Region Wiesloch/Walldorf. (tne) Von Freitag bis Donnerstag, 21. bis 27. Februar, laden die Karnevalsgesellschaften und Vereine der einzelnen Städte und Gemeinde zu vielen närrischen Veranstaltungen mit bunten Kostümen und lautstarker Musik ein. Ob jung oder alt, für alle Freunde der Faschingszeit ist diese Woche etwas mit dabei. In der nächsten Woche kündigt die RNZ die restlichen Feste der Narren bis zum Aschermittwoch, 5. März, an.

Wiesloch

> Kinderfasching wird am Samstag, 22. Februar, in der Mensa des Schulzentrums in der Gymnasiumstraße 1 veranstaltet. Die KG Blau-Weiß lädt ab 13.11 Uhr ein. Es soll ein volles Programm mit mehreren Tanzauftritten, einer Kostümprämierung und einer Tombola werden. Der Eintritt ist frei. Tischreservierungen sind per E-Mail unter family.riker@gmx.de möglich.



> Die erste Damensitzung der KG Blau-Weiß findet ebenfalls am Samstag, 22. Februar, in der Mensa des Schulzentrums, Gymnasiumstraße 1, statt. Ab 19.31 Uhr kann das Publikum Büttenreden, tolle Tänze und externe Showacts erwarten. Tickets für 15 Euro können unter https://www.kg-blauweiss.de/kontakt oder per E-Mail an info@kgblauweiss.de erworben werden.



> Zu der 40. Prunksitzung von St. Gallus wird am Samstag, 22. Februar, in das katholische Gemeindehaus, Alte Hohl 5, in Baiertal eingeladen. Der Saal soll um 18.30 Uhr geöffnet werden und das Programm startet um 19.31 Uhr. Eine Kostümierung ist erwünscht. Restkarten können bei Farben Frank in der Kirchengrundstraße gekauft werden.

Walldorf

> Die 70. Prunksitzung der KG Astoria Störche findet am Samstag, 22. Februar, in der Astoria-Halle, Schwetzinger Straße 91, statt. Ab 19.31 Uhr können die Zuschauer ein abwechslungsreiches Programm zu der 70. Kampagne mit tollen Tänzen der verschiedenen Gruppen und fantastischen Bütten erwarten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Im Anschluss an das Programm soll ein DJ auflegen und die Bar wird geöffnet.



> Zum Frauenfasching wird am Donnerstag, 27. Februar, ab 19.01 Uhr in den katholischen Pfarrsaal, Hauptstraße 22, eingeladen. Neben einem bunten Programm möchte DJ Thomas für flotte Tanzmusik sorgen. Veranstaltet wird die Feier von der katholischen Frauengemeinschaft. Karten an der Abendkasse kosten 9 Euro.

Bad Schönborn

> Die Rock-Alternative am Schmutzigen Donnerstag, 27. Februar, startet um 20.01 Uhr, in der Kraichgauhalle, Huttenstraße 13. Robert Ahl spielt mit seiner Band rockige Kulthits anstatt Faschingsmusik. Es darf sich gerne verkleidet werden. Karten an der Abendkasse kosten 24 Euro.



> Beim Rathaussturm am Donnerstag, 27. Februar, möchten die Narren ab 17 Uhr den Marktplatz in Mingolsheim erobern. Alle Faschingsfreunde sind herzlich dazu eingeladen. Organisiert wird der Spaß durch den Mengelser Fasnacht Verein.

Dielheim

> Der Horrenberger Kinderfasching findet am Samstag, 22. Februar, statt. Ab 15 Uhr lädt der TV Horrenberg-Balzfeld zu einem bunten Nachmittag in die Sport- und Kulturhalle, Mühlstraße 22, ein.

Malsch

> Zum Seniorenfasching lädt die KG Blau-Rot am Samstag, 22. Februar, in das Pfarrheim, Kirchberg 10, ein. Um 14.11 Uhr wird das Prinzenpaar mit Prinzengarde und Elferrat das Pfarrheim erstürmen. Die KG Blau-Rot kündigt an, mit Beiträgen in Wort und Tat, mit Tanz und Gesang das Beste geben zu wollen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Es werden Kaffee und Berliner sowie Weck und Worscht angeboten.



