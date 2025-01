Region Heidelberg. (lew/luw) Wenn es einen solchen überhaupt gegeben hat, dann ist die Region nun endgültig aus ihrem "Winterschlaf" erwacht. Das wird deutlich an der Vielfalt des Freizeitangebots rund um Heidelberg am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Januar. Dieses fasst die RNZ, soweit bekannt, zusammen:

Bammental

> Eine Reise durch die Welt der Musik verspricht "Mundo Art" am Samstag um 19 Uhr im Familienzentrum Bammental in der Hauptstraße 65. "Mundo Art" spielt eine laut Ankündigung mitreißende Mischung aus Pop, Filmmusik und Oper auf Geige, Cello, Percussion, Flöten und Saxofon. Und natürlich wird auch gesungen. Unterstützt wird die Band von "Larissa & Bo", die Arrangements von ukrainischem Liedgut im Repertoire haben. Der Eintritt ist frei.

Dossenheim

> Einen Karate-Schnupperkurs für Erwachsene bietet die TSG Germania am Sonntag an. Von 11.15 bis 12.30 Uhr findet der kostenlose Kurs im Fitnessraum der TSG-Tennishalle statt. Kursinhalte sind Tritte, Blöcke und Schläge, Fitness und Selbstverteidigung sowie erste Kata – Übungen. Um vorherige Anmeldung per E-Mail an karate@tsg-germania-dossenheim.de wird gebeten. Weitere Schnupper-Termine gibt es am Sonntag, 2. Februar, sowie am Sonntag, 9. Februar, jeweils von 11.15 bis 12.30 Uhr.

> Das Ensemble Ricci Capricci bietet am Samstag eine Veranstaltung mit dem Titel "Stille Klänge – klingende Stille" in der Galerie Julia Philippi am Rathausplatz 12. Beginn ist um 15.30 Uhr. Das musikalische Erlebnis mit den Flötistinnen Christiane Herr und Kirsten Christmann findet im Rahmen der Ausstellung mit Fotoarbeiten von Mona Breede statt.

> Ein Kindergottesdienst findet am Sonntag im Martin-Luther-Haus statt. Die Veranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde beginnt um 10 Uhr, danach gibt es ein Nachtreffen mit den Krippenspiel-Mitspielern.

Eppelheim

> Zum Neujahrsempfang lädt die Stadt am Sonntag in die Rudolf-Wild-Halle ein. Um 10 Uhr wird ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Das offizielle Programm mit Ansprache von Bürgermeisterin Patricia Rebmann und Ehrungen für bürgerschaftliches Engagement beginnt um 11 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und die Stadtkapelle Eppelheim. Gegen 12.30 Uhr gibt es einen Sektempfang im Foyer.

> "Sonntag im Franziskushof" heißt am Sonntag das Motto, wenn der Caritas-Ausschuss zum Mittagessen ins Gemeindehaus einlädt. Es wird leckeres und preiswertes Essen serviert. Los geht’s direkt im Anschluss an den Gottesdienst.

> Die Närrische Straßenbahn fährt am Sonntag zwischen Eppelheim, Heidelberg und dem Stadtteil Kirchheim. Abfahrten sind ab 11.33 Uhr im Zwei-Stunden-Takt am Eppelheimer Rathaus; um 17 Uhr fährt die letzte Bahn am Heidelberger Bismarckplatz in Richtung Eppelheim los. Das Festzelt des Eppelheimer Carneval Clubs (ECC) ist derweil auf dem Platz vorm Eppelheimer Rathaus geöffnet; am Bürgerzentrum Kirchheim warten die Freunde der KG Polizei Heidelberg mit einer Pausenstation. An Bord werden Spendenfahrscheine für den guten Zweck verkauft.

Gaiberg

> Einen Barabend veranstaltet der SC Gaiberg am Samstag im Clubhaus am Sportplatz. Ab 19 Uhr stehen gekühlte Getränke, Tischkicker und Billard bereit. Zwischen 19 und 20 Uhr gibt es eine Happy Hour: In dieser Stunde kostet jeder Cocktail die Hälfte.

> Auf einen Punsch mit Moritz Oppelt lädt ebendieser CDU-Bundestagsabgeordnete gemeinsam mit dem CDU-Gemeindeverband am Samstag ein. Von 17 bis 19 Uhr steht Oppelt in der Hauptstraße 17 bei "Edelmotors" bereit für politische Anliegen und Fragen rund um die Bundestagswahl.

Heiligkreuzsteinach

> "Wemm gehaschn Du? – Bescht of Mundart" heißt das Programm, mit dem Kabarettist Arnim Töpel am Sonntag bei den Landfrauen im Bürgersaal gastiert. Er stellt einen "dreisprachigen Querschnitt seines vielseitigen Schaffens zusammen", wie es in der Ankündigung heißt: hochdeutsch, kurpfälzisch – und immer musikalisch. Los geht es um 18 Uhr; Karten gibt es an der Abendkasse und nach Reservierung per E-Mail an die Adresse landfrauen-hkst1985@t-online.de

Leimen

> Franz Schuberts Schwanengesang bietet die Gesangsklasse von Hans Josef Overmann unter Begleitung von Florian Stricker am Klavier am Sonntag im Raum der Liedertafel, Danziger Straße 4, dar. Die Veranstaltung der Liedertafel beginnt um 18 Uhr.

