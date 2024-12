Region Heidelberg. (luw/bmi/lesa) Weihnachten steht vor der Tür und damit ein Programm ganz im Sinne des großen Fests am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 24., 25. und 26. Dezember. Soweit bekannt eine Übersicht:

Dossenheim

> Mit dem Choralblasen läuten evangelischer Posaunenchor und MGV am Dienstag das Weihnachtsfest ein. Um 15.30 Uhr beginnt es auf dem Friedhof.

Gaiberg

> Das Kurrendeblasen des Posaunenchors geht am Dienstag auf den Straßen und Plätzen Gaibergs über die Bühne. Um 12.15 Uhr klingt es am La-Canourgue-Platz, um 12.35 Uhr an der Hauptstraße/Ecke Sportplatzstraße, um 13.10 Uhr am Hochhaus Am Großen Wald 2. Um 13.50 Uhr am Lindenplatz, um 14.30 Uhr an der Blumenstraße/Ecke Krautäcker und um 14.50 Uhr an der Hölderlinstraße/Ecke Goethestraße sowie um 15.15 Uhr in der Pfarrgasse.

> Eine weihnachtliche Feierstunde gibt es am Dienstag auf dem Friedhof. Los geht’s um 16 Uhr.

Leimen

> Weihnachtssingen auf dem Waldfriedhof in St. Ilgen wird an Heiligabend ab 16 Uhr geboten. Der Posaunenchor stimmt mit weihnachtlichen Klängen zum Mitsingen auf die Festtage ein. Es sprechen Bürgermeisterin Claudia Felden und Annette Ebinger vom Stadtteilverein.

> Zum Weihnachtsblasen lädt der Musikverein Gauangelloch am Dienstag auf den Friedhof. Los geht’s um 14.15 Uhr.

> Weihnachtsmusik mit der SFK gibt es am Dienstag zu hören. Um 15 Uhr tönt es am Ulla-Schirmer-Haus und um 16 Uhr auf dem Bergfriedhof.

Lobbach

> Weihnachtschoräle sind am Dienstag auf dem Friedhof Lobenfeld zu hören. Um 15.30 Uhr spielt dort der örtliche Posaunenchor.

> Zum Weihnachtsspielen lädt der Musikverein Waldwimmersbach am Dienstag ein. Ab 15.45 Uhr werden beim Rathaus weihnachtliche Melodien gespielt, danach gibt es Glühwein.

Mauer

> Mit dem Weihnachtssingen läuten MGV und Musikverein am Dienstag den Heiligabend ein. Um 15 Uhr findet die Veranstaltung auf dem Friedhof statt.

> Das Klein-Mauermer Weihnachtssingen steigt an Heiligabend um 20 Uhr auf dem "Klein-Mauermer Platz". Mit musikalischer Begleitung werden Weihnachtslieder gesungen und eine Weihnachtsgeschichte erzählt; im Anschluss findet ein gemütliches Beisammensein bei Kinderpunsch und Glühwein statt. Eine eigene Tasse soll mitgebracht werden.

Meckesheim

> Weihnachtssingen und -spielen ist am Dienstag unterm Weihnachtsbaum vor dem Alten Rathaus Mönchzell angesagt. Ab 18.15 Uhr laden Ortsvorsteher Marcel Gengenbacher, die Vereinigung der Musikfreunde Mönchzell und der Männergesangverein Liederkranz Mönchzell dazu ein.

> Der 16. Meckesheimer Adventskalender öffnet am Dienstag sein letztes Türchen. Der Abschluss in der Reihe der Adventsfenster wird um 15 Uhr an der evangelischen Kirche gefeiert, wo der Posaunenchor aufspielt.

> Einen Weihnachtsgottesdienst für die ganze Familie bietet der CVJM am Heiligabend um 16 Uhr statt. Schon ab 15 Uhr wird in der Bahnhofstraße 38 zu "einem gemütlichen Ankommen bei warmen Getränken" eingeladen.

