Region Wiesloch. (aham) Ein langes Wochenende steht bevor: Vom heutigen Halloween-Donnerstag bis Sonntag, 31. Oktober bis 3. November, hat die RNZ die möglichen Freizeitaktivitäten hier zusammengefasst.

Dielheim

> Horror in Horrenberg gibt es am Donnerstag: Die Reiterfreunde Horrenberg-Balzfeld richten eine Halloween-Party aus. Am heutigen Donnerstag wird ab 21 Uhr in der Reiterbar in der Ortsstraße 5 gefeiert.

Rauenberg

> Die Rauenberger Kleintierschau geht am Sonntag über die Bühne. In der Anlage der Kleintierzüchter am Radweg zwischen Rauenberg und Winzerkeller Wiesloch werden ab 10 Uhr rund 60 Kaninchen und Federtiere präsentiert. Speisen und Getränke werden angeboten.

St. Leon-Rot

> Der St. Leoner Sauerkrautmarkt verwandelt die Marktstraße in St. Leon in eine bunte Einkaufsmeile. An Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag und Montag jeweils ab 11 Uhr bieten Händler im Abschnitt zwischen der Kronauer Straße und dem Kreisel der Kirrlacher Straße ihre Waren feil. Von Haushaltswaren über Bekleidung bis hin zu Dekorationsartikeln, die Bandbreite ist groß, hinzu kommen noch kulinarische Stände und ein Vergnügungspark. Am Marktsonntag öffnen auch die Läden in St. Leon in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.

Walldorf

> Die Walldorfer Kinder- und Jugendkunstschule Kikusch lädt am Sonntag zum Abschlussfest der Jahresausstellung "Wir[r]". Los geht es um 11 Uhr in der ehemaligen Synagoge in der Albert-Fritz-Straße 7.

> Eine Halloween-Kinder-Party steigt in Walldorf am heutigen Donnerstag. Von 17.30 bis etwa 20.30 Uhr lädt die SG Walldorf Astoria Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren an die Grillhütte südlich des Tierparks, Schwetzinger Straße 101.

> Die US-Wahl wird in Walldorf thematisiert. In der Diskussionsreihe Punktsieben der evangelischen Kirchengemeinde spricht am Sonntag ab 19 Uhr Politikwissenschaftler Martin Thunert vom Heidelberger Center for American Studies. Im evangelischen Gemeindehaus in der Schulstraße 4 heißt es am Sonntag: "Trump gegen Harris – USA und ihre Verbündeten am Scheideweg?". Der Eintritt ist frei.

Wiesloch

> Eine Jazz-Matinee gibt es in Wiesloch am Sonntag. Der Jazzclub Wiesloch hat ab 11 Uhr das Trio "Lui & The Jazz Seekers" zu Gast in der Bahnhofstraße 9. Die drei Musiker möchten ihre Leidenschaft zu Jazz, Blues und Funk bei klassischen und modernen Jazz-Standards ausleben. Der Eintritt kostet zehn Euro.

> In Wiesloch wird ein internationaler Kräutergarten gepflanzt. Zu der Aktion lädt am Sonntag das Bündnis für Demokratie und Toleranz um 11 Uhr an den Stadtwingert an der Gerbersruhstraße.

> Bei der Baiertaler Kleintierausstellung geht es am Sonntag tierisch zu. Ab 11 Uhr zeigen die Züchter ihre schönsten Tiere im Züchterheim und beantworten Fragen der Besucher. Für Bewirtung ist gesorgt.