Lobbach

> "Te Deum", den vierteiligen Lobgesang eines frühchristlichen Hymnus, interpretiert Bettina M. Bene am Sonntag musikalisch in der Herz-Jesu-Kirche Lobenfeld. Protagonisten des Konzerts sind zudem ein dreistimmiger Chor, vier Solisten und variierende Instrumentalbegleitung. Zudem werden spirituelle, eigens dafür von Barbara Hetzel verfasste Texte gelesen. Los geht es um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Mauer

> Zur Winterfeier lädt der Angel- und Naturfreundeverein am Samstag ins Schützenhaus des Schützenvereins. Beginn ist um 18 Uhr. Es locken ein Buffet, eine Tombola und einige Ehrungen.

Meckesheim

> Eine Gemeinde-Versammlung findet am Samstag beim Gemeindezentrum in der katholischen Kirche in der Schulstraße 17 statt. Los geht diese um 16 Uhr. Ziel ist es, die neuen Kirchenstrukturen zu erklären. Ab 16.45 Uhr gibt es eine Vorstellung und Fragerunde mit Pfarrer Lukas Biermayer und Pastoralreferentin Julia Powelske. Um 18 Uhr schließt sich eine heilige Messe an.

Neckargemünd

> Das Reparatur-Café öffnet am Samstag wieder von 9.30 bis 12 Uhr im Alten Rathaus. Ehrenamtliche Fachleute versuchen, Kaputtes vom Toaster über Schmuck bis hin zum Spielzeug wieder fit zu machen.

> Die Vielfalt des Akkordeons präsentiert das Orchester des Akkordeonclubs Bammental am Sonntag im ökumenischen Kirchenzentrum Arche. Das Klangraum-Konzert beginnt um 18 Uhr und bietet Werke aus der klassischen Musik bis hin zu Tango, Klezmer, Swing und bekannten Melodien etwa von Queen und aus dem Film "Blues Brothers". Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Nußloch

> Ein Konzert gibt es am Samstag in der evangelischen Kirche zu hören. Die Besucher dürfen sich freuen auf ein laut Ankündigung vielversprechendes Neujahrskonzert von zwei vielfach ausgezeichneten Musikerinnen. Es kommt die Organistin und Kantorin Beate Rux-Voss aus Mannheim. Sie bringt ihre Duopartnerin, die Querflötistin Barbara Rosnitschek, mit. Das Duo spielt Werke von Bach über Poulenc, Vierne, Strauß-Polka und Tango bis hin zu einer Hirtensinfonie auf Flöte, Orgel und Klavier. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

> Zu den "großen Nußlocher Swim Open" lädt die Schwimmabteilung der SG Nußloch am Samstag ein. Von 14 bis 24 Uhr werden im neu gestalteten Hallenbad unter anderem eine Nuni-Swim-Challenge, freies Schwimmen, ein Gaudi-Contest mit "Arschbombenwettbewerb und Bierstaffel" sowie Late-Night-Schwimmen und Disco samt Bar geboten. Der Eintritt ist frei.

> Die "Nußlocher Mahlzeit" der diakonischen Sozialinitiative der evangelischen Kirchengemeinde wird am Sonntag wieder angeboten. Ab 12.30 Uhr sind alle Interessierten im evangelischen Gemeindehaus willkommen. In erster Linie richtet sich das Angebot an Menschen mit kleinem Geldbeutel; es sind aber alle willkommen, die gern in Gemeinschaft essen.

Sandhausen

> Ein Repaircafé bietet die Klimawerkstatt Sandhausen am Samstag erstmals im Veranstaltungsraum der Gemeindebibliothek an. Das Repaircafé öffnet von 10.30 bis 13.30 Uhr und soll dies künftig einmal im Monat tun. Wer Haushaltsgegenstände zu reparieren hat, kann am Samstag ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen.

> Zum Neujahrsempfang lädt die Grün-Alternative Liste (GAL) am Sonntag ein. Los geht es um 15 Uhr in der ehemaligen Synagoge.

> Die Amtseinführung des katholischen Pfarrers Bernhard Pawelzik als Pfarradministrator der Pfarreien in der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen findet am Sonntag in der Dreifaltigkeitskirche statt. Der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Danach wird zu einem Sektempfang eingeladen.

Schönau

> "Musical & more" mit Tracy Plester und Holger Ries wird am Sonntag in der Stadthalle geboten. Im Rahmen der Reihe "Livemusik im Schaufenster" tritt das Duo ab 17 Uhr mit der Show "An American in Germany" auf: Tracy, laut Ankündigung früher in Hauptrollen von Musicals wie "Cats" und "Les Misérables", führt mit ihrem Programm durch die schillernde Welt des Musicals.

Als "Special Guest" tritt Musical-Darsteller und -Sänger Holger Ries mit ihr auf, für die instrumentale Begleitung sorgen die beiden Profimusiker Christoph Stadtler an der Gitarre und Ricardo Espinosa an den Percussioninstrumenten. Der Eintritt ist frei. Kostenlose Karten können im Internet unter der Adresse www.musikschule-schoenau.de beziehungsweise hier gebucht werden.

Wilhelmsfeld

> Ein frostiges Abenteuer auf Rollen präsentiert der Rad- und Rollsportverein am Samstag und Sonntag in der Odenwaldhalle. Der Titel des Schaulaufens lautet "Königin aus dem Eis". Am Samstag gibt es zwei Vorführungen um 14 und um 19.30 Uhr. Einlass ist um 13.30 Uhr beziehungsweise um 18.30 Uhr. Am Sonntag beginnt die Show um 16.30 Uhr. Einlass ist dann um 15.30 Uhr. Ob es noch Tickets gibt, lässt sich im Internet unter www.rsv-wilhelmsfeld.de in Erfahrung bringen.