Region Wiesloch. (tne) An diesem Wochenende gibt es von Freitag bis Sonntag, 31. Januar bis 2. Februar, viele Veranstaltungen in der Region. Die Freunde der Kunst und Musik haben die Auswahl zwischen Konzerten unterschiedlicher Richtungen, Vernissagen oder Finissagen. Auch Weinliebhaber können dieses Wochenende auf ihren Geschmack kommen. Familien stehen mehrere Theateraufführungen zur Auswahl.

Hier wird es musikalisch

> Ein Konzertgottesdienst findet am Sonntag, um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Wiesloch, Pfarrstraße 3, statt. Es sollen aktuelle und nostalgische Lieder aus Popmusik, Gospel und Worship gespielt werden. Gestaltet wird der "Musikalische Abendsegen" von der Band "Himmelweit" um Gerhard Dierkes. Dazu kommt der Gospelchor "Rainbow Singers" unter der Leitung von Kantor Christian Schaefer und die Liturgin Sabine König. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

> Das Schlagzeugduo "Makrotiming" tritt am Samstag um 18 Uhr in der evangelische Kirche, Pauline-Meier-Straße 30 in Wiesloch-Baiertal, auf. Mit ihrem Programm "As One" wollen die Musiker Daniel Ege und Benjamin Steinman, unter anderem Kompositionen von Koshinski, Cangolesi und Trevino präsentieren. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> Die Wieslocher Kunstfreunde laden am Samstag, ab 19 Uhr zu einem Konzert in das Palatin, Ringstraße 17-19 ein. Jens Peter Maintz am Violoncello und Eldar Nebolsin am Klavier präsentieren romantisch Sonaten-Highlight von Mendelssohn sowie die zweite Cellosonate von Mieczyslaw Weinberg. Karten ab 22 Euro unter 01 60/95 33 79 78 oder kontakt@kunstfreunde-wiesloch.de.

> In der Walldorfer Stadtkirche, Johann-Jakob-Astor-Straße 1, erklingt am Sonntag um 11 Uhr, der 70-köpfige Posaunenchor unter der Leitung von Jens Uhlenhoff. Dieser Gottesdienst eröffnet gemeinsam mit dem Bezirksbläserchor, das Jubiläumsjahr des Posaunenchors zu seinem 100-jährigen Bestehen.

Hier kann Kunst betrachtet werden

> In Mingolsheim können sich die Besucher von Licht und Kunst verzaubern lassen. Die Tourist-Information in Zusammenarbeit mit der Künstlergruppe im Kulturkreis Bad Schönborn laden am Samstag, ab 17 Uhr, in das "Haus des Gastes", Kraichgaustraße 10, ein. Der Eintritt zu dem Winterzauber unter dem Motto "Magie des Lichts" ist frei, zudem werden bis 21 Uhr Glühwein, Flammkuchen und Gegrilltes angeboten.

> Das Palatin in Wiesloch stellt die Ausstellung "Frauen Leben" aus. In das kleine Foyer des Palatin, Ringstraße 17-19, wird am Freitag, um 18 Uhr, zu der Vernissage eingeladen. Kuratiert wird die Ausstellung von der Evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar Süd, die Fotografien stammen von Ingrid Vielsack. Zu sehen sein sollen Frauen, wie sie im und jenseits des Alltags leben.

> Eine Finissage mit Weinprobe kann am Freitagabend besucht werden. Die Skulpturenausstellung des französischen Bildhauers Loic Devaux endet an diesem Tag im Schatthausener Dorfgemeinschaftshaus, Hohenhardter Straße 7. Michael Fiebrich, Winzer aus Rech an Ahr, bietet eine Weinprobe an, welche alle Sinne ansprechen soll. Der Unkostenbeitrag für die Probe beträgt 19 Euro, es wird um Anmeldung unter contact.id vaux@gmail.com wird gebeten. Der Eintritt zur Vernissage ist frei.

Hier kommen Kinder auf ihre Kosten

> Der Musikverein Mühlhausen lädt am Sonntag, von 14 bis 17 Uhr, zu einem Jugendtag in das Bürgerhaus, Schulstraße 6, ein. Er steht unter dem Motto "Disney" und stellt in verschiedenen Stationen die Arbeit und Angebote der Jugend vor. Dabei musizieren das Jugend- und Vororchester sowie die Bläser-AG. Außerdem gibt es die Möglichkeit, an verschiedenen Stationen zu spielen. Die Jüngsten dürfen sich gerne als Figuren aus dem Disney-Universum verkleiden.

> Im Walldorfer Werkraumtheater werden an diesem Wochenende zwei Stücke aufgeführt. "Robin Hood" wird am Samstag um 18 Uhr in der Hauptstraße 11, aufgeführt. Sonntags wird auf der Bühne "Aschenputtel" gezeigt. Beide Aufführungen sind für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Karten sind ab 8,50 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder an der Theaterkasse oder per E-Mail an info@werkraumtheater.de erhältlich.

> Das St. Leon-Roter Amateurtheater "Scheinwerfer 87" führt am Sonntag zweimal ihre Inszenierung von "Schneewittchen und die sieben Zwerge" auf. Im Harres, An der Autobahn 60, wird das Theaterstück für die ganze Familie, um 11 und 15.30 Uhr aufgeführt. Es eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Karten sind ab zehn Euro bei allen Schauspielern, telefonisch unter 0 62 27/ 5 02 75 oder bei der Sparkasse St. Leon-Rot erhältlich.

Hier geht es um Lyrik

> In Wiesloch wird der Abend dem Lyriker und Dichter Matthias Claudius gewidmet. Dieter Degreif möchte am Freitag um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Friedrichstraße 5, die Texte des "Wandsbeker Boten" rezitieren.