Region Heidelberg. (luw) Der Feiertag ist vorüber, das Wochenende steht bevor: Nachdem schon Mitte dieser Woche einiges los war, legen die Vereine, Organisationen und anderen Veranstalter gleich nach. Traditionelle Feste, sportliche und kulturelle Veranstaltungen werden auch an diesem Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, rund um Heidelberg geboten. Soweit bekannt, ein Überblick:

Bammental

> Ein Tischtennis-Ortsturnier für Firmen, Vereine und Familien aus der Umgebung richten der TTC Bammental und die SG Wiesenbach am Samstag aus. Das Programm in der Elsenzhalle beginnt um 9 Uhr mit internen Jugendmeisterschaften, die Registrierung fürs Turnier startet um 12 Uhr und gespielt wird ab 13 Uhr; eine Anmeldung ist im Internet unter www.tt-eagles.com möglich. Am Sonntag stehen weitere Spiele der Vereinsmeisterschaften an.

> Anlässlich ihres 50. Jubiläums hat die Bücherei des Familienzentrums am Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Ebenso wie am 2. November und 7. Dezember wird hier zu Schmökern und Kaffee eingeladen.

> Erntedankfest wird am Sonntag ab 10 Uhr mit einem Abendmahlgottesdienst "für Jung und Alt" in der evangelischen Kirche gefeiert. Das Kindergottesdienstteam gestaltet die Feier mit, Posaunen sorgen für die musikalische Begleitung.

Dossenheim

> Lesefest feiert die Gemeindebücherei am Samstag für Kinder ab vier Jahren. Dabei geht es mit Geschichten, Spielen und Basteleien rund ums Thema Herbst. Geöffnet ist bei freiem Eintritt von 10.30 bis 12 Uhr.

> Ein Tiersegnungsgottesdienst wird am Samstag ab 15 Uhr auf dem Hof der Familie Bühler in Schwabenheimerhof gefeiert. In der Ortsstraße 11 können alle Tierhalter ihre Zwei- und Vierbeiner segnen lassen.

> Zur Gruselwanderung lädt die DJK alle im Alter zwischen 10 und 14 Jahren am Samstag ein. Für alle vorab per E-Mail an sportjugend@djk-dossenheim.de Angemeldeten ist Treffpunkt um 20 Uhr am DJK-Vereinsgelände; dann geht es zur Schauenburg, am Ende gibt’s Snacks und Lagerfeuer. Um 0 Uhr endet die Veranstaltung, eine Abholung durch einen Erwachsenen ist verbindlich.

> Erntedankfest feiern Obst- und Gartenbauverein sowie Landfrauen am Sonntag in der Museumsscheuer. Von 11.30 Uhr bis 17 Uhr wird eine Kartoffelausstellung gezeigt und Kinder können Halloween-Kürbisse schnitzen.

Eppelheim

> Eppler Kerwe mit Straßenfest wird am Samstag und Sonntag gefeiert. Offizielle Eröffnung mit Fassanstich ist am Samstag um 14 Uhr auf dem Hugo-Giese-Platz. Die Stände sind von 13 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Es gibt Karussells, einen Autoscooter, Ball- und Pfeilwerfen sowie weitere Fahrschäfte und Stände. Diese sind am Montag, 7. Oktober, von 14 bis 21 Uhr und am Dienstag, 8. Oktober, von 14 bis 20 Uhr geöffnet; letzterer ist dabei Familientag mit vergünstigten Preisen.

Am Montag lädt die katholische Kirchengemeinde ab 14.30 Uhr zum Kerwecafé in der Blumenstraße 33 ein, wo Nicole Debon am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Fotos unter dem Titel "Mein Blick auf die Schöpfung" ausstellt; die Werkschau wird am Samstag um 15.30 Uhr offiziell von Bürgermeisterin Patricia Rebmann eröffnet.

Gaiberg

> Zur Platzpflegeaktion ruft der SC Gaiberg am Samstag auf. Ab 10 Uhr sind freiwillige Helfer willkommen, möglichst mit kleiner Gartenschere, Besen oder Rechen.

Leimen

> Einen Eltern-Kind-Bogenbaukurs bieten das evangelische Familienzentrum Q 21 und der Elisabeth-Ding-Kindergarten am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl sind eine Anmeldung per E-Mail an info@ding-kiga.de und die Überweisung einer Anmeldegebühr erforderlich.

> Die Ausstellung "Kontrast-er-leben" wird am Samstag um 18 Uhr in der Alten Fabrik in St. Ilgen eröffnet. Dabei präsentiert der Kunstverein Malerei des deutsch-panamaischen Künstlers David Delvalle sowie Fotografien und Studien des Fotokünstlers Thomas Kellner.

