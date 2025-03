Region Heidelberg. (lew/luw) Woran erkennt man, dass der Frühling bevorsteht? Langsam zieht es die Menschen wieder nach draußen, traditionell werden dieser Tage die Gärten und Außenanlagen auf wärme Temperaturen vorbereitet! So stehen auch rund um Heidelberg am Samstag und Sonntag, 15. und 16. März, so mancher Baumschnittkurs und Frühjahrsputz auf dem Programm.

Doch wer es gemütlicher mag, wird sicher auch eine kulturelle Veranstaltung nach dem eigenen Geschmack finden – vom Laientheater über das Gospelkonzert bis hin zum irischen Volksfest. Ach ja, und singende Kinder ziehen im Rahmen des ersten Sommertagszugs der Region schon durch Mauer...

Bammental

> Das Theaterstück "Momo" von Michael Ende zeigt der Theaterverein "Goukelkappe" am Samstag und Sonntag in der TV-Halle. Nach der Premiere am Freitag um 19 Uhr finden die Aufführungen am Samstag um 15 und um 19 Uhr sowie am Sonntag um 14 und um 18 Uhr statt. Tickets im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Staiger.

> Zur Sanierungsmesse lädt die Gemeinde am Samstag um 14 Uhr ins evangelische Pfarrhaus in der Pfarrgasse 4. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme im Sanierungsgebiet "Blumenviertel Fischersberg". Die Besucher haben die Möglichkeit, von Fachleuten Einblicke in Themen wie energieeffizientes Sanieren und nachhaltige Energienutzung zu erhalten. Fragen vorab beantwortet das Bauamt per Mail an bauamt@bammental.de

Dossenheim

> Zum Frühstücksgespräch für Alleinlebende und Interessierte lädt die evangelische Kirchengemeinde in Person von Organisatorin Christa Winkler am Samstag um 10 Uhr ins Martin-Luther-Haus am Kronenburger Hof 6 ein. Im Mittelpunkt steht "Der Hut und seine Geschichte". Es gibt einen Vortrag von Manfred Kruppa, der musikalisch untermalt wird.

> "Warum lohnt es sich, die Bibel zu lesen?" Darüber spricht der evangelische Altlandesbischof Prof. Dr. Klaus Engelhardt am Sonntag in der evangelischen Kirche. Los geht’s um 10 Uhr.

> St. Patrick’s Day wird am Sonntag im Haus der Musik gefeiert: Der Gedenktag für einen Bischof, der im fünften Jahrhundert lebte und als erster christlicher Missionar in Irland gilt, bietet Anlass für ein großes Volksfest aller Iren sowie Menschen mit irischen Wurzeln oder einer Affinität zu diesem Land. Vor diesem Hintergrund tritt am Sonntag ab 19.30 Uhr auf Einladung des Vereins zur Pflege der Live-Musik Simon Roughan mit seiner Band "Craic" im Rahmen eines Wohnzimmerkonzerts auf. Sie spielen traditionelle irische Musik, aber auch ein paar zeitgenössische Lieder. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Karten gibt es im Internet unter www.livemusik-dossenheim.de

> Ein Musical-Gottesdienst der Erstkommunionkinder findet am Sonntag in der katholischen St. Pankratiuskirche statt. Los geht es um 10 Uhr.

Eppelheim

> Ein Kunsthandwerkermarkt findet am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle statt. 30 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren hochwertiges Kunsthandwerk und liebevoll gestaltete Unikate aus ihren Werkstätten. Auch gibt

es eine Kreativwerkstatt für angemeldete Kinder im Foyer der Rudolf-Wild-Halle. An verschiedenen Stationen besteht die Möglichkeit gemeinsam mit Ilona Schuhmacher und Silke Keller Geschenke und Kleinigkeiten zu basteln. Die Kreativwerkstatt ist jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Gegebenenfalls sind noch Restplätze verfügbar.

> Mehrere Bürgermeisterkandidaten wollen am Samstag am Wasserturmplatz mit potenziellen Wählern ins Gespräch kommen. Von 9 bis 12 Uhr steht Matthias Kutsch ebenso für Fragen und Anregungen der Bürger bereit wie seine Mitbewerber Alexander Hahn und Dennis Wiedemann, ab 10 bis 12 Uhr Hilde Stolz. Sie lädt zudem ein zu einer Info-Veranstaltung am Samstag ab 18.30 Uhr in der Pizzeria Sole d‘Oro (Seestraße 52). Am Sonntag lädt der FDP-Ortsverband zum Frühlingsspaziergang zu Spielplätzen, Kitas und mehr ein; mit dabei ist Alexander Hahn, Treffpunkt ist um 14 Uhr am Wasserturm.

Leimen

> Kinderkirche ist am Sonntag wieder im evangelischen Gemeindehaus in der Turmgasse 21 angesagt. Ab 11.30 Uhr sind Kinder, Geschwister sowie Eltern und Großeltern eingeladen.

