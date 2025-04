Region Heidelberg. (luw) Die Osterzeit ist auch die Zeit der alten Bräuche: vom Eierfärben dieser Tage über das Fischessen am Karfreitag und die Festgottesdienste mit klassischer Musik bis hin zum bunten Spaß für Klein und Groß über das ganze "verlängerte" Wochenende. Die RNZ fasst, soweit bekannt, das Veranstaltungsprogramm rund um Heidelberg von Donnerstag bis Montag, 17. bis 21. April, zusammen.

Dossenheim

> Ostereierschießen findet am Montag von 11 bis 17 Uhr im Schützenhaus statt. Der Schützenverein lädt alle Interessierten dazu ein.

Eppelheim

> "Johannes Brahms – ein deutsches Requiem" lautet der Titel des Konzerts, das der Singkreis Eppelheim am Freitag gibt. Ab 15 Uhr tritt die Gruppe unter Leitung von Otmar Wiedenmann-Montgomery und mit Unterstützung des Fördervereins Kirchenmusik bei freiem Eintritt in der Pauluskirche auf.

> Karfreitagsfisch gibt es am Freitag beim Angelsportverein "Früh-Auf" 1959. Von 11 bis 15 Uhr werden im Vereinsheim in der Schwetzinger Straße 31/1 unter anderem Zander- und Seehechtfilet, Calamares und geräucherte Forellen angeboten.

> Das Passionsspiel führt die katholische Kirchengemeinde am Freitag in der Christkönigkirche auf. Ab 11 Uhr bieten die Kinder das Stück dar, das sie in den vergangenen Wochen einstudiert haben.

> Der Monstercup findet am Freitag ab 8.30 Uhr in der Eishalle "Icehouse" statt. Der Verein "Bandenmonsters" lädt wieder zu diesem internationalen Eishockey-Benefizturnier ein; alle Einnahmen kommen dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Mannheim zugute.

> Einen Osterstand öffnet der SPD-Ortsverein am Samstag auf dem Wasserturmplatz. Von 9 bis 12 Uhr gibt’s hier Eier und Waffeln.

> Ein Kinderfest wird am Samstag ab 12 Uhr im "Happy Kids" in der Wasserturmstraße 52 gefeiert. Geboten werden Kinderschminken, Bastelaktionen, eine Kinderwerkstatt, Tombola, Eis, Waffeln und vieles mehr. Auch die "Paw Patrol" und ein Minion werden von 14 bis 16 Uhr angekündigt. Der Erlös des Fests geht an das Kinderhospiz Sterntaler.

Gaiberg

> Ein Osterfeuer brennt am Samstag am Kraichgaublick. Ein Kreuzweg der evangelischen Kirchengemeinde startet um 19.30 Uhr an der evangelischen Kirche, immer wieder finden Andachten statt. Um 21 Uhr beginnt die Andacht mit dem Posaunenchor, im Anschluss wird das Osterfeuer entzündet.

Leimen

> Karfreitagsfisch gibt es beim Angelsportverein Leimen, "Am Fischwasser 2", am Freitag ab 11 Uhr. Die Leckereien werden im Hof des Kleintierzuchtvereins angeboten.

> Karfreitagsfisch bietet der Angelsportverein St. Ilgen am Freitag an. Ab 11 Uhr wird am "Diljemer Waldsee" geschlemmt.

> Fisch und Kartoffelsalat bietet die Arbeiterwohlfahrt St. Ilgen am Freitag ab 12 Uhr in der "Pfalzstube", Kurpfalzstraße 5, an. Um Anmeldung wird gebeten, E-Mail: kontakt@awo-st-ilgen.de

Lobbach

> Karfreitagsfisch gibt es am Freitag beim Sportschützenverein Waldwimmersbach. Wer bereits vorbestellt hat, bekommt sicher seine Wahl aus dem breiten Angebot. Los geht’s um 11 Uhr, eigene Mehrweg-Behälter sollten mitgebracht werden.

> Maximus der Magier zaubert am Samstag ab 16 Uhr in der Linde Lobenfeld. Angekündigt wird "die ultimative Familien-Zaubershow in der Osterzeit", versprochen werden "Mitmachen, Staunen, Zaubern und Lachen" für jedes Alter. Einlass ist bereits ab 15.30 Uhr, die Show dauert ohne Pause 60 Minuten und Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.maximus-magicshop.de oder unter Telefon 01515/1920470.

> Zur Oster-Party lädt der SV Waldwimmersbach am Samstag ein. Los geht es mit Kabinenparty, Pavillons und Neonlichtern um 20 Uhr im Clubhaus.

Mauer

> Zur Ostereiersuche schon am Gründonnerstag lädt die Wählervereinigung "Unabhängig für Mauer" alle Kinder ein. Von 14.30 bis 16.30 Uhr wird nach 100 versteckten Eiern gesucht, jedes davon hält einen Preis bereit. Für jedes Ei wird ein Euro fällig, die Suche findet auf dem Schulhof der Norbert-Preiß-Grundschule statt.

> Karfreitagsfisch gibt es am Freitag auch bei Angel- und Schützenverein, die gemeinsam einladen: Von 11 bis 14 Uhr werden im Schützenhaus unter anderem Seelachs- und Zanderfilet angeboten.

