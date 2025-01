Region Wiesloch. (tne) An diesem winterlichen Wochenende werden von Freitag, 24. Januar bis Sonntag, 26. Januar viele Aktivitäten in der Region angeboten. Es können neue Musikrichtungen, Geschichten, Wanderwege, aber auch künstlerische Positionen entdeckt werden.

Hier spielt die Musik

> Der MGV Frohsinn Baiertal lädt am Samstag zu einem bunten Abend mit Gesang, Theater und Show in das katholische Gemeindehaus, Alte Hohl 5, ein. Ab 19.30 Uhr soll es Auftritte des Männerchors, des Frauenchors, der "Showtime-Truppe" und die Premiere des neuen Projektchors geben.

Die Theatergruppe hat zudem ein Stück in bestem Dialekt vorbereitet. Karten gibt es für zehn Euro bei den Vorverkaufsstellen Obsthof Gefäller und Farben-Frank, beide in Baiertal.

> Im Alten Schlachthof in Wiesloch, Ringstraße 6, geben "Muka and Friends" ein Konzert unter dem Motto "Night of the Power Ladys". Ab 19 Uhr können die Gäste Lieder von den Ikonen Janis Joplin, Amy Winehouse und Tina Turner mit einer mitreißenden Bühnenshow, gesungen von der Entertainerin Muka, erleben. Der Eintritt kostet zehn Euro.

> Modernen Blues gibt es im Wieslocher Jazzclub 77 mit der "Foolhouse Bluesband" in der Bahnhofstraße 9. Am heutigen Freitag möchte die Band mit Blues-Klassikern, eigenen Stücken oder Songs von Larkin Poe, John Mayer oder Delta Saints, ab 20.30 Uhr, das Publikum begeistern. Der Eintritt kostet zehn Euro, Mitglieder zahlen weniger. Weitere Informationen unter www.jazzclub77.de.

> In der "Alten Scheuer", Gartenstraße 26 in Waghäusel spielt die Band "Still Crazy" am Samstag ein Benefizkonzert für "Tina’s Nepal-Hilfe". Das Trio spielt bei freiem Eintritt Cover-Versionen rockiger Lieder.

Hier kann Kunst betrachtet werden

> Die Künstlerin Susanne Kemmer stellt unter dem Titel "Sein" am Freitag in der Volkshochschule Südliche Bergstraße, Ringstraße 1 in Wiesloch , aus. Ihre Acrylbilder zeigen Momente menschlichen Seins. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr.

> In der Ausstellung "Poetische Begegnungen" in der alten Apotheke, Hauptstraße 47 in Walldorf zeigen die Künstler Hannah Tzschenktke, Marcus Heim und Agnes Schneidewind ihre Werke. Geöffnet ist sie von 14 bis 17 Uhr.

> Skulpturen des französischen Bildhauers Loïc Devaux, können am Freitag ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Hohenhardter Straße 7 in Schatthausen besichtigt werden. Die Ausstellung zeigt die Etappen seines bisherigen künstlerischen Schaffens. Der Eintritt dazu ist frei.

> Die Wieslocher Kunstgalerie "Vivere Arte", Marktstraße 13, zeigt die Ausstellung "Befreiter Geist" der Künstlerin Laura Figueiredo-Brandt. Die Werke können am Freitag, 15 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr angesehen werden. Weitere Infos unter www.viverearte.de

Hier kann man mit der Familie hin

> Ein Theaterstück über den Michel aus Lönneberga führt das Blinklicht-Theater in der Walldorfer Bücherei, Hirschstraße 15, vor. Das Stück "Immer dieser Michel", für Kinder ab vier Jahren, wird am Samstag um 15 Uhr, mit Tischmarionetten, Schattenfiguren und Schauspiel gespielt. Der Eintritt kostet vier Euro pro Person.

> Im Walldorfer Werkraumtheater, Hauptstraße 11, werden an diesem Wochen zwei Stück für die ganze Familie aufgeführt. Am Samstag zeigen die Darsteller um 18 Uhr das Stück "Addams Family", geeignet für Kinder ab acht Jahren. "Robin Hood" wird am Sonntag um 17 Uhr vorgeführt und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.Karten sind ab 8,50 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder an der Theaterkasse oder per E-Mail an info@werkraumtheater.de erhältlich.

Hier geht es an die frische Luft

> Der Wieslocher Odenwaldklub trifft sich zu einer Winterwanderung durch Wald, Wiesen und Weinberge um Wiesloch mit Rast an der Wilhelmshöhe. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Eingang zum Dämmelwald, Ecke Waldstraße/Gerbersruhstraße. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06224/53565.

Hier zeigen Darsteller ihr Können

> Das Rauenberger "Woischlauchtheater" spielt am Freitag die Komödie "Die Gedächtnislücke", frei nach Bernd Gombold. Die Aufführung findet um 20 Uhr in der Kulturhalle, Dambach-la-Ville-Straße 5 statt, mit Einlass ab 19 Uhr. Karten sind für zwölf Euro erhältlich in der Rauenberger Filiale der Volksbank Kraichgau. Die Platzwahl ist frei, ein Glas Sekt ist im Preis inbegriffen.

Hier kann man gemeinsam lesen

> In der Walldorfer Bücherei, Hirschstraße 15, werden am Freitag, vom 17.30 bis 19 Uhr, gemeinsam Geschichten und Gedichte gelesen. Anschließend kann sich die Gruppe mit dem Leseleiter Gerhard König-Kurowski über den Inhalt austauschen.