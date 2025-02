Region Wiesloch. (aham) Die Fünfte Jahreszeit ist auf ihrem Höhepunkt angekommen. In und um Wiesloch ist für Fastnachter von Freitag bis Dienstag, 28. Februar bis 4. März, viel geboten, wie diese Übersicht der RNZ zeigt.

Ein Freitag zum Feiern

> Der Närrische Freitag in Rettigheim geht um 19.33 Uhr los. Der Eintritt zur Party in der Sporthalle, Gartenstraße 26, ist frei, Kostümierung ist erwünscht. Organisiert wird das Ganze vom Jugendzentrum Fokus und dem Rettigheimer geheimen Kunst- und Kulturagentendienst.

> Zur Jugendparty in Walldorf sind alle Jugendlichen unter 18 Jahren eingeladen. Im Jugendzentrum Jump in der Bahnhofstraße 5 wird ab 18 Uhr gefeiert.

> Beim Kinderfasching in Rauenberg sind Kinder ab sieben Jahren willkommen. Die KJG hat von 15 bis 18 Uhr Spiel, Spaß und Musik im KJG-Jugendkeller in der Alte Kirchgasse vorbereitet. Es wird um einen Unkostenbeitrag in Höhe von fünf Euro gebeten. Anmeldung unter https://on.campflow.de/kjg-rauenberg-8131/kidsfasching-2025.

> Der Rauenberger Seniorenfasching beginnt um 15 Uhr in der Kulturhalle in der Dambach-La-Ville-Straße 5. Karten können im Rathaus oder an der Abendkasse erworben werden.

> Zum Kappenabend in Malsch laden die Motorradfreunde. Ab 20.11 Uhr geht es im Clubhaus der Motorradfreunde in der Hauptstraße 76 hoch her.

Ein Samstag mit vielen Sausen

> Der Tairnbacher Faschingsumzug schlängelt sich ab 14.59 Uhr durch den Mühlhausener Ortsteil. Der Jubiläumsumzug zum 44-jährigen Bestehen der Narreninitiative Tairnbach wird lautstark "Dambach Hajo" in den Straßen erklingen.

> Der Faschingsumzug in Frauenweiler startet um 14.11 Uhr im Bereich Zur Rohrlach und Alte Bruchsaler Straße, von dort geht es über die Kleinfeldstraße, den Dorfplatz und den Sandbrunnenweg bis in den Zeisigweg. Dort endet der Zug an der Mehrzweckhalle, wo die Gruppen und Besucher dann die Faschings-Party des FC Frauenweiler erwartet.

> In Rauenberg ist Rathausstürmung angesagt. Unter Federführung des Musikvereins erobern die Fastnachter den Rathausplatz in der Wieslocher Straße 21. Der Treffpunkt für alle, die mitmachen möchten, ist um 10 Uhr am "Woischlauch" beim Gerhard-Geißler-Platz.

> Der Rathaussturm in Wiesloch startet um 11.11 Uhr. Zur Machtergreifung der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß wird auf dem Marktplatz einiges geboten sein.

> Beim "Mälscher Umzugs-Warm-Up" geht’s in der Reblandhalle im Unteren Jagdweg 13 rund. Ab 15 Uhr bietet der TSV warme Küche, Musik von den DJs Jonas und Hendrik und der Vereinsband.

> Zum "Guggenmusik-Feschd" in Malsch haben sich die Hoggema Ringdeifel, die Ghost-Guggs aus Sinsheim, A Weng Gugga aus Nußloch und DJ Mbeat angekündigt. Die bunte Faschingsmusik ist ab 20.11 Uhr in der Letzenberghalle in der Schulstraße 4 zu hören. Der Eintritt zur Veranstaltung von "RSE-Richter Service & Event" kostet neun Euro; Karten im Vorverkauf gibt es in der Poststelle Malsch und bei Generali Walldorf.