> Singen und Spielen unterm Weihnachtsbaum ist am Dienstag um 18.15 Uhr auf dem Vorplatz der Verwaltungsstelle Mönchzell angesagt. Dorthin laden Gemeinde, MGV Liederkranz, die Musikfreunde sowie die Feuerwehr. Gemeinsam wird zur Einstimmung aufs Weihnachtsfest gesungen und weihnachtlichen Beiträge gelauscht.

Neckargemünd

> Zum Weihnachtsliederspielen bricht die Trachtenkapelle Dilsberg am Dienstag um 11 Uhr in der Bergfeste auf. Erste Station ist um 11.30 Uhr im Ortsteil Neuhof, danach geht es um 12 Uhr "Am Mühlwald" in Rainbach weiter, um 12.30 Uhr wird an der Ecke Ortsstraße/Am Neckarberg gespielt und ab 13 Uhr an der Ecke Langenzeller Straße/Bachgasse in Dilsbergerhof. Um 13.30 Uhr geht es weiter bei Familie Christ in der Neuhofer Straße und letzte Station ist um 14 Uhr im Pausenhof der Grundschule in Neuhof. Dort gibt gibt es einen kleinen Weihnachtsgottesdienst mit Pfarrerin Michaela Deichl und im Anschluss Glühwein.

> Zum Weihnachtssingen auf dem Friedhof laden der örtliche Liederkranz und die Ortsverwaltung am Dienstag auf den Friedhof. Ortsvorsteherin Lilliane Linier hält ihre traditionelle Weihnachtsansprache, der Männerchor singt und die "Dorfmusikanten" spielen. Los geht es um 17 Uhr.

Neckarsteinach

> Weihnachten gefeiert wird am Dienstag um 15 Uhr am CVJM Baumhauscamp am Forsthaus Michelbuch. Auf dem Programm stehen Kaffee, Kuchen und Gebäck samt gemütlichem Beisammensein. Um 18.30 Uhr findet ein Gottesdienst in der Kapelle Darsberg statt, um 20 Uhr ein gemütliches Abendessen mit Gesang. Anmeldung per E-Mail an reinhard.hauser@cvjm-baumhauscamp.org oder unter Telefon 0 62 29 / 27 20.

Nußloch

> Weihnachtliches Singen und Musizieren ist am Dienstag auf dem Friedhof zu hören. Dorthin laden MGV und Musikverein Feuerwehrkapelle um 17 Uhr ein.

> Die "Kleine Orgelsolomesse – Johannismesse" von Joseph Haydn wird am Donnerstag in der katholischen Kirche aufgeführt. Es spielen Kirchenchor, Solisten und ein kleines Orchester. Los geht’s um 10.30 Uhr.

Sandhausen

> Andachten mit musikalischer Begleitung finden am Dienstag auf den Friedhöfen statt. Um 14.45 Uhr begleiten Musikverein und GV Liederkranz die Andacht auf dem Neuen Friedhof. Um 15.15 Uhr findet die Andacht auf dem Alten Friedhof mit Posaunenchor und MGV Germania statt.

Wiesenbach

> Zum Weihnachtslieder spielen lädt der Musikverein am Dienstag im Anschluss an den Gottesdienst um 18.30 Uhr. Gespielt wird auf dem Platz der Freundschaft.

Wilhelmsfeld

> Mit einem musikalischen Weihnachtsgottesdienst begehen Kirchengemeinde und Wilhelmsfelder Kirchen- und Kammermusik am Donnerstag den zweiten Weihnachtsfeiertag. Um 10 Uhr geht’s in der evangelischen Kirche los; Barbara Rosnitschek und Sooyoung Kyoung an Querflöte und Klavier spielen "besinnliche, pastorale und frohe Werke" von Max Reger, Francis Poulenc, aus Bachs Flötensonate in h-Moll und seinem Weihnachtsoratorium und aus Tschaikowskys Nussknacker.