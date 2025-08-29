Schriesheim. (vkn) Seit Mittwoch ist die Talstraße zwischen der Schotterers- und der Gaulsbrücke gesperrt. Und damit startet der zweite Bauabschnitt der Sanierung der gesamten Talstraße, nachdem unlängst die Schmale Seite fertiggestellt worden ist. Dieser eher kurze Abschnitt galt bautechnisch als besonders anspruchsvoll, weil hier ein Regenrückhaltebecken eingebaut wurde.

Aufgrund der