Ein Sonntag zum Spaß haben

> Der Malscher Fastnachtsumzug ist Kult. Über 35 Fastnachtsgruppen und etwa 30.000 Besucher werden zu dem farbenfrohen Spektakel des Verkehrs- und Heimatvereins erwartet. Der närrische Lindwurm, der sich an der Ecke Rosenweg und Tonwerkstraße formiert, zieht ab 14.11 Uhr über rund zweieinhalb Stunden hinweg durch die Hauptstraße und löst sich dann allmählich in der Rotenberger Straße/Oberer Mühlweg auf. Bevor die Besucher den Umzug erreichen, werden sie um eine Spende von drei Euro gebeten und erhalten dafür eine Umzugsplakette. Kinder haben freien Zugang. Nach dem Umzug wird in der Letzenberghalle in der Schulstraße 4 gefeiert. Der Festbetrieb startet um 15 Uhr. Zu einer Fete nach dem Umzug laden auch die Motorradfreunde in ihr Clubhaus in der Hauptstraße 76.

> Der Walldorfer Kindermaskenball geht ab 14.01 Uhr in der Astoria-Halle in der Schwetzinger Straße 91 über die Bühne. Die Karnevalsgesellschaft Astoria Störche und ihre Prinzessin Victoria laden zu lustigen Spielen, Tanzeinlagen und einer Kostümprämierung ein. Der Eintritt kostet vier Euro.

Ein Montag zum Maskieren

> Die Dielheimer Rosenmontagsparty lockt ab 19.59 Uhr in die Kulturhalle. Dabei sorgen in der Pestalozzistraße 11 "Die Schlagerfuzzies" für musikalische Unterhaltung. Der Eintritt zu Veranstaltung des TV Dielheim ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Karten für 16 Euro gibt es unter Telefon 0 62 22 / 89 77 und 0 62 22 / 6 79 10.

> Beim Kinderfasching in Frauenweiler geht es hoch her in der Mehrzweckhalle im Zeisigweg 1. Die Veranstaltung des Stadtteilvereins beginnt um 15 Uhr.

Ein doller Dienstag zum Faschingsfinale

> Der Rettigheimer Faschingsumzug steht unter dem Motto: "Do isch was los uf de Stroß!" Der vom TSV organisierte Narrenwurm schlängelt sich ab 15.11 Uhr durch die Ortsmitte. Anschließend ist in der Turnhalle in der Gartenstraße 26 buntes Treiben angesagt. Die Kinderfaschingsparty des Partnerschaftsverein Mühlhausen-St. Etienne de Montluc/Betagne startet bereits um 15.30 Uhr.

> Beim Roter Faschingsumzug, der vom TSV organisiert wird, gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Und zwar erfolgt die Aufstellung beim FC in der Sepp-Herberger-Straße, von dort geht es ab 14.11 Uhr über Erlengrund, Hauptstraße und Kirrgasse zum Platz vor der Turnhalle. Dort steigt in diesem Jahr erstmals die Abschlussparty für alle Fastnachter, die das Ende der fünften Jahreszeit noch so lange wie möglich hinauszögern wollen.

> Kinderfasching ist in Rotenberg im Bürgerhaus angesagt. Die Jugendfeuerwehr hat ab 14.01 Uhr Spiele und Überraschungen sowie Speisen und Getränke vorbereitet.

> Zum Malscher Kinderfasching laden der Förderverein Kindernest und die Perlweinhühner in die Letzenberghalle in der Schulstraße 4 ein. Ab 14.11 Uhr stehen ein Besuch des Elferrats und des Prinzenpaares sowie Auftritte des Kinderballetts und der Dance Academy auf dem Programm. Der Eintritt kostet zwei Euro.

> Beim Kinderfasching in Schatthausen wird von der Gesellschaft für Trend- und Rettungssport (GTRS) Spiel, Spaß und Unterhaltung versprochen. Und zwar ab 14.30 Uhr in der Mehrzweckhalle im Birkenweg 17. Der Eintritt kostet einen Euro.

> Die Schlüsselrückgabe in Malsch erfolgt um 18.11 Uhr. Dann gibt die Karnevalsgesellschaft Blau-Rot ihre Macht über das Rathaus, Kirchberg 10, wieder ab.

> Die Schlüsselrückgabe in Walldorf ist für 11.11 Uhr geplant. Die Karnevalsgesellschaft Astoria Störche beendet dann ihre Herrschaft über das Rathaus in der Nußlocher Straße 45.