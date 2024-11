Region Wiesloch. (aham) Sankt Martin soll zu Lebzeiten zahlreiche Wunder vollbracht haben. Doch heute ist der Mann, der im vierten Jahrhundert lebte, wegen einer Geschichte besonders bekannt: Er war römischer Soldat und ritt an einem kalten Wintertag an einem frierenden Bettler vorbei. Da zögerte Martin nicht lange, schnitt seinen Mantel entzwei und gab die andere Hälfte dem armen Mann. Dafür wird er in den nächsten Tagen von Tausenden bei Laternenzügen geehrt – wo und wann zeigt diese Übersicht.

> In Wiesloch geht der Martinsumzug am Montag, 11. November, über die Bühne. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Platz vor dem Palatin. Der Zug wird von Fackelträgern, der Stadtkapelle und deren Jugend begleitet. Über Hufschmiedstraße, Tuchbleiche, Mertzgarten, Zum Keitelberg, Münchäckerweg und Johann-Philipp-Bronner-Straße geht es zur Merian-Grundschule. Im Hof erhalten alle Kinder mit einer Laterne ein Martinsmännchen, es werden Martinslieder angestimmt und die Martinslegende vorgelesen.

> In Schatthausen beginnt der Martinsumzug am Donnerstag, 14. November, um 18 Uhr im evangelischen Pfarrhof, wo auch das Martinsspiel der Grundschulkinder stattfindet. Dort endet der Zug auch wieder und der Förderkreis der Grundschule übernimmt die Bewirtung.

> In Baiertal findet der Martinsumzug mit Begleitung des Musikvereins am Montag, 11. November, um 18 Uhr statt. Startpunkt ist der Parkplatz am Eingang der Pestalozzi-Schule. Dort erhalten die Kinder am Ende auch ein Martinsmännchen. Es gibt eine Bewirtung, aber die Teilnehmer sollten ihre eigenen Trinkbecher mitbringen. Gegen 18.45 Uhr wird im Musiksaal der Schule ein Martinsspiel aufgeführt.

> In Walldorf erklingen am Montag, 11. November, Lieder wie "Ich geh mit meiner Laterne" erklingen. Los geht der Martinsumzug um 18 Uhr am Astorhaus in der Astor-Straße 37, wo das Martinsspiel aufgeführt wird. Danach setzt sich der Zug in Richtung Marktplatz in Bewegung, wo jedes Kind ein Martinsmännchen bekommt. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und das Blasorchester sorgen für die Musik.

> In Unterhof organisiert der Heimatverein den Martinsumzug. Dieser startet am heutigen Freitag, 8. November, um 17 Uhr. Treffpunkt ist in der Ortsmitte.

> In Horrenberg geht die von Kindergarten und Grundschule organisierte Martinsfeier am Donnerstag, 14. November, über die Bühne. Beginn ist um 17.30 Uhr an der katholischen Kirche. Der Umzug führt zum Schulhof.

> In Malsch richtet der Verkehrs- und Heimatverein den Martinsumzug aus. Die Laternenträger starten um 17 Uhr an der Pfarrkirche St. Juliana. Es geht mit Klängen der Jugendkapelle des Musikvereins zum Flugplatz, wo ein Lagerfeuer brennt.

> In Mühlhausen schlängelt sich das Lichtermeer am Dienstag, 12. November, durch den Ort. Aufstellung ist um 17.30 Uhr unterhalb der Kraichgauhalle, Ziel ist der Rathausplatz.

> In Rettigheim wird am Montag, 11. November, Sankt Martin gefeiert. Um 17.30 Uhr gibt es zunächst einen Gottesdienst in der St. Nikolauskirche. Danach, gegen 18 Uhr, startet der Umzug mit Begleitung des Musikvereins. Der Zug endet an der Grundschule, wo ein Martinsfest mit Martinsmännchen, Martinslegende und Feuer über die Bühne geht.

> In Tairnbach findet der Martinsumzug am Montag, 11. November, statt. Los geht es um 17.30 Uhr mit einem Kindergottesdienst in der evangelischen Kirche, danach setzt sich der Umzug in Bewegung.

> In Rauenberg startet der Martinszug am Montag, 11. November, um 17.30 Uhr an der katholischen Kirche. Organisiert wird der Zug vom katholischen Gemeindeteam. Zu Beginn wird die Martinsgeschichte erzählt, dann laufen die Laternenträger unter der Begleitung des Musikvereins und der Jugendfeuerwehr zum Schulhof. Dort werden die Martinsmännchen verteilt, das Martinsfeuer entzündet und die Katholische Junge Gemeinde (KJG) schenkt Glühwein und Punsch aus. Tassen müssen mitgebracht werden.

> In Rotenberg wird St. Martin hoch zu Ross den Zug anführen. Gestartet wird am Samstag, 9. November, um 17.30 Uhr am Gedenkstein vor dem Schloss. Anschließend findet vor den historischen Fachwerkhäusern im Ort zunächst ein Martinsspiel in Erinnerung an den Heiligen statt, dem schließt sich die offizielle Kerwe-Eröffnung an.

> In Malschenberg geht der St. Martinsumzug am Freitag, 15. November, über die Bühne. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der katholischen Kirche. Dort gibt es zunächst einen Gottesdienst und ein Martinsspiel. Zu den Klängen des Musikvereins Trachtenkapelle ziehen die Laternenträger zum Feuerwehrhaus. Dort bekommen die Kinder Martinsmännchen und die Feuerwehr hat für Bewirtung gesorgt, allerdings sollte man seine eigenen Becher mitbringen.

> In St. Leon-Rot startet der Martinsumzug am Samstag, 9. November, in zwei Teilzügen – jeweils um 17.15 Uhr. In St. Leon setzt er sich am Parkplatz des Reit- und Fahrvereins in der Kronauer Straße 100 in Bewegung und geht dann über die Kronauer Straße und An der Autobahn zur Dietmar-Hopp-Straße. In Rot geht es am Parkplatz an der Parkringsporthalle los und über die Wiesenstraße, Kirrgasse, Konradus- und Bernhardusstraße, Kapellenpfad, Grenzweg und Franziskusstraße zur Dietmar-Hopp-Straße. Auf dem Dorfplatz beim Rathaus gibt es ein Martinsfeuer, Martinsbrezeln, Glühwein und Kinderpunsch.