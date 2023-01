Für Volk zeigte das Beispiel explizit, dass etwas in Schieflage geraten sei und dass das Gesetz so schnell wie möglich weg müsse. Er hatte noch weitere Beispiele zusammengetragen, die für ihn den "Wahnsinn" belegten wie die Umsetzung des Umsatzsteuergesetzes, die EU-Datenschutzverordnung – ein in seinen Augen wahres Bürokratiemonster, das sinnvolle Erhebungen unmöglich macht.

Die Gemeinden müssen für die Ganztagesbetreuung Mitarbeiter binden oder neu dazu gewinnen. Und das sei bei Arbeitszeiten morgens für etwa eine Stunde und nachmittags für einige Stunden sowie in der Ferienzeit ganztags schwierig.

Die Grundschulen befinden sich in der Trägerschaft der Kommunen, der Kreis aber ist als Träger der Jugendhilfe verantwortlich. Und zu guter Letzt entscheidet die Schulkonferenz über die Unterrichtsgestaltung – und auch danach müssen sich die Gemeinden richten.

Mit "Was für ein Wahnsinn!" kommentierte er das Thema "verpflichtende Ganztagesbetreuung" ab 2026, das Städte und Gemeinden umsetzen müssen – und er hatte dabei drei Fehler ausgemacht: Der Bund beschließt, obwohl für die Schulgesetze die Länder zuständig sind.

Deutlich verbessert gegenüber dem vergangenen Jahrzehnt haben sich auch die Gewerbesteuereinnahmen von vormals rund 1,0 Millionen Euro auf einen jährlichen Betrag zwischen 3,0 und 3,5 Millionen Euro. Dennoch blickte er wenig optimistisch in die Zukunft und rechnete vielmehr mit den Gepflogenheiten der Landes- und Bundespolitik ab.

Mit diesen Zahlen trat Bürgermeister Frank Volk (Foto: Alex) bei der Einbringung des Haushaltsplans für 2023 in der öffentlichen Gemeinderatssitzung Behauptungen entgegen, die Stadt sei "überschuldet".

Neckargemünd. (nah) In den vergangenen sechs Jahren konnte die Stadt die Hälfte ihrer Schulden abbauen. Ende 2022 pendelten sich die Verbindlichkeiten auf 4,93 Millionen Euro ein.

Im Kreis lag die Stadt Ende 2021 mit ihren Verbindlichkeiten inklusive der Eigenbetriebe bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von 431 Euro auf Platz 14.

Oder das geplante 49-Euro-Ticket, dessen Kosten am Ende den Kreis und damit letztlich die Kommunen belasten werden. "Dabei steht noch nicht fest, was beispielsweise aus unserer Job-Ticket-Vereinbarung wird", warf er die Frage auf. Jährlich zahlt die Stadt einen fünfstelligen Betrag, um den Mitarbeitenden den Zugang zu ermöglichen.

Warn- und Hilferufe aus den Kommunen würden in den Landtagen und im Bundestag ignoriert und er warf den Politikern dort vor, die Bodenhaftung verloren zu haben. Es gebe kein "gemeinsam" mehr, sondern Kommunen müssten wie Bittsteller am Nebentisch sitzen.

Auch bei der Unterbringung geflüchteter Menschen würden die Probleme auf die unteren Verwaltungsebenen "wegdelegiert", dabei fehle bezahlbarer Wohnraum schon überall. "Wir stehen vor der Aufgabe, im kommenden Jahr erneut rund 120 Geflüchtete unterzubringen", machte Volk deutlich.

Dazu benötigten die Gemeinden neben finanzieller Mittel auch die Ressource "Mensch", doch angesichts der zahlreichen Krisen "sind unsere Mitarbeiter schlicht am Ende ihrer Kräfte".

Wer immer neue Aufgaben auferlege und immer weitere Erwartungen in der Bevölkerung wecke, leiste jedoch einer gefährlichen Entwicklung Vorschub, sagte er. "Der Staat – und dieser wird in erster Linie vor Ort in den Kommunen erlebt – wird zunehmend als dysfunktional wahrgenommen."

Die Folge daraus sei: Das Vertrauen in Politik und Verwaltung nehme ab. Angesichts dessen forderte Volk – wie viele andere Bürgermeister in Baden-Württemberg – eine Rückbesinnung auf die Kernaufgaben von Kommunen und Staat, eine Entbürokratisierung und Verschlankung von Verfahren, die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, eine ergebnisoffene Diskussion über vorgegebene Standards und eine ehrliche Kommunikation mit den Bürgern durch die Bundes- und Landespolitik.