> Die Reihe "Musik in der Mauritiuskirche" geht am Sonntag weiter. Ab 18 Uhr tritt in der evangelischen Mauritiuskirche das Oboen-Duo Barbara Obert und Susanne Roth-Schmidt gemeinsam mit Michael A. Müller an der Orgel auf.

Lobbach

> Jubiläums-Gemeindemeisterschaften im Tischtennis richtet der TTC Lobbach am Samstag ab 14 Uhr aus. Die Halle öffnet ab 13 Uhr. Für die Teilnahme war eine vorherige Anmeldung erforderlich.

> "Material – Farbe – Licht" heißt die Ausstellung, die am Sonntag in der Manfred-Sauer-Stiftung eröffnet wird. Ausgestellt werden Werke der Künstlerinnen Marliese Heid, Deirdré Hunt-Haney, Ingrid Spies, Renate Walden, Margarete Winter-Orthen und Elisabeth Wulf. Die Vernissage mit Laudatio und musikalischer Umrahmung beginnt um 11 Uhr.

> Der "Creativmarkt" mit Kunst und Handwerk findet am Sonntag in der Wimmersbachhalle statt. Von 10 bis 16.30 Uhr laden hier handgemachte Waren zum Bummeln und Kaufen ein, dazu gibt’s Speisen und Getränke. Veranstalterin ist Martina Allespach.

> Zu einem besonderen Gottesdienst mit anschließendem "Langhaustreff" laden der evangelische Kirchengemeinderat und die "Freunde der Klosterkirche" am Sonntag. Der Gottesdienst ab 10.30 Uhr in der Klosterkirche Lobenfeld wird von Pfarrer Dr. In Jung geleitet. Danach findet ein "Langhaustreff" statt, bei dem daran erinnert wird, dass der frühere Bürgermeister Herbert Kiefer, mit dem Gemeinderat im Jahr 1981 den Beschluss fasste, das Langhaus der Klosterkirche an die Evangelische Kirchengemeinde zu verkaufen. Anlass zum Langhaustreff ist das Jubiläum "50 Jahre Gemeinde Lobbach" und der Besuch von Dorothea Kiefer, Witwe des 2024 verstorbenen Bürgermeisters Herbert Kiefer.

Mauer

> Zum Frühjahrsputz bittet die Gemeinde Mauer am Samstag ab 10 Uhr. Die Teilnehmer werden mit Greifzangen und Müllsäcken ausgestattet. Anschließend sammeln sie an verschiedenen Stellen im Ort weggeworfenen Müll ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr im alten Schulhof der Norbert-Preiß-Schule.

> Der Sommertagszug findet Sonntag statt. Der Sommertagszug startet um 13.30 Uhr in der Weinbergstraße/Ecke Daniel-Hartmann-Straße. Dann geht es über die Weinbergstraße, die Sinsheimer Straße und die Bahnhofstraße in den Schlosshof.

> Das Frühlingsfest der Gemeinde findet nach mehrjähriger Pause nun wieder statt. Nach dem Beginn an diesem Freitag ist der kleine Rummelplatz im Schlosshof auch am Samstag und Sonntag geöffnet. Autoscooter, Kinderkarussell und Leckereien erwarten die Besucher. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Neckargemünd

> Eine 80er- und 90er-Party geht am Samstag im Alten E-Werk über die Bühne. Das Motto lautet schlicht "Tanzt!". Für Musik sorgen DJ Pablo & Friends. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Roth Baustoffe und im Buchladen "Apropos Buch". Veranstalter ist der Verein Dilsberg aktiv. Der Erlös wird als Spende an das E-Werk und an das Projekt "Dilsberg natürlich – natürlich Dilsberg" zur Pflege der örtlichen Plätze gehen.

> Einen Winterschnittkurs bietet der Obst- und Gartenbauverein Dilsberg am Samstag an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz am Friedhof Dilsbergerhof. Auch interessierte Nicht-Mitglieder sind zu dem Kurs willkommen.

> Einen Schnittkurs für Frauen bietet der Obst- und Gartenbauverein Waldhilsbach am Samstag an. Von 10 bis 13 Uhr zeigt Fachwartin Maria Artner auf dem Vereinsgelände oberhalb des Wasserreservoirs am Marktweg in Waldhilsbach, wie Obst- und Ziergehölze geschnitten werden.

> Ein Literaturgottesdienst in Pfälzer Mundart findet am Sonntag ab 11 Uhr in der Arche statt. Pfarrer Dr. Manfred Kuhn und Künstler Arnim Töpel beleuchten die Auferstehung Jesu aus den Blickwinkeln der Evangelien, die nicht unbedingt ein einheitliches Bild zeichnen. Die Sicht des Theologen Kuhn ergänzt Töpel am Piano mit humorvollen, in Dialekt vorgetragenen Beiträgen.