> Die Mälscher Fastnachts-Party findet am Donnerstag, 27. Februar, um 19.31 Uhr in der Letzenberghalle, Schulstraße 4, statt. Die Katzbachtaler spielen Stimmungsmusik, Alpenrock, Schlagermusik und Après-Ski Hits. An diesem Abend sollen fünf Bars und Theken geöffnet haben sowie drei verschiedene Tanzflächen.

Mühlhausen

> Die Fastnachts-Fete des Kirchenchors St. Cäcilia wird am heutigen Freitag, 21. Februar, ab 19.59 Uhr, in der Bernhardushalle, Untere Mühlstraße 12, gefeiert. Das volle Programm mit Tänzen, Büttenreden, Gesang und Musikrunden durch DJ Marco steht an diesem Abend unter dem Motto "Taucht mit ein in ein Meer voller Musik". Die Musiker des Fanfarenzugs möchten ebenfalls das Publikum unterhalten.



> Der Faschingsumzug zieht am Samstag, 22. Februar, ab 14.11 Uhr, durch den Ort. Unter dem Motto "Mühoi – Der Zug hat keine Bremse" laufen insgesamt 34 Gruppen mit. Darunter sind auch Musikgruppen und Faschingswagen aus den Ortsteilen Rettigheim und Tairnbach. Der Umzug startet an der Brüningstraße.



> Beim Kinder- und Familienfasching am Samstag, 22. Februar, kann so richtig gefeiert werden. Ab 14.30 Uhr lädt der Tischtennisverein Mühlhausen in die Kraichgauhalle, Schulstraße 30, ein. Die Besucher können ein volles Programm mit Musik, Spielen, Konfettikanonen und Bonbonregen erwarten. Der Eintritt ist frei.



> Zur Frauenfastnacht lädt die katholische Frauengemeinschaft Mühlhausen-Tairnbach am Mittwoch, 26. Februar, ab 19.51 Uhr, in die Bernhardushalle, Untere Mühlstraße 12, ein. DJ Marco möchte tolle Musik zum Tanzen spielen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.



> Die Rockfasching-Party findet am Donnerstag, 27. Februar, im Fanfarenhaus, Bruchsaler Straße 40, statt. Wer keine traditionelle Faschingsmusik aber Verkleidungen mag, soll hier genau richtig sein. Denn ab 18.61 Uhr spielen Blue Soul, Top 40 Special, Projekt Rock Cover, Skaramel oder Sister Riot der Musikerinitiative Kraichgau handgemachte Rock’n’Roll-Musik. Der Eintritt kostet 10 Euro.



> Zu den Prunksitzungen am Freitag und Samstag, 21. und 22. Februar, lädt der TSV Rettigheim ein. Das Publikum kann ab jeweils 19.31 Uhr ein buntes Programm in der Sporthalle Rettigheim, Gartenstraße 26, erwarten. Restkarten können unter 01 71/5 43 63 20 reserviert werden.

Östringen

> Zu der Prunksitzung laden SG Eichelberg und der OKG am heutigen Freitag, 21. Februar, um 20.11 Uhr, ins Clubhaus Eichelberg, Burgholzstraße 1, ein.



> Der Rathaussturm, findet am Donnerstag, 27. Februar, um 18.11 Uhr am Rathaus, Am Kirchberg 19, statt. Organisiert wird er von der KG Wicker Wacker Östringen.

Rauenberg

> Bei der Prunksitzung am Samstag, 22. Februar, sollen ab 19.31 Uhr, in der Kulturhalle, Dambach-La-Ville-Straße 5, tolle Programmpunkte und neue Gags vorgeführt werden. Musikalische Unterhaltung gibt es durch den "V.I.P. Club". Organisiert wird die Prunksitzung durch den Förderverein des Musikvereins. Restkarten gibt es an der Abendkasse.



> Der Rathaussturm der Rotenberger Kuckucke findet am Donnerstag, 27. Februar, statt. Ab 11.11 Uhr wird das Rathaus unter dem Motto "Tischlein deck dich" gestürmt. Davor treffen sich die Narren um 9.15 Uhr an der Bachbrücke mit Bollerwagen, Musik und Sekt. Bitte eigene Becher mitbringen.

St. Leon-Rot

> Zu der Prunksitzung am Samstag, 22. Februar, lädt der GV Frohsinn Rot um 19.11 Uhr in das Veranstaltungszentrum Harres, An der Autobahn 60, ein. Die Karten sind ausverkauft.