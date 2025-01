Region Heidelberg. (luw) Traditionell ruhig geht es am ersten Wochenende des Jahres zu. Gute Nachrichten für viele Arbeitnehmer: Es handelt sich dank des Dreikönigsfests um ein "langes Wochenende". Im Freizeitangebot rund um Heidelberg dominiert insbesondere der Antikmarkt in Neckarsteinach. Doch auch ansonsten ist von Samstag bis Montag, 4. bis 6. Januar, schon wieder einiges geboten.

Eppelheim

> Das Repair-Café öffnet am Samstag von 13 bis 17 Uhr im Haus der Begegnung. Ehrenamtliche versuchen, defekten Gegenständen neues Leben einzuhauchen. Insbesondere unangemeldete Besucher werden gebeten, etwas Zeit mitzubringen.

Gaiberg

> "Musik zur Weihnachtszeit" spielt die Kleine Kurpfälzische Kantorei am Montag in der evangelischen Kirche. Ab 18 Uhr sind unter anderem Werke aus dem 17. Jahrhundert zu hören, zudem werden zahlreiche Lieder gemeinsam gesungen. Barockposaunen, Zinken, Barockgeigen, eine Continuogruppe mit Chitarrone, Violine und Orgel wirken mit. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Leimen

> Weihnachtliche Abendmusik ist am Samstag in der evangelischen Kirche Gauangelloch zu hören. Ab 18 Uhr führen der Würfelchor und das Ensemble Phoenix die Weihnachtsgeschichte nach Lukas von Max Drischner sowie weitere weihnachtliche Chorsätze auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Das gleiche Konzert gibt es noch einmal am Sonntag ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Baiertal.

> Einen Neujahrsempfang samt Finissage zur Mitgliederausstellung veranstaltet der Kunstverein am Sonntag in der Alten Zigarrenfabrik im Stadtteil St. Ilgen. Ab 15 Uhr besteht Gelegenheit zu Gesprächen bei Kunst, Musik und Sekt. Mit Blues-Musik umrahmt wird die Veranstaltung von "Humberto und Band".

> Zum Abschied des Pfarrers Arul Lourdu findet am Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche ein Festgottesdienst der katholischen Seelsorgeeinheit statt. Dieser beginnt um 10.30 Uhr; danach wird ins Mauritiushaus eingeladen.

> Eine Glühweinwanderung veranstaltet der TV Germania St. Ilgen am Montag. Los geht es um 14 Uhr am Waldstadion in St. Ilgen; nach knapp zwei Stunden gibt es bei der Rückkehr im Stadion Glühwein, Punsch und Grillwürste.

Lobbach

> Zur Glühweinwanderung anlässlich des 50. Gemeindejubiläums laden die Wimmersbacher Kerweborscht am Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr ein. Die einzelnen Stationen sind das Pfarrhaus Waldwimmersbach, die Jagdhütte Spechbach, der Sperbelbaum Spechbach, die ASV-Fischerhütte und der Krautgarten. Interessierte können nach Belieben starten; an der letztgenannten Station gibt’s eine Auswahl an Schnäpsen, an Pfarrhaus und Fischerhütte auch Gegrilltes. An allen Stationen werden Getränke angeboten. Teilnehmer sollten eine eigene Tasse mitbringen.

Neckarsteinach

> Der Dreikönig-Antikmarkt findet am Sonntag und Montag in der Vierburgenhalle statt. Angekündigt werden rund 70 Aussteller aus fünf Nationen, was demnach dem "größten und attraktivsten Antikhallenmarkt im Großraum Heidelberg" entspricht. Geboten werden unter anderem Kunst, Antiquitäten, Raritäten, Vintage-Artikel aller Art, alter Schmuck, Uhren, alte Stiche und moderne Grafik, Bronzen, Porzellanpuppen sowie vieles mehr. Auch Spezialsammelgebiete wie historische Wertpapiere, Bücher, Fotoapparate, Postkarten und Münzen sind an Sonderständen zu haben. Jeweils zwischen 11 und 16 Uhr bieten Experten an, den Wert von einzelnen Stücken zu schätzen. Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr, Veranstalter ist "VT-Veranstaltungen" mit Sitz in Freiensteinau.

Nußloch

> Ein Fußball-Hallenturnier für U 14-Mannschaften findet am Samstag in der Olympiahalle statt. Ab 9 Uhr treten unter Organisation des FV Nußloch unter anderem namhafte Clubs wie Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, FC Fulham, FC Basel und Club Brügge gegeneinander an. Auch der FV Nußloch, der SV Sandhausen und die TSG Hoffenheim sind beim "Safeguard Masters Cup" dabei.

> Zur dritten Allgemeinen Kurpfalzschau lädt der Kleintierzuchtverein C 315 Nußloch am Samstag und Sonntag, 4./5. Januar, in die Kleintierzüchterhalle ein. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 17 und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

> Zum Neujahrsumtrunk lädt der Verein "Freundeskreis Nußloch-Andernos" am Sonntag, 5. Januar, ein. Los geht’s um 14 Uhr im Park an der Hauptstraße.

> "Kummdag" in der "Gajemänndl’s Hohl" im Nußlocher Wald ist am Montag bei den Gajemänndl des Karnevalclubs Nußloch angesagt. Sie eröffnen mit dem Spektakel die Brauchtumsfastnacht mit Larven (Masken) und Häs (Gewand) um 11.11 Uhr.

Sandhausen

> Ein Neujahrskonzert gibt der Musikverein am Sonntag in der Festhalle. Einlass ist ab 15 Uhr, gespielt wird ab 16 Uhr. Der Verein meldet auf seine Homepage, dass das Konzert bereits ausverkauft ist; "eventuell" könnte es demnach aber an der Abendkasse noch Chancen auf einzelne Restkarten geben.

> Zum Neujahrsempfang lädt der SPD-Ortsverein am Sonntag in die ehemalige Synagoge ein. Los geht’s um 11 Uhr. Als Gast wird der SAP-Betriebsratsvorsitzende Eberhard Schick angekündigt, es gibt einen Sektempfang und die Musikschule Südliche Bergstraße tritt auf.

Spechbach

> Zum Dreikönigs-Preisschießen lädt der Sportschützenverein am Montag ein. Los geht"s um 9 Uhr im Schützenhaus; letzter Scheibenverkauf ist um 15 Uhr. Die Siegerehrung ist gegen 16.30 Uhr geplant.