> "Kunst in der Villa" heißt die Ausstellung, die am Sonntag in der Villa Menzer eröffnet wird. Malerei und Collagen von Elvira Dick werden gezeigt. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr, Karin Gelse-Voigt gibt eine Einführung und Anna Lena Blaschke spielt Gitarre.

Neckarsteinach

> "Schwarzweiß oder die Liebe zur Geometrie" heißt die Ausstellung, die am Sonntag in der Galerie im Rathaus eröffnet wird. Künstler Bernhard Stüber aus Mosbach stellt Zeichnungen, Fotografien und 3 D-Druckmodelle aus. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr.

Nußloch

> Zum Hallenturnier im Springreiten lädt der Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein am Samstag und Sonntag ein. Das Turnier startet bereits am Freitag. Es finden Prüfungen bis zur Klasse M statt. Am Samstag dauert das Turnier von 9 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16.30 Uhr.

> Einen Wald- und Wiesenputz veranstaltet "Nußloch intakt" am Samstag in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nußloch. Los geht es um 9.30 Uhr. Treffpunkt ist der Bauhof in der Carl-Metz-Straße 2, direkt neben der Feuerwehr. Nach Möglichkeit wird darum gebeten, eine Warnweste, Gartenhandschuhe, festes Schuhwerk und eine Greifzange mitzubringen. Im Anschluss gibt es für die Teilnehmer Kaltgetränke, Kaffee und Kuchen.

Sandhausen

> Eine Fotoausstellung mit Bildern der Fotogruppe "Auslöser ’83" ist am Samstag und Sonntag in der Gemeindebibliothek beim Friedrich-Ebert-Schulzentrum (Eingang Bücherstraße) zu bewundern. Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

> Ein Familienmusical für Kinder ab sechs Jahren präsentieren der Kinderchor "Ohrwürmer" und der Jugendchor "catchy tunes" am Samstag und Sonntag in der Festhalle. Zum Jubiläum "50 Jahre Kinder- und Jugendchor GV Liederkranz" wird "Der kleine Tag" von Rolf Zuckowski aufgeführt. Beginn am Samstag ist um 17 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr.

Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Die Platzwahl ist frei. Am Sonntag gibt es im Anschluss Kaffee und Kuchen. Karten gibt es im Vorverkauf in der ehemaligen Synagoge in der Hauptstraße 115 oder per Mail an ohrwurm@liederkranz-sandhausen.de

> Für den Umzug des Awo-Lädles werden am Samstag starke Helfer gesucht. Ab 9 Uhr freuen sich die Betreiber des Sozialprojekts über jede Unterstützung und helfende Hand. Treffpunkt ist um 9 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße 5/1 beim Schulzentrum.

Schönau

> Ein Instrumenten-Schaufenster bietet die Musikschule Schönau am Samstag in der Hauptstraße 50 an. Von 10 bis 12 Uhr stellt Uta Katzenmaier die Querflöte vor und von 12 bis 14 Uhr Tetsuya Mogiate die Geige. Besucher haben die Möglichkeit, die Instrumente auszuprobieren, Informationen über diese zu erhalten und Fragen zum Musikunterricht zu stellen.

> Die "Rainbow Gospel & Soul Connection" aus Mannheim tritt am Sonntag ab 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche auf. Das Konzert steht unter dem Motto "Stand up!" und bietet sowohl traditionelle Gospels als auch moderne "Praise Songs" und einige weltliche Lieder. Rund 35 Sängerinnen und Sänger stehen auf der Bühne, Joe Völker ist der musikalische Leiter. Karten gibt es im Rathaus, unter www.ttickets.de und voraussichtlich an der Abendkasse.

Wiesenbach

> Ein Schnittkurs an Wiesenbacher Streuobstbäumen findet am Samstag um 14 Uhr statt. Wann wird ein Obstbaum am besten geschnitten? Wieso braucht es überhaupt einen Schnitt? Und wie genau geht das überhaupt? Diese und weitere Fragen beantwortet Obstbau-Meister Peter Burger den Teilnehmenden.

Treffpunkt ist pünktlich um 13.40 Uhr an der P-und-M-Anlage in Wiesenbach zum Fahrgemeinschaften bilden, da an der Wiese nur wenig Platz zum Parken ist. Die P-und-M-Anlage befindet sich beim Kreisel am Ortsausgang Richtung Lan­genzell. Fürs Navi: Steige 3.

Wilhelmsfeld

> "Tierische Weisheit in der Literatur" lautet der Titel einer Lesung, zu der die Wilhelmsfelder Kirchen- und Kammermusik am Sonntag in den Bürgersaal des Rathauses einlädt. Gerhard Sattler trägt Texte von Jean de la Fontaine, Franz Kafka und Siegfried Lenz vor, dazu spielt Olga Tkachenko am Flügel. Los geht’s um 17 Uhr, der Eintritt ist frei; um Spenden wird am Ausgang gebeten.