> Die Führung "Vom Menschen der Urzeit" des Vereins "Homo heidelbergensis von Mauer" findet auch am Ostersonntag statt. Nach dem Treffpunkt um 14 Uhr am Informationszentrum in der Bahnhofstraße 4 geht es mit Dr. Robert Böhm den Zeitenpfad entlang in das Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain.

Meckesheim

> Karfreitagsfisch gibt es beim Angelsportverein am Freitag ab 10.30 Uhr. Im Vereinsheim in der Steingasse 1a wartet ein breites Angebot von geräucherten Forellen über Calamares bis zu Seelachs- und Zanderfilets.

> Osternachtsfeier mit Osterfeuer ist am Samstag auf Einladung der katholischen Seelsorgeeinheit in Mönchzell angesagt. Die Feier beginnt um 20 Uhr in der katholischen Kirche.

> Ein Festgottesdienst zu Ostersonntag wird am Sonntag ab 11 Uhr in der katholischen Kirche St. Martin gefeiert. Im Anschluss wird der neue Pfarrbus eingeweiht und gesegnet.

Neckargemünd

> Eine große Abendmahlsfeier mit Fußwaschung findet am Donnerstag in der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk statt. Der Gottesdienst der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz beginnt um 18 Uhr.

> Ein ökumenischer Jugendkreuzweg mit Fackellauf findet am Donnerstag ab 20.30 Uhr statt. Er beginnt in der katholischen Kirche.

> Karfreitagsfisch verkauft der Sportanglerverein am Freitag von 11 bis 15 Uhr auf seinem Vereinsgelände in der Falltorstraße 30. Angeboten werden unter anderem Seelachs, Zander, Rotbarsch, Räucherforellen und Calamari-Ringe.

> Osterkuchen-Verkauf findet am Sonntag nach dem Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Bartholomäus in Dilsberg statt. Dieser beginnt um 10 Uhr, im Anschluss bietet der Perukreis Dilsberg/Mückenloch Kuchen an, der Erlös geht an verschiedene Projekte in Peru.

Neckarsteinach

> Zur Blutspende ruft das Deutsche Rote Kreuz am Samstag auf. Von 11 bis 15 Uhr kann in der Vierburgenhalle Blut gespendet werden. Ein Termin innerhalb dieses Zeitraums kann im Internet unter www.blutspende.de/termine reserviert werden.

> Ein Karaokeabend findet am Samstag in "Salle’s Pub" statt. Los geht’s um 20 Uhr.

Nußloch

> Zum "Ostereierkegeln für jedermann" lädt der DSKC "Frisch Auf Leimen" am Samstag ein. Von 15 bis 18 Uhr wird in der "Halle Neun", Kurpfalzstraße 75, um Ostereier und um Sachpreise gekegelt.

> Ein ökumenisches Osterfrühstück findet am Sonntag ab 8 Uhr im katholischen Gemeindehaus Sancta Maria statt. Dazu lädt das Gemeindeteam St. Laurentius ein, das auch auf die Feier der Osternacht bereits vorher, um 6 Uhr, in der St. Laurentius-Kirche hinweist.

> Ein Festgottesdienst wird am Montag ab 10.30 Uhr in der katholischen Kirche gefeiert. Dabei wirkt der katholische Kirchenchor mit und die "Missa in C – Orgelsolomesse" von Mozart wird aufgeführt.

Sandhausen

> "Musik im Gottesdienst" bietet die evangelische Kirchengemeinde am Freitag ab 10 Uhr in der Bartholomäuskirche. Der evangelische Kirchenchor tritt mit Bariton Stefan Stoll, dem Orchester Camerata Risonanza und unter der Leitung von Norbert Gubelius auf.

> Der Osterspaziergang zum Hinkelesstein am Ostersonntag findet auch diesmal wieder unter der Organisation des Verkehrs- und Heimatvereins statt. Kinder und Erwachsene sind eingeladen, um 15 Uhr zum Treffpunkt am Parkplatz in der verlängerten Waldstraße zu kommen und am besten ein Ei mitzubringen.

Damit geht es dann zum legendären Hinkelesstein im Wald: Laut einem alten Brauch kann man mit dem Ei in der Hand ein Hühnchen im Innern des Steins piepen hören, wenn man diesen am Ostersonntag aufsucht und ganz genau lauscht...

Schönau

> Ein Spielenachmittag für Senioren findet am Donnerstag im Bürgerhaus statt. Das Angebot des Seniorenbeirats gilt von 14.30 bis 17 Uhr; Spiele stehen bereit, weitere dürfen mitgebracht werden.

Spechbach

> Karfreitagsfisch gibt’s beim Sportschützenverein am Freitag – zumindest für alle, die bereits in der Vorwoche bestellt haben. Geschlemmt wird von 11 bis 13.30 Uhr im Schützenhaus.

> Zum "Oster-Ballern" lädt der FC Spechbach am Samstag in sein Clubhaus ein. Ab 20 Uhr sorgt "DJ Williwurst" für Musik, bis 21 Uhr ist Happy Hour angesagt; wer mit Verkleidung kommt, erhält ein Freigetränk.

Wiesenbach

> Zum Tischabendmahl-Gottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde am Donnerstag ein. Ab 19 Uhr gibt es im evangelischen Gemeindehaus leckeren Eintopf.