> Ein Benefizkonzert veranstaltet das Kulturnetzwerk am Sonntag in der Ägidiushalle in St. Ilgen. Ab 18 Uhr tritt dort das Piano-Duo Natalia & Thomas auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Sozialverein "Auf Augenhöhe" wird gebeten.

> Zum Apfelkuchenfest lädt "Leimen Legt Los" am Sonntag in den Menzerpark ein. Von 14 bis 17 Uhr gibt es gegen Spende Apfelkuchen; mit dem Erlös wird eine Bank für die Stadt gekauft.

> Herbstfest feiert die Feuerwehr St. Ilgen am Sonntag im Feuerwehrhof in der Weberstraße 4. Zwischen 11 und 20 Uhr gibt’s unter anderem Weißwurstfrühstück, Kürbissuppe, Spießbraten sowie Kaffee und Kuchen.

Lobbach

> Erntedankfest wird am Sonntag in der Wimmersbachhalle gefeiert. Los geht’s um 10.45 Uhr mit einem ökumenischen Familiengottesdienst mit mehreren Chören, wobei Erntegaben mitgebracht werden dürfen. Ab etwa 11.45 Uhr wird zu Mittagessen und Kuchen eingeladen.

Mauer

> "Vom Menschen der Urzeit" heißt die Führung, die auch an diesem Sonntag wieder vom Verein "Homo heidelbergensis von Mauer" angeboten wird. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Vereins- und Informationszentrum, von dort geht es mit Dr. Gerd Eilers bei freiem Eintritt am Zeitenpfad entlang in das Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain.

> Der Reparatur-Treff der Gemeinde findet am Samstag beim Familientreff in der Kirchenstraße 28 am Beachvolleyballfeld statt. Geöffnet ist von 10 bis 13 Uhr, um Anmeldung per E-Mail an rathaus@gemeinde-mauer.de wird gebeten.

Meckesheim

> "Der Dachsenfranz in Meckesheim" heißt das "Lustspiel in sieben Bildern" von Wilhelm Rojek, das die Theatergruppe am Samstag und Sonntag in der Lobbachhalle aufführt. Während für die Vorstellung am Samstag um 18 Uhr bereits alle Karten vergriffen sind, könnte es für jene am Sonntag um 17 Uhr noch welche in der "Marktscheune" geben.

> Erntedankfest feiert die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag ab 11 Uhr in der evangelischen Kirche Mönchzell. Eingeladen sind vor allem Familien mit kleinen Kindern.

Neckargemünd

> Die Hilschbacher Kerwe beginnt bekanntlich an diesem Freitag und hält den Ortsteil Waldhilsbach auch am Wochenende und darüber hinaus auf Trab: Zelteröffnung ist am Samstag um 16 Uhr, ab 21 Uhr gibt’s Live-Musik von der "ZAP-Gang". Am Sonntag ab 10 Uhr folgen Kerweumzug und Kerwerede, ehe ab 16.30 Uhr alles unter dem Motto Oktoberfest steht.

Die "Grombacher" treten auf, wofür ein "Gaudi-Tisch" per E-Mail an oktoberfest@kerweborscht.info reserviert werden kann. Am Montag, 7. Oktober, wird lädt der GV Liederkranz unter anderem zu Kartoffelsuppe und Dampfnudeln ein, ab 17 Uhr gibt’s Live-Musik mit "Walde" auf Einladung des SV 08 Waldhilsbach.

> Erntedank und Eröffnung des Jubiläumsjahres feiert die Arche-Gemeinde am Sonntag. Dazu findet ab 11 Uhr im gleichnamigen Kirchenzentrum ein ökumenischer Gottesdienst statt, der vom Arche-Chor mitgestaltet wird und den Auftakt ins Jubiläumsjahr "50 Jahre Arche" bildet. Danach gibt’s Mittagessen, Kaffee und Kuchen, zudem wird die Ausstellung "50 Fotos aus 50 Jahren" eröffnet.

> Apfeltag feiert der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag auf der Kirchenterrasse in Dilsberg. Von 12 bis 17 Uhr werden ein herzhafter Imbiss und mehrere Apfelspeisen angeboten.

Sandhausen

> Die Initiative Suppentopf kocht am Sonntag ab 17 Uhr mit geretteten Lebensmitteln im Festhallenrestaurant. Interessierte melden sich per E-Mail an suppentopf.sandhausen@web.de an.

Spechbach

> Zum Landfrauen-Café am Epfenbacher Markttag laden die Landfrauen am Samstag ein. Dieser beginnt um 10 Uhr.

> Arbeitseinsatz ist am Samstag wieder an der Schützhütte am Sperbelbaum angesagt. Freiwillige sind ab 8 Uhr willkommen, an der Verschönerung der Hütte mitzuwirken.