie Alte Ziegelei in der Poststraße 8 statt. Zu der ausstellenden Künstlergruppe zählen insgesamt 28 Kunstschaffende. Zu sehen sind Kunsttechniken aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Druck, Skulptur und Plastik. Die Einführung im Rahmen der Vernissage übernimmt der Steinbildhauer Manfred Pröbster. Für musikalische Unterhaltung sorgt das "Duo Contraste". Die Künstlerinnen und Künstler werden vor Ort sein, um ihre Werke zu erklären. Zu sehen sind diese bis zum 1. Juni.