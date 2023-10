Späteres Todesopfer wurde mehrmals geschlagen (Update)

Leimen/Heidelberg. (luw) "Es sah für mich nicht so aus, als würde er jeden Moment tot umfallen", sagte am gestrigen Montag vor dem Heidelberger Landgericht eine der letzten Personen, die das spätere Todesopfer lebend gesehen hat: Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag 2022 ist bekanntlich ein inzwischen 19-Jähriger wegen Körperverletzung mit

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote