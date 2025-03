Region Wiesloch. (tne) An diesem Wochenende werden von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. März, in der Region viele Veranstaltungen für alle Geschmäcker angeboten. Besonders die Musik steht bei den verschiedenen Konzerten der nächsten Tage im Vordergrund.

Doch auch Familien kommen mit tollen Theaterstücken, einem Frühlingsfest und den Märkten auf ihre Kosten. Kunstliebhaber haben die Möglichkeit, eine Vernissage und weitere Kunstausstellungen zu besuchen.

Hier spielt die Musik

> Der Musiker und Komiker Heinz Gröning gastiert heutigen Freitag mit seinem Programm "50 Shades of Heinz" bei "Kultur im Bürgerhaus" in Mühlhausen, Schulstraße 6. Mit dem Programm wirft Gröning einen kritischen Blick auf die vielfältige, schwierige Gegenwart und möchte seine Beobachtungen witzig kommentiert teilen.

In seinen Liedern, Gedichten und Gags ist seine Kernbotschaft enthalten, die eines unverbesserlichen Optimisten. Eintrittskarten gibt es online unter https://kib-muehlhausen.reservix.de/events oder im Bürgerbüro der Gemeinde, Schulstraße 6, Telefon 0 62 22/ 61 58 22.

> Das Musikfestival "Swingin’ Wiwa" startet an diesem Wochenende. Das Duo "Used" macht am Freitag den Anfang mit einem Konzert im Sickinger Hof, Kapellenweg 12, in Walldorf. Mit ihrem unbeschwerten Indie-Pop Sound möchten die beiden Brüder das Publikum begeistern. Beginn ist bei freiem Eintritt um 19.30 Uhr. Weiter geht es am Samstag im St. Leoner Billardclub, Pfarrweg 3.

Hier tritt das Rock-Quartett "Kist" auf. Sie spielen Lieder von den Red Hot Chilli Peppers bis Metallica und von Billy Idol bis Elvis, elektrisch oder akustisch. Karten gibt es an der Abendkasse für 15 Euro sowie im Vorverkauf für zwölf Euro beim Billardclub, Telefon 01 71/5 80 63 90, bei Bücher Dörner in Wiesloch und Walldorf, Telefon 0 62 22/92 09 11 und 0 62 27/18 31 und bei "Ullis Lädl" in St. Leon-Rot, Telefon 0 62 27/83.971 73. Online können Karten unter www.kfv-kurpfalz.de/unser-ticketshop bestellt werden.

Am Sonntag steht dann die Queen-Tribute-Band "Queen Kings" auf der Bühne im Staufersaal des Palatin, Ringstraße 17 bis 19 in Wiesloch. Beginn ist um 19 Uhr, Karten gibt es ab 15 Euro. Die Band begeistert ihr Publikum mit Klassikern wie "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" und "Radio Ga Ga".

> Rock im Keller gibt es am Samstag im Walldorfer Jugendzentrum "Jump", Bahnhofstraße 5. Ab 19.30 Uhr treten die Melodic-Groove-Metal-Band "End of Me" und die Gruppe "Executor" auf. Der Eintritt ist frei.

> Mit der Himmelweit-Band und dem Chor Cantus Mauritius veranstaltet die evangelische Christusgemeinde St. Leon-Rot einen Konzert Gottesdienst. Der musikalische Abend beginnt um 18 Uhr in der Christuskirche, Rathausstraße 1, mit Songs von Coldplay, Christina Stürme, Mary Mary und Silbermond. An diesem Abend sollen die Besucherinnen und Besucher dem Alltag entfliehen können und durch mitsingen, tanzen und kleine Impulse Gemeinschaft spüren.

> Zu einem Metal-Konzert mit drei Bands lädt der Wieslocher Rock’n’Pop Club, Am Schwimmbad 14, am Samstag ein. Ab 20 Uhr stehen "Sons of Eternity" mit ihrem Melodic Power Metal und die Gruppe "Sculforge" mit High Speed Power Metal-Songs auf der Bühne. Als Unterstützung wird Death-Trash von der Band "Screwed Death" gespielt. Karten können für 15 Euro an der Abendkasse erworben werden. Einlass unter 16 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

Hier kommen Kinder auf ihre Kosten

> Drei Theaterstücke für die ganze Familie sind an diesem Wochenende im Walldorfer Werkraumtheater zu sehen. Am Freitag findet die Dernière des Stückes "Addams Family" um 18 Uhr statt. Es ist geeignet ab sechs Jahren. "Lulu, das Elefantenkind", eignet sich ab drei Jahren und wird am Samstag um 18 Uhr aufgeführt. Sonntags zeigen die jungen Darsteller "Robin Hood" um 17 Uhr. Es eignet sich für Kinder ab sechs Jahren. Karten sind ab 8,50 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder an der Theaterkasse oder per E-Mail an info@werkraumtheater.de erhältlich.

> Die Lesepatin Anja Koppert liest am Samstag um 10.30 Uhr, Kindergartenkindern Geschichten in der Walldorfer Stadtbücherei, Hirschstraße 15, vor. Anschließend wird über das Gehörte geredet oder passend dazu gemalt und gebastelt. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Hier gibt es Sehenswertes

> Die Kunstgalerie "Vivere Arte" lädt am Freitag ab 19 Uhr, zu der Vernissage "Soaked" von dem italienischen Künstler Vitalii Fedotov und der deutschen Künstlerin Mimi Kohler, ein. Die Werke können auch am Samstag von 10 bis 14 Uhr betrachtet werden. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung kann bis einschließlich 23. März besucht werden.

> Gleich zwei Ausstellungen können diesen Sonntag, von 15 bis 19 Uhr, im Wieslocher Palatin, Ringstraße 17-19, besucht werden. Das mobile Geschichtslabor des Vereins Kislau zeigt die badische Demokratie und Diktaturgeschichte unter dem Titel "Wo fängt Unrecht an?". Auch verschiedene Fotografien von Frauen können im Foyer in der Ausstellung "Frauen Leben" angesehen werden.

Hier kann gemütlich gebummelt werden

> Eine große Fotobörse findet am Samstag in Östringen in der Hermann-Kimling-Halle am Schulzentrum statt. Die Fotofreunde Östringen laden von 10 bis 15 Uhr, zu einer besonderen Art von Flohmarkt ein, auf dem nur sogenannte Photographica, das heißt herkömmliche Foto-, Video- und Filmkameras sowie deren Zubehör, Literatur dazu sowie alle Dinge, die zur digitalen Fotografie gehören, angeboten werden dürfen. Weitere Infos www.fotofreunde-oestringen.de

> Der Frühlingsmarkt des Stadtteilvereins Altwiesloch präsentiert am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, kunsthandwerkliche Arbeiten und Werke von Hobbykünstlern. Bürgerinnen und Bürger können die Gelegenheit nutzen um sich im Bürgerhaus Altwiesloch, Schulhof 2, etwas schönes zu gönnen.

> Unikate des Kunsthandwerks können am Sonntag beim Kunsthandwerkermarkt im Harres, An der Autobahn 60, erworben werden. Über 70 Aussteller präsentieren von 11 bis 17 Uhr ihre handgefertigten Artikel welche von Schmuck über Keramik bis hin zu Holzobjekten reichen. Verschiedene Weingüter präsentieren ihre Tropfen und laden zu Weinproben ein. Der Eintritt kostet drei Euro. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an kunsthandwerkermarktslr@gmail.com.

Hier geht es an die frische Luft

> Zu einer Rotweinwanderung durch das Kraichgauer Gewann "Dreispitz" lädt die Weinbruderschaft Rauenberg am Sonntag ein. Auf dem vier Kilometer langen Rundweg befinden sich elf Stationen an dem die Teilnehmer süffige Qualitätstropfen und edle Gewächse verkosten können. Am Start kann für 3,50 Euro ein persönliches Weingleis erworben werden. Es wird darum gebeten im Ort zu parken. An mehreren Stationen gibt es Toiletten, an einer Station gibt es eine barrierefreie Toilette.

> Bei dem kostenlosen Stadtrundgang unter dem Titel "Walldorf im Nationalsozialismus" möchte Andy Hermann über die 1930er Jahre in Walldorf und Themen wie Gleichschaltung, Verfolgung und Widerstand informieren. Der Treffpunkt für diesen Rundgang ist am Freitag um 18 Uhr am Marktplatz in der Hauptstraße. Der Veranstalter ist das Netzwerk "Walldorf solidarisch", die Veranstaltung findet im Rahmen der internationalen Woche gegen Rassismus statt.